Dit zijn de beste private lease deals tijdens Black Friday 2024

Nieuws

Het zal je niet zijn ontgaan dat Black Friday momenteel in volle gang is. Ook als je geïnteresseerd bent om te gaan private leasen, is dit hét moment om toe te slaan. Wij zetten de beste private lease deals tijdens Black Friday 2024 voor je op een rijtje.

Met private lease kies je niet alleen voor een voordelig maandbedrag, maar vooral voor het gemak dat het met zich meebrengt. Je hoeft je geen zorgen te maken over terugkerende kosten zoals verzekeringen, onderhoud en afschrijving, want die zijn al opgenomen in het maandbedrag. Het enige waar je zelf nog rekening mee moet houden, zijn de kosten voor elektriciteit.

De aanbiedingen zijn voor Black Friday, maar lopen ook in het weekend nog door. Sterker nog: alle aanbiedingen gelden tot en met 2 december. Je kunt dus tot en met maandag profiteren.

1. Toyota Aygo X

De Toyota Aygo X is een van de populairste private lease auto’s. Dat komt natuurlijk omdat het een goede auto is, maar ook de prijs heeft hier mee te maken. Die was al scherp, maar Toyota doet er met Black Friday nog een schepje bovenop.

Wil jij de Toyota Aygo X private leasen?

Pluspunten Minpunten + Rijke standaard (veiligheids)uitrusting - Interieur oogt enigszins goedkoop + Ijzersterke Toyota-reputatie - Instaphoek bij achterportier is krap + Onderscheidend ontwerp - Kan ietwat rumoerig zijn

Eigenschap Waarde Vermogen (pk) 72 Koppel (Nm) 93 Aandrijflijn (brandstof) Benzine Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,0 l / 100 km (1 op 20,0) 0-100 sprint (seconden) 14,9 CO₂-uitstoot (WLTP, g/km) 108

2. Dacia Spring

De Dacia Spring is de allergoedkoopste EV op de markt. Dat geldt ook voor private lease, zeker met de Black Friday-deal die Van Mossel momenteel heeft op de hatchback.

Wil jij de Dacia Spring private leasen?

Pluspunten Minpunten + Scherpe prijs, zeker voor een elektrische auto - Kwaliteit interieur laat te wensen over + Hoge instap en zit - Ruimte zowel voor- als achterin niet geweldig + Wendbaar door kleine draaicirkel (9,5 meter) - Kleine actieradius

Eigenschap Electric 45 Electric 65 Vermogen (pk) 44 65 Koppel (Nm) 125 113 0-100 sprint (seconden) 19,1 13,7 Accucapaciteit (kWh) 26,8 26,8 Gemiddeld verbruik (WLTP) 14,1 kWh/100 km 13,2 kWh/100 km WLTP-actieradius (km) 225 225 Laadvermogen (kW) 7 7 Laadtijd (20 - 100%) 4 u 4 u Snellaadvermogen (kW) 30 30 Snellaadtijd (20 - 80%) 45 min 45 min

3. Korting op alle zwarte auto’s

Ook aanbieder ikrij.nl doet mee aan Black Friday. Ze doen dit op een vrij ludieke manier: alle zwarte auto’s in het aanbod van de leasemaatschappij zijn op dit moment verkrijgbaar met 10 procent korting!

Het gaat hierbij om zowel nieuwe auto’s als occasions. Zo vind je onder andere modellen als de Ford Fiësta, Volkswagen Up!, Citroën C3, Ford Puma en Seat Arona. Onze favorieten zijn de Fiat Panda en de Skoda Fabia.

Wil jij profiteren van de Black Friday-deal bij ikrij.nl?

