Aankoopadvies Opel Astra: problemen, uitvoeringen en betrouwbaarheid (storingen vooral elektronisch)

Wij belichten de problemen van de Opel Astra K-generatie (2015-2021). Die in 2021 werd vervangen voor de nieuwste generatie Astra. Hoe zit het met de betrouwbaarheid van de vorige generatie Astra?

In 1999 werden in Nederland 40.399 Astra’s verkocht. Daarmee nam de C-segmenter de helft van alle Opel-verkopen voor zijn rekening. Meer dan 80.000 van de nieuwe auto's had dat jaar dus de Rüsselsheimse bliksemschicht in de grille. Ter vergelijking: in heel 2019 kwam Opel niet verder dan zo'n 32.000 auto’s, waarvan nog geen 6000 Astra's. Toch staan er op Marktplaats.nl ongeveer 600 Astra's van de K-generatie te koop.

Wanneer kwam de Opel Astra K en wat vonden wij ervan?

'Obese' schrijft collega Jaap Peters in november 2015 boven zijn rij-impressie met de nieuwe Opel Astra. Hij verwijst daarmee naar het tv-programma waarin Wendy van Dijk overgewichtige landgenoten bij de hand neemt in de strijd met hun kilo's. Het lijkt of de Astra ook bij Wendy heeft aangeklopt. Het nieuwe model is tot wel 200 kg afgevallen; maar ook in de basisversie scheelt het al 125 kilo (1163 vs. 1288 kg) met de Astra J.



Ook motorisch is er belangrijk nieuws onder de zon, want elke Astra heeft nu een turbo onder de kap. Als nieuwe instapmotor krijgt de Astra de 105 pk sterke driecilinder met turbo. Eén trede hoger op de ladder staat een nieuwe viercilinder 1.4 Turbo met aluminium blok, directe inspuiting en 150 in plaats van 140 pk. Jaap is er wel tevreden over: "De 1.4-turbomotor maakt meteen een vlotte indruk en de zesbak schakelt nauwkeurig.

Maar ook een weg vol bochten is ineens leuk met de vermagerde Astra." Over de ruimte heeft collega Peters evenmin klachten, wat hij kan fatsoenlijk achterin zitten, zonder zijn 1,90 lange lijf dubbel te vouwen. Over het veercomfort is hij minder enthousiast: "De hobbels komen flink binnen, de ergonomische stoelen weten dat maar ten dele te compenseren."

Verkocht de Opel Astra K een beetje?

Dat er in 2015 een schamele 3500 Astra's een Nederlandse koper vonden, dat kunnen we het nieuwe model niet aanrekenen. De Astra K stond immers pas aan het eind van dat jaar bij de dealers. In 2016 gaat de verkoop richting de 10.000 stuks, het beste cijfer in vijf jaar. Eind 2017 staat de teller nog op een nette 9500 auto's, maar daarna komt de klad erin. De laatste twee volledige verkoopjaren kiezen in totaal maar zo'n 13.000 landgenoten voor een nieuwe Astra.

Dat de facelift van september 2019 geen zoden aan de dijk zet, wijten we deels aan de coronacrisis, al zien we ook wel dat het marktaandeel van de voormalig publiekslieveling ernstig onder druk staat. Dat bedraagt momenteel nog geen 1,1 procent, tegen bijna 2,6 procent in 2017. En dan te bedenken dat de Astra in 1992 nog ruim 8 procent van de Nederlandse automarkt in handen had …

Opel Astra K uitvoeringen

Van de Astra K bestaan maar twee carrosserievarianten/uitvoeringen, een vijfdeurs hatchback en een vijfdeurs stationwagon, Sports Tourer genaamd. Behalve met de eerdergenoemde 1.0 en 1.4 Turbo, is de Astra vanaf zijn debuut ook leverbaar met een 1,6-liter turbobenzinemotor, die 200 pk levert. Het dieselpalet bestaat aanvankelijk uit twee versies van de 1.6 CDTI, met 110 of 136 pk.

In augustus 2018 komt daar een 160 pk sterke diesel bij, die de wat verwarrende naam 1.6 Bi-Turbo draagt. Een andere 'exotische' motorvariant is de 1.4 CNG, die op aardgas rijdt. Die brandstof vindt de 1,4-liter turbomotor blijkbaar minder lekker dan benzine, want het vermogen (120 pk) en de prestaties gaan er duidelijk op achteruit.

Met de facelift van september 2019 verruilt de Astra de 1,0-liter driecilinder uit het GM-tijdperk voor de 1.2 uit de PSA-schappen. Deze driecilinder is leverbaar met 110, 130 of 145 pk. Er is ook nog een 1,4-liter leverbaar, zij het alleen in combinatie met een traploze cvt-bak. De handgeschakelde 1.4 en de 1.6 ruimen het veld en de 1.6 CDTI maakt plaats voor de zuiniger 1.5 CDTI, met 105 of 122 pk. Die laatste is ook te koop met een negentraps automaat.

