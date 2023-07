Volkswagen ID.3 facelift (2023): actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

427 kilometer is de officiële actieradius van de vernieuwde Volkswagen ID.3 (2023) met 58-kWh batterij. Maar wat is het échte bereik? Dus hoe ver kom je als je met 100 km/h (of 130 km/h) over de snelweg rijdt? Dat testen wij!

Volkswagen gaf de ID.3 een facelift, met een bijgepunt design en een hoogwaardiger interieur. De elektromotor en het accupakket bleven hetzelfde, dus er is geen reden om aan te nemen dat de actieradius veranderd is. Toch rijden we voor de zekerheid onze actieradiusrondjes.

De eerste keer dat we de Volkswagen ID.3 actieradius testten, was in november 2020. Toen was het droog, maar wel fris: 11 graden tijdens de 100 km/h-test overdag en 5 graden (brrr) tijdens de 130 km/h-test ’s avonds na 19.00 uur.

Volkswagen ID.3 (2023): actieradius bij 100 km/h

Bij 100 km/h heeft de nieuwe Volkswagen ID.3 een gemiddeld stroomverbruik van 16,4 kWh/100 km. Rijd je een volle batterij met een bruikbare capaciteit van 58 kWh helemaal leeg, dan kom je 353 kilometer ver.

In 2020 scoorde de ID.3 vergelijkbare cijfers: 16,3 kWh/100 km en 355 kilometer. Dit bevestigt ons vermoeden dat de range gelijk is gebleven.



Volkswagen ID.3 facelift: actieradius bij 130 km/h

Tweeënhalf jaar geleden schrokken we van het hoge stroomverbruik bij 130 km/h: 25,8 kWh/100 km. Dat kwam neer op een actieradius van 224 kilometer. Maar toen was het winter en 5 graden, ditmaal is het zomer en 18,5 graden.

Het resultaat is een lager stroomverbruik: 22,9 kWh/100 km. Dit resulteert in een 130-km/h actieradius van 253 kilometer. Het verschil in range tussen koud en warm weer, is op deze snelheid dus ongeveer 30 kilometer.

Conclusie

Koopjesjagers die een ‘oude’ Volkswagen ID.3 met forse korting kunnen kopen, hoeven dat voor de actieradius niet te laten. De nieuwe ID.3 heeft dezelfde aandrijflijn en verbruikt dus evenveel stroom als zijn voorganger.

Vind je een realistische range van 353 kilometer te weinig, dan kun je bij de nieuwe ID.3 voor 3000 euro upgraden naar een uitvoering met de grote batterij van 77 kWh. Dan krijg je er honderd kilometer range bij.

