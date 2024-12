Prijsvergelijking: Renault 5 is niet zo duur als je misschien denkt

Nieuws

De elektrische Renault 5 komt harten veroveren en spaarvarkens slachten. Wij vergelijken zijn prijs met die van andere aanlokkelijke stadsauto’s.

Renault 5

Dit is een onlogisch moment om de nieuwe Renault 5 aan een prijsvergelijking te onderwerpen, want er zitten goedkopere uitvoeringen in de pijplijn. Maar zo kun je wel bezig blijven. Weet je wat: voor nu focussen we ons op de versies met de grote batterij van 52 kWh en we komen bij je terug als de langverwachte R5 van 25 mille te bestellen is. Dat wordt lente 2025.

Voor nu maken we ons klaar voor de koude wintermaanden, door stoelverwarming aan te vinken. Verder bevorderen we het comfort (adaptieve cruise control), de gemoedsrust (achteruitrijcamera) en de stemming (vrolijk kleurtje). Je ziet dat andere retromodellen als de Mini Cooper en Fiat 500e duurder zijn.

Renault 5

(52 kWh, 412 km, 150 pk)

Techno-uitvoering: 32.990 euro

Adaptieve cruise control: 850 euro

Stoelverwarming: 500 euro

Achteruitrijcamera: standaard

Vrolijk kleurtje (groen): standaard

Totaalprijs: 34.340 euro

Duurder: Mini Cooper Electric

Een Mini samenstellen met vier wensen in gedachte lijkt op hogere wiskunde, want je kunt niet alle pakketten combineren met alle uitvoeringen. Wij nemen de Mini Cooper SE met 54,2 kWh en 218 pk van 38.990 euro als basis en moeten een uitvoering ‘omhoog’ gaan om een vrolijk kleurtje te kiezen en een pakket van 8000 euro erbij nemen voor de rest.

Mini Cooper Electric SE

(54,2 kWh, 402 km, 218 pk)

Classic-uitvoering: 42.257 euro

Adaptieve cruise control: 8000 euro

Stoelverwarming: standaard

Achteruitrijcamera: standaard

Vrolijk kleurtje: standaard

Totaalprijs: 50.257 euro

Duurder: Fiat 500e

Met een vanafprijs van 28.990 euro lijkt de elektrische Fiat 500 redelijk betaalbaar, maar dan krijg je een batterijtje van maar 24 kWh. Een 500e met 42 kWh kost 33.490 euro en dat is serieus geld voor zo’n compact karretje. Ons wensenlijstje vereist dat we het topmodel van 38.490 euro nemen en voor dat geld kun je beter in een Renault 5 stappen.

Fiat 500e

(42 kWh, 312 km, 118 pk)

La Prima-uitvoering: 38.490 euro

Adaptieve cruise control: standaard

Stoelverwarming: standaard

Achteruitrijcamera: standaard

Vrolijk kleurtje: standaard

Totaalprijs: 38.490 euro

Goedkoper: Hyundai Inster

De Hyundai Inster is geen retromodel, al doen de vierkante lichtblokjes op de voor- en achterkant ons wel denken aan videogames uit de jaren 80. Om ons wensenlijstje compleet te maken, hoeven we niet eens de duurste uitvoering af te rekenen, zo riant zit de kleine Hyundai in zijn spullen. En voor de prijs van de Mini hierboven kun je er twee kopen.

Hyundai Inster

(49 kWh, 370 km, 115 pk)