Op infotainment- en veiligheidsgebied is de Astra K behoorlijk bij de tijd. Zo is-ie vanaf het begin leverbaar met intelligente led-koplampen en kun je tot wel zeven mobiele apparaten aansluiten. De sober uitgeruste Selection-uitvoering is nauwelijks verkocht en die zul je op de occasionmarkt dus niet veel aantreffen. Helemaal niet erg, want de (Online) Edition is een stuk completer.

Wie voor de nog wat duurdere Innovation kiest, krijgt een flink pakket aan moderne veiligheidssystemen, zoals een spoorassistent, een botswaarschuwingssysteem en verkeersbordherkenning. Automatische klimaatregeling is eveneens standaard, maar voor navigatie moet je bijbetalen. Bij de Business-uitvoering is dat precies andersom. Bij de facelift krijgt de Astra als eerste Opel een digitaal instrumentarium, en wordt adaptieve cruisecontrol leverbaar. De noodremhulp reageert voortaan ook op voetgangers. De Innovation-versie maakt plaats voor de luxe Elegance en de sportieve Ultimate.

Wat zijn de zwakke punten van de Opel Astra K?

De Astra K wordt nauwelijks geplaagd door grote zwakke punten. Dat de verkeersbordherkenning, de noodremhulp en de grootlichtassistent bij vochtig weer soms niet werken, komt meestal doordat condensvorming op de voorruit de frontcamera in de weg zit.

Opel Astra 1.4 turbo betrouwbaarheid

De 1.4 turbo-motor is een betrouwbaar blok met slechts één bekend probleem: als de motor tijdens het accelereren boven de 2500 tpm wat begint te hikken, kan een update van de motorsoftware uitkomst bieden.

Opel Astra 1.0 turbo problemen

Mocht de 1,0-liter motor slecht gaan lopen en problemen opleveren, dan ligt de oorzaak vaak aan een slechte stekkerverbinding van de brandstofdrukregelaar.

Opel Astra k problemen



Een weigerachtig navigatiesysteem kun je vaak tot de orde roepen door de accu (in de bagageruimte) even los en weer aan te koppelen. Diezelfde accu wil weleens last hebben van vocht dat via het linker achterlicht of langs een slecht afdichtend achterkleprubber in de accubak terechtkomt. In dat geval weigeren het dashboard, de klimaatregeling en het infotainment alle drie dienst. De boel drogen helpt meestal wel, maar verstandiger is het om de bron van de lekkage op te sporen en te verhelpen.

De meeste andere bekende storingen zijn eveneens van elektronische aard. Zo kan een defect relais in de zekeringenkast ervoor zorgen dat de startmotor niet werkt, maar ook een defecte koppelingspedaalschakelaar kan startproblemen veroorzaken. Kortom, de Astra K kent wel wat storingen, maar geen echt grote of dure problemen.

Hoeveel kost een beetje leuke Opel Astra K?

Dat auto's met dieselmotor niet in trek zijn, is goed te zien aan de prijzen van gebruikte Astra's. De goedkoopste exemplaren hebben allemaal de 1.6 CDTI onder de kap en dat komt echt niet doordat ze allemaal een intergalactische kilometerstand hebben. Zo vinden we diverse nette Sports Tourers met minder dan 150.000 kilometer op de klok, waarvoor 8500 tot 10.000 euro wordt gevraagd. Let wel: dat zijn auto's die vier jaar geleden voor bijna 28 mille in de showroom stonden.

Voor de Astra 1.0 beginnen de prijzen vlak onder de 10.000 euro. Zelf zouden we het liefst voor een 1.4 Turbo gaan, zeker als er regelmatig een caravan achter de auto wordt gehaakt. Reken dan op prijzen die rond de 12.000 euro beginnen, waarbij het nauwelijks een rol speelt of je voorkeur uitgaat naar de hatchback of de Sports Tourer. Vanaf ongeveer 14.000 euro ben je het heertje met een 1.4 Turbo uit 2017. Compleet met Innovation-pakket en Bovag-garantie.

Wat zijn de belangrijkste concurrenten van de Opel Astra K?

De eeuwige rivaal van de Astra is natuurlijk de Volkswagen Golf. Een Golf is misschien een iets betere allrounder, daar staat tegenover dat gebruikte Golfs 7 ook iets duurder zijn. Een Skoda Octavia of Seat Leon heeft grotendeels dezelfde techniek, maar dan tegen een lagere prijs. En dan is de Octavia ook nog ruimer. De Ford Focus is eveneens goed vergelijkingsmateriaal, ook al omdat-ie nog iets scherpere rijeigenschappen heeft dan de Astra. De Renault Mégane is doorgaans zeer compleet uitgerust en de Peugeot 308 maakt vanbinnen een chique indruk. Toch is de 308 SW vanwege zijn grote bagageruimte een rasecht werkpaard. Vlak ook de Kia Ceed niet uit - zeker de generatie die in 2018 het levenslicht zag, is een sterke concurrent.