TEST - facelift Volkswagen ID.3 (2023): zo ziet leren van je fouten eruit

Drie jaar na zijn lancering krijgt de Volkswagen ID.3 een welkome facelift. Naar de feedback van sommige klanten is geluisterd, maar bij het horen van andere klachten stopten de ontwerpers van Volkswagen snel hun vingers in de oren. Lalala, ik hoor je niet.

De introductie van de ID.3 in 2020 was ongetwijfeld een spannend moment voor Volkswagen. Het model vormde het begin van het grote ­elektrische avontuur. In de pijplijn zaten al allerlei ID-modellen die hun aandrijflijn, vormgeving en bediening zouden afkijken van de ID.3. Nu maar hopen dat het een ­succes wordt …

In het eerste verkoopjaar ging de ID.3 in Nederland als een speer. Met 11.000 exemplaren verkocht alleen de Kia Niro in 2020 nog beter. Maar het jaar erna was het groten­deels gedaan met de pret. De elektrische hatchback daalde van plek twee naar plek tweeënvijftig in de verkooplijsten. ­Achteraf kun je zeggen dat hardnekkige softwareproblemen potentiële klanten hebben afgeschrikt, maar de echte boosdoener was waarschijnlijk de zakelijke bijtelling. Die sprong van 8 naar 12 en toen 16 procent.

De goede ideeën van de Volkswagen ID.3

Veel van de ideeën die Volkswagen bij de ID.3 introduceerde, maken ons nog steeds blij. Zoals hoe de keuzehendel van de automaat achter het stuur zit en dus binnen handbereik ligt. Hierdoor kon de middentunnel compact blijven en heb je voorin opvallend veel beenruimte. Dat het zwevende touchscreen naar de bestuurder is gedraaid, kijkt wel zo prettig. We zien door de vingers dat het menu nog steeds een beetje ingewikkeld in elkaar steekt.

Nog steeds zijn we blij dat Volkswagen destijds voor achterwielaandrijving heeft gekozen. In een elektrische auto word je toch liever naar voren geduwd dan getrokken. En doordat de elektromotor achterin ligt, kunnen de voorwielen lekker ver indraaien. Die extra wendbaarheid blijft een handige eigenschap van de ID.3, die trouwens maar weinig fabrikanten afkijken. Het onderstel biedt nog steeds een prachtige balans tussen comfort en sportiviteit. Vooral op klinkerwegen is de ID.3 soepeler geveerd dan de nogal stugge Cupra Born.

Volkswagen ID.3 (2023): veranderingen

Voor deze facelift zegt Volkswagen goed naar klanten te hebben geluisterd om verbeteringen door te voeren. Dan gaat het vooral om het interieur, waarvan de gebruikte materialen zo goedkoop waren dat zelfs Volkswagens eigen boekhouders moesten blozen. Bij de vernieuwde ID.3 zijn de deurpanelen versierd met een fraai stofje en heeft het dashboard zowel een zacht aanvoelende toplaag als een chic sierstiksel. Het is precies genoeg uiterlijk vertoon voor een EV met een basisprijs van 44.990 euro.

De buitenkant is ook subtiel aangepast, met de verdwijning van de zwarte bobbel op de motorkap als grootste verandering. In combinatie met verticale luchtsleuven in de voorbumper, nieuwe 20-inch wielen (optie) en twee nieuwe lakkleuren, staat er plotseling weer een frisse auto voor je neus. Onze olijfgroene testauto showt de ene nieuwe kleur en je kunt ook kiezen voor een helder blauwe metaallak. Aan de achterkant van de ID.3 ontdekken we twee subtiele aanpassingen: de C-stijlen hebben geen versiersels meer en het deel van het achterlicht dat op de achterklep zit, bevat tegenwoordig een lampje en licht op. Voorheen bleef dat deel van de lichtunit vreemd genoeg donker.

De slechte ideeën

Aan de hinderlijke touchknoppen op het stuur heeft Volkswagen dan weer niets gedaan. Bij elk ID-model zijn ze ons een doorn in het oog, maar tijdens onze kennismaking met de vernieuwde ID.3 geven we ze een tweede kans. Met de adaptieve cruise­control ingesteld op 100 km/h drukken we geconcentreerd op het pijltje omhoog en zien de snelheid keurig stapsgewijs oplopen naar 101, 102, 103 en dan de gewenste 104 km/h. Dat ging perfect. Zijn we al die tijd dan toch te streng geweest? Echt niet! De volgende dag voeren we dezelfde handeling uit en ditmaal holt de ingestelde snelheid onbedoeld naar 110, 120, 130 en 140 km/h. De auto stuift naar voren en andere automobilisten kijken verbaasd op. Wij kijken net zo verbaasd terug.

Blijkbaar drukken we verkeerd, maar als je een knop überhaupt verkeerd kunt gebruiken, dan mankeert er iets aan de knop zelf. Kortom, touchknoppen zijn rotdingen. En Thomas Schäfer, de hoogste baas van Volkswagen, deelt onze mening. Hij doet de touchknoppen in de ban en voorziet de nieuwe Tiguan die volgend jaar op de markt komt, weer gewoon van een stuur met fysieke knoppen. Deze koerswijziging komt jammer genoeg te laat voor de gefacelifte ID.3.

Conclusie

De Volkswagen ID.3 is nu zoals hij had moeten zijn bij zijn introductie in 2020. Met een interieur dat qua uitstraling aansluit bij het stevige prijskaartje en een vormgeving die vanuit alle hoeken net wat beter klopt. Het is jammer dat het stuur nog steeds over touchknoppen beschikt, maar die ergernis wordt ergens in de toekomst getackeld.