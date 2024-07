Fiat Grande Panda, Panda City en Pandina: dit zijn de verschillen

Nieuws

Fiat husselt weer met modelnamen. Deze keer gaat het om de Fiat Panda. Je hebt nu de Grande Panda, de Panda City én de Pandina. En voordat jij na een bezoek aan de dealer met de verkeerde Panda huiswaarts keert, moet je weten wat de verschillen zijn.

Fiat heeft er een handje van om zijn modelnamen te veranderen. Mooiste voorbeeld is de eerste generatie Fiat Tipo, die werd opgevolgd door twee auto's, de 3-deurs Bravo en de 5-deurs Brava. Dat beviel blijkbaar niet, en dus heette de opvolger hiervan weer anders, namelijk Stilo. Zowel de 3- als de 5-deurs, dat dan weer wel.

De modelnaam Stilo werd vervolgens overboord gekieperd voor de naam ... Bravo. De Brava is nooit teruggekeerd. Toen de levensduur van de Bravo erop zat, kwam er uiteraard een opvolger, maar die noemde Fiat weer Tipo. Dat is het huidige C-segmentmodel van Fiat, al kun je hem in Nederland niet meer bestellen.

Terug naar de Panda. De elektrische Panda waarvan medio juni 2024 de eerste beelden zijn vrijgegeven, heet Grande Panda. Een dergelijk taaltrucje haalde Fiat eerder uit met de Punto en Grande Punto. Grande is groot in het Italiaans, en inderdaad: de Grande Panda is een stuk langer dan de gewone Panda, 3,99 meter versus 3,68 meter.

Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag. Meer informatie

Met onze gratis wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de elektrische Grande Panda.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Oude Panda blijft

Omdat de Grande Panda groter is, blijft de oude Panda voorlopig nog gewoon bestaan. Alleen gaat-ie voortaan als Panda City door het leven. Dat was eerst Panda Urban. Alsof je je pasgeboren dochtertje geen Maaike, maar Mijke noemt. De Panda Cross (je weet wel, de stoerdere Panda met een andere neus, zwarte kunststof carrosseriedelen en dakrails) heeft ook een andere naam gekregen: Pandina. Klinkt minder stoer als je het ons vraagt, maar wij heten dan ook al jaren hetzelfde.

De Panda City is met een vanafprijs van 19.470 euro de goedkoopste nieuwe Panda die je kunt kopen. Of zoals Fiat het zegt: de meest betaalbare 5-persoonsauto in het A-segment. Daarmee suggereert Fiat dat je met een Panda minder kosten hebt dan met bijvoorbeeld een Hyundai i10. Wij durven daar onze hand niet voor in het vuur te steken.

Je hebt met de Panda City wel de meest karaktervolle auto in het A-segment. Tot de standaarduitrusting behoren een klein, 5-inch touchscreen, parkeersensoren achter (waarom, vragen we ons af), elektrisch bedienbare ramen voor, buitenspiegels die elektrisch inklapbaar en te verwarmen zijn en zelfs een digitaal instrumentarium. Gek genoeg zijn de stoelen voorzien van een Pandina-patroon. Alsof het al niet ingewikkeld genoeg is.

De Pandina is de Panda (...) die je op de foto's ziet. Hij is leverbaar vanaf 21.970 euro. Het touchscreen is met 7 inch iets groter evenals de wielen (van 14 naar 15 inch). Ook krijg je bovenop de uitrusting van de City een grootlichtassistent, een lichtsensor, led-dagrijverlichting en Apple CarPlay en Android Auto. Op de zijkant van de carrosserie staat met grote letters Pandina, zodat je je niet kunt vergissen in welke Panda je rijdt.

Zowel de Panda City als de Pandina wordt aangedreven door een 1,0-liter 3-cilinder benzinemotor met 70 pk. De veiligheidsuitrusting is uitgebreid met onder meer een rijstrook-assistent, verkeersbordenherkenning en een vermoeidheids-assistent. Handig als je moe begint te worden van al het gehussel met modelnamen van Fiat ...