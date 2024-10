Zo rijd je al voor 278 euro in de nieuwe Fiat Grande Panda

Nieuws

De Fiat Grande Panda is de volgende betaalbare EV die op de markt verschijnt. Via onze en private lease vergelijker is de Italiaan al helemaal betaalbaar. De compacte crossover is - na aftrek van subsidie - al verkrijgbaar vanaf 278 euro per maand.

Met private lease wordt autorijden een stuk eenvoudiger en financieel overzichtelijker. Je betaalt één vast maandbedrag waarin de belangrijkste autokosten zijn opgenomen, zoals afschrijving, verzekering en onderhoud. Hierdoor hoef je je geen zorgen te maken over onverwachte kosten voor bijvoorbeeld reparaties of jaarlijkse verzekeringen. Wat er nog overblijft om zelf te betalen, zijn de kosten voor brandstof of de elektriciteit om de auto op te laden. Zo weet je precies waar je financieel aan toe bent en kun je zorgeloos de weg op.

Een extra pluspunt van private lease is dat je gebruik kunt maken van de SEPP-subsidie voor elektrische auto's. iDeze subsidie bedraagt 2.950 euro en wordt bij een private leasecontract verdeeld over maxmaal 48 maanden. Dit betekent dat je maandelijks 61,46 euro ontvangt, ongeacht de duur van je contract. Het is wel belangrijk om snel te handelen, want dit jaar is de laatste kans om van deze subsidie gebruik te maken.

Over de Fiat Grande Panda

De Fiat Grande Panda is een moderne vertaling van de oer-Panda uit de jaren 80. Zijn retrodesign is in ieder geval al erg geslaagd, en ook de prijs maakt de EV interessant. In onze private lease vergelijker vind je de Grande Panda namelijk al vanaf 339 euro per maand, maar met aftrek van subsidie heb je de EV zelfs vanaf 278 euro per maand.

Zijn er nog meer voordelen te ontdekken aan de Grande Panda, en heeft de Fiat ook mindere kanten? We beschrijven het voor je hieronder. De Fiat Grande Panda private lease je via Auto Review.

Pluspunten Minpunten + Ruimer dan je denkt - Standaarduitvoering maar 7,4 kW laadvermogen,

dus niet driefaseladen + Leuk retrodesign - Actieradius (320 km) redelijk beperkt + Rijk uitgerust, waaronder handige laadkabel - De hybride-uitvoering is nog niet beschikbaar

Fiat Grande Panda uitrusting

De Fiat Grande Panda is vanaf de instapper al rijk uitgerust. Dit uitrustingsniveau heet ‘RED’ en heeft standaard al zaken als cruise control, parkeersensoren achter, LED verlichting rondom, airconditioning, elektrisch bedienbare ramen, lane departure waarschuwing, een 10 inch digitaal instrumentarium en een 10,25 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto.

Voor meer luxe als lichtmetalen velgen, privacy glass, 11 kW laden, climate control en een achteruitrijcamera bestel je de Fiat Grande Panda als ‘La Prima’.

Specificaties

Uitvoering RED La Prima Vermogen (pk) 113 113 Koppel (Nm) 122 122 0-100 sprint (seconden) 11,0 11,5 Accucapaciteit (kWh) 44 44 Gemiddeld verbruik (WLTP) 17,4 kWh/100 km 17,4 kWh/100 km WLTP-actieradius (km) 320 320 Laadvermogen (kW) 7,4 11 Laadtijd (20-80%) 3 u 43 min 2 u 55 min Snellaadvermogen (kW) 100 kW 100 kW Snellaadtijd (20-80%) 33 min 33 min

Fiat Grande Panda private lease

De Fiat Grande Panda is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 339,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Fiat Grande Panda private lease prijzen.

De Fiat Grande Panda is een geslaagde moderne en elektrische interpretatie van de allereerste Fiat Panda. Toch liever iets anders? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker.