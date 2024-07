Fiat Grande Panda (2024): deze goedkope elektrische auto heeft een primeurtje

Nieuws

De nieuwe grote Fiat Panda is nu helemaal officieel. Na eerder enkele illustraties te hebben vrijgegeven, slingert Fiat nu een hele bups aan echte foto's de wereld in, waaronder van het interieur. En we weten de exacte actieradius van de elektrische Fiat Grande Panda.

Om daarmee te beginnen: de actieradius van de elektrische Grande Panda bedraagt een theoretische 320 kilometer (WLTP). Heel verrassend is dat niet, want de Panda staat op het Smart Car-platform van Stellantis dat ook te vinden is onder de elektrische Citroën C3. En ook die heeft een range van 320 kilometer. Andere overeenkomsten zijn het vermogen van de elektromotor (113 pk) en de grootte van de batterij (44 kWh).

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

Primeurtje (of niet)

Er is ook een verschil, namelijk dat de laadkabel van de Grande Panda verstopt zit in de neus, achter de merknaam. Hier zit een klepje waarachter een laadkabel schuilgaat die je er vervolgens uit kunt trekken. Op die manier sleept de kabel niet over de grond en krijg jij geen vuile handen. Bovendien, zegt Fiat, blijft er zo meer bagageruimte over. Dat is 361 liter, de C3 heeft 310 liter in de aanbieding.

Fiat noemt de Grande Panda de eerste auto met een geïntegreerde, spiraalvormige laadkabel. Klopt als een bus, maar eigenlijk was de Citroën Ami/Opel Rocks/Fiat Topolino hem voor. Die elektrische stadsmini's hebben ook een geïntegreerde laadkabel, namelijk in een vakje naast de deur. Bij de Panda is-ie echter spiraalvormig zoals Fiat slim aangeeft, waarmee het alsnog de primeur wegkaapt.

“De Grande Panda is de eerste Panda ooit in het B-segment.”

De Grande Panda is de eerste Panda ooit in het B-segment. Hij is met 3,99 meter een stuk langer dan de uitzwaaiende versie (3,68 m.) En die was voor een A-segmentauto eigenlijk al best lang. Een Kia Picanto is 3,59 meter lang en een Volkswagen Up 3,60 meter. De Panda schuift dus een plekje op. Verder is-ie meer SUV-achtig geworden, zoals dat ook met de Toyota Aygo gebeurde.

De hoogte bedraagt 1,57 meter en de breedte 1,76 meter. Behalve de 361 liter bagageruimte achterin, heeft de Grande Panda ook nog 13 liter bergruimte in het dashboard.

Grapjes in het interieur

Nu we toch bij het interieur zijn aangekomen: dat ziet er heel vrolijk uit en bevat enkele grapjes. Zo heeft het dashboard de vorm van een ovaal wat een verwijzing is naar de beroemde testbaan op het dak van de Lingotto-fabriek van Fiat in Turijn. Vroeger reden hier de Fiatjes hun laatste testrondje. De ventilatieroosters zijn dan weer rechthoekig.

“Stoel- én stuurverwarming op een Panda!”

Wie goed kijkt, ziet aan de linkerkant van het dashboardkastje een oer-Panda heuvelopwaarts rijden. Helaas zien we ook touchknoppen op het stuur, maar gelukkig ook echte bedieningstoetsen onder de centrale ventilatieroosters. En zelfs stoel- én stuurverwarming. De vier streepjes rechtsonder op het stuurwiel begrijpen we niet helemaal; in de jaren 80 en 90 had Fiat als logo naast elkaar staande streepjes, maar dat waren er vijf. Er is er dus eentje afgevallen.

Aan de binnenkant van de achterklep staat 'ciao!' en in de stoelbekleding 'Panda made with love in Fiat'. Een beetje gekke zin als je het ons vraagt, maar veel Italianen hebben wat moeite met Engels, zelfs in toeristische steden als Rome en Florence. Dat zal in Turijn niet anders zijn.

Geen grijs

De Fiat Grande Panda wordt geleverd met keuze uit zeven carrosseriekleuren: rood, wit, zwart, groen, bruin, blauw en geel. Wie een grijze Panda wil, wordt de showroom uitgestuurd. In het voorjaar van 2023 kondigde Fiat aan geen grijze auto's meer te produceren; past niet bij het dolce vita van Italië.

Fiat Grande Panda 2024 prijs

Prijzen geeft Fiat nog niet vrij, maar we houden rekening met minder dan 25.000 euro voor de Grande Panda Elettrica. Goedkoop voor een EV, maar duur voor een Panda. De prijs zal met de komst van een kleinere batterij nog wel verder dalen, dat gebeurt in 2025 namelijk ook bij de Citroën ë-C3. In ieder geval komt de Panda er ook als Ibrida (Hybrid). Deze krijgt de 1,2-liter mild hybrid-aandrijflijn met 100 pk van de C3. Ook hiervan is de prijs nog niet bekend, maar reken op minder dan 20.000 euro. De C3 zit hier iets boven.

Oh jee ...

Tijdens de onthulling van de Grande Panda op de dag dat Fiat 125 jaar bestond (11 juli 2024) werd volgens autoedizione.nl overigens een video vertoond waarin twee geblurde grotere modellen te zien waren, maar met designtrekjes van de Panda. Het lijkt erop dat Fiat het design wil doortrekken naar andere modellen. Dat deed het eerder met de 500 L en de 500 X. Dat was echter geen groot succes, maar wie weet lukt het nu wel.