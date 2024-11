Auto’s worden peperduur en stadsauto’s zijn het zwaarst getroffen

Nieuws

Het zit niet tussen je oren: nieuwe auto’s zijn afgelopen jaren steeds duurder geworden. Wij nemen de vijf grootste segmenten, vergelijken de gemiddelde aanschafprijzen van 2019 met 2024 en schrikken ons een hoedje.

De RAI Vereniging verdeelt het Nederlandse personenautopark in elf segmenten, maar eigenlijk zijn er maar vijf segmenten die ertoe doen (zie onderstaande tabel). Samen zijn ze verantwoordelijk voor 92,8 procent van de nieuwverkopen.

De 5 grootste autosegmenten



Als je van auto’s houdt, behoeven de letters van de segmenten geen uitleg. Het A-segment omvat de stadsauto’s (zoals de Kia Picanto) en het B-segment beslaat alles van de Volkswagen Polo tot de Renault Captur, dus alle compacte hatchbacks en crossovers. Het C-segment is ook breed, van de Volkswagen Golf tot de Volvo XC40. De Tesla Model 3 valt in het D-segment, met de Skoda Kodiaq en een verdwaalde grote mpv. En voor het luxe spul, zoals de Volvo XC90 en de Mercedes E-klasse, shop je in het E-segment.

Zoveel stegen de gemiddelde autoprijzen

Segment 2019 2024 Verschil A € 14.795 € 20.868 +41% B € 25.310 € 34.057 +35% C € 37.106 € 46.938 +26% D € 56.878 € 60.155 +6% E € 90.483 € 106.650 +18%

Conclusie



In de afgelopen 5 jaar zijn stadsauto’s procentueel gezien het hardst in prijs gestegen: tussen 2019 en 2024 is de gemiddelde prijs maar liefst 41 procent toegenomen. Van bijna 15 mille naar bijna 21 mille – wat een verschil! Uitgedrukt in pure euro’s stegen de nieuwe E-segmenters het meest. Van 90.483 naar 106.650 euro - ruim 16 mille erbij in vijf jaar tijd.

Shoppers in het D-segment komen er het best vanaf met vrij bescheiden prijsstijgingen. Dat zal voor een deel te danken zijn aan Tesla, dat veel exemplaren van de Model 3 verkoopt en regelmatig met de prijs stunt.