Ook de productie van deze iconische Fiat ligt opeens stil

Stellantis - eigenaar van Alfa Romeo, Citroën, Fiat, Peugeot en Opel - verkeert in zwaar weer. Zo zwaar dat de productie van auto's wordt stilgelegd. Het volgende slachtoffer is de Fiat Panda, die je vooral in Italië op elke hoek van de straat tegenkomt.

Stellantis maakt nog winst, maar die staat behoorlijk onder druk door de toenemende concurrentie uit vooral China. Reden voor het enorme bedrijf om het Chinese Leapmotor naar Europa te halen. Van je grootste vijand je beste vriend maken, zeg maar.

Fiat 500 verkoopt voor geen meter

Met de komt van Leapmotor is het tij nog niet gekeerd. Het merk is nog nat achter de oren en moet zich eerst zien te bewijzen in Europa. Dus neemt Stellantis ook andere maatregelen om niet in de rode cijfers te belanden. Zoals het tijdelijk sluiten van fabrieken waar auto's geproduceerd worden die toch niemand wil hebben. Een voorbeeld is de elektrische Fiat 500. Hoe iconisch zijn design ook is, hij verkoopt voor geen meter.

Ook de Fiat Panda heeft zijn beste tijd gehad. Dat wil zeggen: de Panda op benzine die al sinds 2011 in min of meer ongewijzigde vorm te koop is. Begin 2024 kondigde Fiat nog trots aan dat de Panda 'in ieder geval tot 2027 voor een uitbreiding van de productie in het Zuid-Italiaanse Pomigliano d'Arco zorgt'. Maar dat blijkt nu een typisch gevalletje van iemand blij maken met een dode mus.

Fiat Panda productie stopt tijdelijk

Inmiddels zijn we maanden verder en gooit Stellantis de fabriek in Pomigliano d'Arco hermetisch op slot. Waarmee de productie van weer een iconische Fiat wordt stilgelegd. Reden? De zware marktomstandigheden. De vraag naar de Fiat Panda is dusdanig gedaald dat er meer Panda's geproduceerd worden dan verkocht. Automotive News Europe heeft het over 3873 verkopen in augustus 2024 tegenover 6505 een jaar eerder.

Ook deze Stellantis-fabrieken leggen tijdelijk stil

De fabriek van de Fiat Panda gaat dicht van 11-29 november 2024, evenals de fabrieken in Termoli en Pratola Serra waar verbrandingsmotoren gebouwd worden. Stellantis zegt de Italiaanse fabrieken op termijn weer te openen, maar dat de markt momenteel zo uitdagend is dat het soms moeilijke keuzes moet maken.

Elektrische Fiat Panda biedt hoop

Dat de vraag naar de Panda terugloopt, is niet vreemd. De elektrische Fiat Grande Panda is inmiddels onthuld en binnenkort te koop. En die vinden we zo gaaf dat we het snappen als consumenten die oude Panda niet meer zien staan. Hij is immers al sinds 2011 in productie.