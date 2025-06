Dit is de premium zakenauto die Europa wil - en het is géén Mercedes

Nieuws

De huidige BMW 5-serie en Mercedes E-klasse kwamen in 2023 nagenoeg tegelijkertijd op de markt. Maar tot dusver wordt de BMW veel beter verkocht dan de Mercedes. Hoe doet de rest in dit segment het?

Het is een strijd die zo oud is als de weg naar Rome: de concurrentie tussen de BMW 5-serie, Mercedes E-klasse en Audi A6. Al gaat het eigenlijk vooral om die eerste twee. Vele merken hebben geprobeerd tussenbeide te komen, maar faalden jammerlijk. Wie een premium sedan/stationwagon zoekt in het E-segment, komt uit bij BMW of Mercedes. Zo simpel is het.

BMW 5-serie topfavoriet

Automotive News Europe (abonnement vereist) heeft naar de verkoopcijfers van beide zakensedans gekeken en komt tot de volgende conclusie: de BMW 5-serie veegt de vloer aan met de Mercedes E-klasse. Van januari tot en met april 2025 wisten de Europese BMW-dealers 20.402 Fünfers op kenteken te zetten. Hun Mercedes-collega's kunnen alleen maar beteuterd toekijken; zij verkochten 'slechts' 15.811 stuks van de E-klasse.

De eeuwige nummer 3 is de Audi A6, met 13.774 registraties. Pas dan volgen alternatieven zoals de Volvo S90/V90 en de Lexus ES. Maar eigenlijk tellen die met 2722 en 1397 exemplaren nauwelijks mee. Wellicht dat de nieuwe generatie Lexus ES wél de Europese consument weet te overtuigen - zie het bericht hieronder.

Elektrische BMW 5-serie wint ook

De genoemde cijfers zijn exclusief de elektrische tegenhangers van de 5-serie en de E-klasse. Maar als je die wél bekijkt, zie je dat de BMW glansrijk wint: 8843 registraties voor de i5 versus 3740 stuks van de Mercedes EQE. Op stroom moet de Mercedes ook de Audi A6 voor laten gaan: 7460 registraties.

Wat verder opvalt, is dat plug-in hybride de meest gekozen aandrijflijn in het segment is, maar diesel op gelijke hoogte staat, namelijk 30 procent. Volledig elektrisch volgt met 27 procent op de derde plek.