Auto met lage afschrijving? Koop geel (en mijd deze kleuren)

Nieuws

Niet alleen het merk, ook de kleur van een auto heeft invloed op de afschrijving. Zo blijkt een gele auto na drie jaar gemiddeld de hoogste restwaarde te hebben. Maar er zijn ook kleuren die je beter kunt mijden.

Met een witte blijf je zitten, hoor je altijd. En volgens een Amerikaans onderzoek is dat een waarheid als een koe. Wil je een auto met hoge restwaarde, dan moet je het in de extravagante kleuren zoeken. Niet zwart of grijs, maar geel, oranje of groen.

In het onderzoek werden de prijzen van meer dan 1,2 miljoen drie jaar oude tweedehands auto’s geanalyseerd om het effect van kleur op de restwaarde te bepalen. De kleur blijkt grote invloed te hebben. Verkoop je na drie jaar de auto weer, dan kan je dat 5000 dollar (omgerekend 4336 euro) meer opleveren als je kiest voor de juiste kleur.



Met een witte blijf je zitten

Na drie jaar is de gemiddelde afschrijving van een gele auto 24 procent. Oranje volgt op de voet met 24,4 procent. Gemiddeld schrijf je in de VS 31 procent op je nieuwe auto af na drie jaar. Maar op een zwarte (31,9%) of witte auto (32,1%) is dat percentage hoger.

Wil je je auto na drie jaar voor zoveel mogelijk geld weer verkopen, dan kun je maar beter geen goudkleurig model uitzoeken. Deze kleur staat onderaan in het lijstje (afschrijving: 34,4 procent).



Waarom is geel zo populair?

Het onderzoek verklaart de populariteit als volgt: juist omdat geel en oranje geen alledaagse kleuren zijn, is de vraag groter dan het aanbod. Dat leidt tot hogere prijzen voor auto’s met deze kleuren op de tweedehandsmarkt.

Wit en zwart zijn de twee meest voorkomende autokleuren. Dat betekent ook dat auto's in deze kleuren niet onderscheidend zijn op de tweedehandsmarkt, waardoor hun waarde daalt. Kopers kunnen makkelijk verder zoeken naar de goedkoopste auto in deze kleur. Er is aanbod genoeg.

In het onderzoek staat niet dat hetzelfde automodel – bijvoorbeeld een Ford Mustang – in verschillende kleuren is vergeleken. In plaats daarvan analyseerde het onderzoek een grote dataset van meer dan 1,2 miljoen drie jaar oude tweedehandsauto's, waarbij de gemiddelde afschrijving per kleur werd berekend over alle merken en modellen heen.

Waardedaling van auto’s per kleur na 3 jaar

Top 3

Geel (24 procent) Oranje (24,4 procent) Groen (26,3 procent)

Flop 3

Zwart (31,9 procent) Wit (32,1 procent) Goudkleurig (34,4 procent)