Opel Astra Electric review: wel of niet wachten op de Sports Tourer?

Eigenlijk is de elektrische Opel Astra (2023) een opwarmertje voor de stationwagon (Sports Tourer), die pas eind 2023 of begin 2024 naar Nederland komt. Hoe bevalt het voorprogramma?

Wat is opvallend aan de Opel Astra Electric?

Het opvallendste nieuws is de komst van de elektrische Opel Astra Sports Tourer, maar die verwachten we dus pas op z’n vroegst eind 2023. Jammer, want Nederland smacht naar een betaalbare elektrische stationwagon. Op dit moment heeft de MG5 Electric het rijk nog alleen. Auto’s als de Porsche Taycan Sport Turismo en de Nio ET5 Stationwagon zijn immers veel duurder.

De Opel Astra Sports Tourer wordt de eerste betaalbare elektrische stationwagon van Duitse makelij. Wat veelzeggend is voor de positie van de Duitse merken, die in het elektrische tijdperk zelden vooroplopen met vernieuwende techniek. Ongeveer tegelijk met de elektrische Astra Sports Tourer, komt concerngenoot Peugeot met een elektrische 308 SW. De Volkswagen ID.7 Variant volgt in de loop van 2024 en staat waarschijnlijk ook een treetje hoger op de prijsladder.



Tip Volkswagen Polo nu vanaf slechts €399 per maand Hoe ziet jouw ideale Polo eruit?

Stel jouw Polo samen

Maar nu concentreren we ons op de vijfdeurs versie van de Opel Astra Electric, die bepaald niet de enige is in zijn segment. Hij concurreert onder meer met de Volkswagen ID.3 en MG4. De specs van de elektrische Opel Astra zijn prima, maar niet wereldschokkend. Hij is – net als de Jeep Avenger en Peugeot e-308, voorzien van een elektromotor die 156 pk en 270 Nm levert. Snelladen kan met 100 kW en de actieradius van de elektrische Opel Astra bedraagt maximaal 418 kilometer (WLTP). Het is meer Almere City dan Feyenoord, maar slecht is het niet.



Wat is goed aan de Opel Astra Electric?

Ach, wanneer heb je die snellader nu echt nodig en wie trekt er nu elke dag de stenen uit de straat met zijn auto? De Astra Electric deelt zijn onderstel met de Peugeot 308 en deelt dankzij deze vrijage ook in het Franse comfort. Vooral op de snelweg, als het asfalt van goede kwaliteit is, is de Astra een fijne reiswagen.



Zelfs als je op topsnelheid (begrensd op 170 km/h) over de autobahn boendert, zal een bemoeizuchtige bijrijder nauwelijks in de gaten hebben dat je stiekem steeds een beetje harder gaat rijden. Nog altijd verloopt de rit vrijwel geruisloos. Er zijn drie rijprogramma’s: Eco, Normal en Sport. In Eco beschik je niet over het volledige vermogen van 170 pk, maar krijg je ‘slechts’ 110 pk. In Normal krijg je er 26 pk bij, maar alleen in Sport staat al het vermogen tot je beschikking.

Verder is de Astra best ruim, ook achterin. Vooral de beenruimte is keurig. En als je maximaal 1,85 meter lang bent, valt ook met de hoofdruimte goed te leven. Tot slot biedt het Astra-gamma een enorme keuzevrijheid, met twee benzineversies, een plug-in hybride en nu dus de volledig elektrische Astra.



Wat kan beter aan de Opel Astra Electric?

Opel geeft hoog op over zijn platte en lichte batterijpakket in de vloer, waardoor je volgens de Duitsers niet op de bok zit, maar in de auto geïntegreerd bent. Maar toen we plaatsnamen, hadden we toch de neiging om onze rijlaarzen aan te trekken en de zweep ter hand te nemen. De zitpositie is te hoog. Dat de stoelen een stempel kregen van de Duitse Aktion Gesunder Rücken (die waakt over het welbevinden van je rug), is dan weer meegenomen.

Verder moet je logischerwijs wat bagageruimte inleveren vanwege het batterijpakket. Je verliest 70 liter ten opzichte van de gewone Astra en kunt nu 352 tot 1268 liter achterin verstouwen. Ook op detailniveau hebben we een klein kritiekpunt. Aan het materiaalgebruik (hier en daar hard plastic) zie je dat Opel op de Stellantis-apenrots net wat onder Peugeot staat. De materialen in de 308 zijn wat mooier. En zowaar ontdekten we een rammeltje in het dashboard dat we niet konden thuisbrengen, maar misschien reden we net met die ene testauto die last heeft van dat euvel.



Wanneer komt de Opel Astra Electric naar Nederland en wat is de prijs?

Over de prijs van de elektrische Opel Astra laat Opel nog niets los. Maar de prijs van de elektrische Peugeot e-308 is al wel bekend; die kost 45.585 euro. Omdat Opel iets lager staat in de deftigheids-hiërarchie van de bonte verzameling Stellantis-merken, verwachten we dat de elektrische Astra zo’n 2000 euro goedkoper zal zijn. Rond de 44.000 euro dus, en daarmee komt hij in aanmerking voor de SEPP-subsidie.

Opel doet niet moeilijk en strooit kwistig met praktische en luxe features. Zo zijn een warmtepomp, stoel- en stuurverwarming, adaptieve cruisecontrol, een digitaal dashboard en ergonomische voorstoelen standaard.



Wat vind ikzelf van de Opel Astra Electric?

Heel even kan de vijfdeurs Astra de hoofdrol spelen, tot straks alle aandacht gaat naar de headliner, de elektrische Opel Astra Sports Tourer. Zoals de meneer in de oude borrelnootjesreclame, kun je heel wat oké-stempeltjes uitdelen aan de Opel Astra Electric. Stoelen, comfort, uitrusting, actieradius, het verbruik van 14,8 kWh/100 km: het is allemaal behoorlijk voor elkaar. Hoef je niet per se een grote bagageruimte, dan hoef je ook niet op de Sports Tourer te wachten. Nieuwe maatstaven worden alleen niet gezet.