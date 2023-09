De Opel Astra Electric komt eerst als hatchback op de markt, maar Nederland wacht eigenlijk met smart op de stationwagon (Sports Tourer). Die komt pas op z'n vroegst eind 2023 op de markt. Technisch zijn beide versies hetzelfde, dus is het vijfdeurs voorprogramma ook interessant.

Als we het aanbod van elektrische auto's doornemen, zijn we altijd verbaasd. Precies de auto's waar de Nederlandse consument met smart op zit te wachten, zijn niet te koop. We worden overspoeld met dure (Chinese) waar, maar willen betaalbare EV's (onder de 25.000 euro) of middenklasse-stationwagons.

Heel mondjesmaat wordt het aanbod in laatstgenoemde categorie groter, vooral dankzij de inspanningen van Stellantis. Op dit moment heeft de MG5 Electric nog het rijk alleen in het C-segment. Maar het Frans-Italiaans-Amerikaanse allegaartje van merken heeft het beste met ons voor, want naast de Opel Astra Sports Tourer, komt ook Peugeot met een elektrische stationwagon, de E-308 SW.



Actie Vergelijk uw autoverzekering Vergelijk nu uw autoverzekering en ontvang 20% korting op alle autoverzekeringen via UnitedConsumers! Zo bespaart u tot € 175,00 per jaar.

De nieuwe generatie van de Astra, die sinds 2019 op de markt is, is nu van alle markten thuis en verkrijgbaar met een 'gewone' benzine- of dieselmotor, als plug-in hybride (PHEV) en nu dus als volledig elektrisch model.

Opels strijd met Volkswagen

Opel benadrukt dat de Astra Sports Tourer de eerste betaalbare elektrische stationwagon van Duitse makelij wordt. Wat veelzeggend is voor de ooit zo vooruitstrevende Duitse merken, die in het elektrische tijdperk iets te vaak achter de trends aanhobbelen. De hatchback-versie van de Astra Electric heeft al wel een concurrent uit eigen land, de Volkswagen ID.3.

Puur kijkend naar de specs, zullen ze in Wolfsburg niet in paniek raken van de elektrische Astra. Hij wordt geleverd met een elektromotor die 156 pk en 270 Nm levert, net als de Jeep Avenger, Peugeot e-308 en vele andere Stellantis-modellen. Snelladen kan met 100 kW en na maximaal 418 kilometer rijden moet de Astra weer aan de stekker om het 54 kWh-batterijpakket op te laden. Dat zijn geen wereldschokkende waarden.



Frans comfort



Anderzijds: wanneer heb je die snellader nu echt nodig en wie trekt er nu elke dag de stenen uit de straat met zijn elektrische auto? In het drukke verkeer van de Benelux heb je meer aan een comfortabele en geruisloze auto. De Astra Electric staat op hetzelfde platform als de Peugeot E-308 en deelt dankzij deze vrijage ook in het Franse comfort. Vooral op de snelweg, als het asfalt van goede kwaliteit is, is het een fijne reiswagen.

Zelfs als je de topsnelheid (begrensd op 170 km/h) op de Duitse snelweg opzoekt, zal een bemoeizuchtige bijrijder nauwelijks in de gaten hebben dat je stiekem steeds een beetje harder gaat rijden. Stil blijft het, en ook de wind krijgt verrassend weinig vat op de auto. Op topsnelheid haal je alle ID.3'tjes in, want die kunnen maar 160 km/h. Maar ook als je juist kiest voor een zuinige rijstijl, is de Astra Electric in theorie de betere auto. Opel belooft een verbruik van 14,8 kWh/100 km, terwijl de ID.3 niet verder komt dan 15,4 kWh/100 km.



Afhankelijk van je stemming, kies je voor de rijprogramma’s Eco, Normal en Sport. In Eco beschik je niet over het volledige vermogen van 156 pk, maar krijg je ‘slechts’ 110 pk. In Normal krijg je er 26 pk bij, maar alleen als je voor Sport kiest, staat al het vermogen tot je beschikking. Zowaar worden je sportieve ambities nog meer beloond met een behoorlijk directe en communicatieve besturing.

Kleinere bagageruimte in elektrische Astra

Opel geeft hoog op over zijn platte en lichte batterijpakket in de vloer, waardoor je volgens de Duitsers niet op de bok zit, maar in de auto geïntegreerd bent. Maar de associatie met rijlaarzen en zweepjes verdwijnt toch niet helemaal; de zitpositie is te hoog. Dat de standaard Active Sport-bestuurdersstoel een stempel kreeg van de Duitse Aktion Gesunder Rücken (die waakt over het welbevinden van je rug), is dan weer meegenomen.



Zoals ook de achterpassagiers met gerust hart in de Astra kunnen stappen, want hij is best ruim. Vooral voor je benen is meer dan genoeg plaats en als je maximaal 1,85 meter lang bent, valt ook met de hoofdruimte goed te leven. Logischerwijs lever je wel in de Opel Astra Electric wat bagageruimte in vanwege het batterijpakket. Je verliest net als in de PHEV 70 liter ten opzichte van de gewone Astra en kunt nu 352 tot 1268 liter achterin verstouwen. Wil je meer, dan moet je wachten op de Sports Tourer, met een bagageruimte van 553 tot 1516 liter.



Opel Astra Electric prijs



De prijs van de Opel Astra Electric is 39.999 euro. Dat is opvallend veel goedkoper dan de Peugeot e-308, die 45.585 euro gaat kosten. Daarmee komt de Opel (als de pot nog niet leeg is) in aanmerking voor de SEPP-subsidie van 2950 euro. Ter vergelijking: een Renault Megane E-Tech is er vanaf 36.370 euro, een vernieuwde Volkswagen ID.3 kost 42.690 euro.

Opel toont zich van zijn gulle kant en strooit kwistig met praktische en luxe features waarvoor je niet hoeft bij te betalen. Zo zijn een warmtepomp, stoel- en stuurverwarming, adaptieve cruisecontrol, een digitaal dashboard en ergonomische voorstoelen standaard. De stationwagon volgt eind 2023, daarvan is de prijs nog niet bekend.



Conclusie

Zoals de meneer in de oude borrelnootjesreclame, kun je heel wat oké-stempeltjes uitdelen aan de Opel Astra Electric. Stoelen, comfort, uitrusting, actieradius, het verbruik van 14,8 kWh/100 km: het is allemaal prima de luxe. Staat een grote bagageruimte niet bovenaan op je wensenlijst, dan hoef je ook niet op de Sports Tourer te wachten. Nieuwe maatstaven op het gebied van snelladen en rijbereik worden alleen niet gezet.