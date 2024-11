Zoveel kost de nieuwe Dongfeng Box (ja, zo heet-ie echt) met private lease

Nieuws

Steeds meer goedkope elektrische auto’s uit China vinden hun weg naar Europa. Zo ook de Dongfeng Box, die je al vanaf 339 euro per maand kunt rijden via onze handige private lease vergelijker.

Met private lease kies je niet alleen voor een aantrekkelijk maandbedrag, maar vooral voor het gemak dat erbij komt kijken. Je hoeft je geen zorgen meer te maken over vaste lasten zoals verzekeringen, afschrijving en onderhoud. Deze kosten zijn namelijk al inbegrepen in het maandbedrag. Het enige waar je zelf nog aan hoeft te denken, zijn de kosten voor stroom.

Wil jij de Dongfeng Box private leasen?

Bekijk hier de beste Dongfeng Box private lease deals



Tip Kies jouw autoverzekering Nieuwe auto kopen? Bij Interpolis kun je nu kiezen uit een uitgebreide autoverzekering of een basis autoverzekering. Vergelijk nu

Liever zelf de beste deal zoeken? Bekijk ons aanbod in onze private lease vergelijker.

Over de Dongfeng Box

De nieuwe Dongfeng Box is vanaf 339 euro verkrijgbaar in onze private lease vergelijker. Dit is een scherpe prijs voor een EV, zeker wanneer je bedenkt dat de Box erg rijk is uitgerust. Zijn er nog meer voordelen te ontdekken, en kleven er ook nadelen aan de Chinese hatchback? Wij zetten de technische specificaties en de voor- en nadelen van de Dongfeng Box voor je op een rijtje, zodat jij een goed geïnformeerde keuze kan maken.

Pluspunten Minpunten + Licht voor een EV (1251 of 1430 kg) - Mogelijk imagoprobleem door Chinese afkomst + Rijk uitgerust - Standaard laag laadvermogen (3,3 kW) + Scherpe prijs - Standaard actieradius (230 km)

Benieuwd naar alle technische specificaties van de Dongfeng Box? In het onderstaande overzicht vind je alle belangrijke getallen op een rijtje. Onder andere het vermogen, de actieradius, het ledig gewicht en het laadvermogen zijn vermeld.

Eigenschap Style Edition Launch Edition Vermogen (pk) 95 95 Koppel (Nm) 160 160 0-100 sprint (seconden) n.n.b n.n.b Accucapaciteit (kWh) 31,4 kWh 42,3 kWh Accutype LFP LFP Ledig gewicht (kg) 1251 1430 Bagageruimte (liter) 326 326 Gemiddeld verbruik (WLTP) n.n.b n.n.b WLTP-actieradius (km) 230 310 Laadvermogen (kW) 3,3 6,6 Snellaadvermogen (kW) 76,8 87,8

Dongfeng Box Launch Edition

De Dongfeng Box is leverbaar in twee uitvoeringen: de Style Edition en de Launch Edition. Voor private lease is alleen de rijker uitgeruste Launch Edition beschikbaar. Deze zit lekker rijk in zijn spullen, standaard krijg je onder andere:

Adaptieve cruise control

LED-verlichting rondom

360 graden-parkeercamera

Automatische airconditioning

Warmtepomp

Stoelverwarming en -ventilatie

17 inch lichtmetalen velgen

Keyless entry

Cross Traffic-waarschuwing

Panoramadak

Privacy glass

Lane departure-waarschuwing

Actieve rijbaancontrole

Verkeersbordherkenning

Sfeerverlichting

12,8 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

Digitaal instrumentarium

Dongfeng Box private lease

De Dongfeng Box is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 339,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Dongfeng Box private lease prijzen.

Wil je toch liever een ander model? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker.