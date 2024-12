Top 10 - De populairste koopadviezen van 2024

Nieuws

Onze koopadviezen helpen mensen om een beter beeld te krijgen van de problemen, betrouwbaarheid en prijzen van allerlei auto’s die als occasion op de markt zijn te vinden. Deze 10 modellen interesseerden jullie het meest en werden het vaakst gelezen in 2024. De koploper zal je verbazen.

1. Opel Astra K (2015-2021)

Nieuw is de Opel Astra niet zo populair meer, maar als occasion wel. Hoe het zit met de potentiële problemen en de betrouwbaarheid van een tweedehands Opel Astra K (2015-2021), lees je in dit koopadvies.

2. Toyota Auris (2013-2019)

De tweede generatie Toyota Auris was er met drie benzine­motoren en twee diesels, maar de Auris Hybrid was verreweg het populairst. Die staat bekend als zuinig en betrouwbaar, toch zijn er ook Auris-rijders die niet helemaal tevreden zijn.

3. Skoda Superb (2015-2023)

Als het kabinet wil laten zien dat het zuinig met onze belastingcenten omspringt, zet het alle 7-series van de ministers op Marktplaats. Een tweedehands Skoda Superb biedt voor veel minder geld immers evenveel ruimte. Wij vertellen waar ze op moeten letten.

4. Kia Sportage (2016-2022)

Aan het design van de huidige Kia Sportage moesten we nogal wennen. Temeer omdat zijn voorganger zo’n vriendelijk niks-aan-de-hand-uiterlijk had. Is die vorige Kia Sportage (QL) ook als occasion zo vriendelijk en onschuldig als hij lijkt? We zochten het uit.

5. Nissan Qashqai (2014-2021)

Lees voordat je een tweedehands Nissan Qashqai koopt, ons aankoopadvies over de problemen en betrouwbaarheid. De tweede generatie van de Qashqai (2014-2021) is nog steeds een courante auto en werd vooral in 2015, 2017 en 2018 goed verkocht.

6. BMW 1-serie (F20/F21, 2011 tot 2019)

Lees in onze BMW 1-serie-aankoopadvies over de problemen en betrouwbaarheid van de tweede generatie (F20/F21, 2011 tot 2019) . Dit was de laatste generatie met achterwielaandrijving, waardoor deze populair is en blijft op de occasionmarkt.

7. Volvo XC90 (2015-2024)

De huidige Volvo XC90 gaat al bijna 10 jaar mee en is net grondig vernieuwd. Misschien is dit wel hét moment om zo’n veilige zevenzitter tweedehands te kopen. Maar welke versie? Het woud van aandrijflijnen is groter dan een Zweeds oerbos en er zijn best wat issues geweest.

8. BMW 3-serie (F30/F31, 2012 tot 2019)

BMW is vermaard om zijn zescilinders, maar bij de BMW 318i van de F30-generatie ging dit cilinderaantal pardoes door de helft. Gelukkig zijn er nog genoeg andere versies om uit te kiezen als je een tweedehands BMW 3-serie zoekt. Welke moet je hebben en welke liever niet?

9. BMW 5-serie (F10/F11, 2010 tot 2017)

Zelfs een BMW 5-serie is niet immuun voor problemen. Je leest ze allemaal in dit koopadvies. Terwijl we de BMW F10/F11 binnenstebuiten keren, ontdekken we dat het lastig kiezen is.

10. Alfa Romeo Giulia (2016-heden)

In 2016 leek de Alfa Romeo Giulia hét model om het geplaagde merk uit het slop te trekken. Toch bracht-ie niet het gehoopte succes. Hij was dan ook best duur. Tweedehands is de Giulia een stuk bereikbaarder. Wij vertellen je waarop je moet letten.