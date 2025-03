Volkswagen geeft fout toe: vanaf nu krijgen deze 4 functies altijd een fysieke knop

Nieuws

Het heeft ongetwijfeld veel gevloek en getier opgeleverd bij Volkswagen-bestuurders: belangrijke functies die zijn verstopt in het grote scherm en de touchknoppen. Dat gaat veranderen: Volkswagen belooft dat vanaf nu in ieder geval de volgende 4 functies een fysieke knop krijgen.

Hoofdontwerper Andreas Mindt is schuldbewust: “We zullen deze vergissing nooit meer maken. Fysieke knoppen geven tastbare feedback, en dat is wat mensen willen.” Volgens Mindt moet Volkswagen beseffen dat het geen telefoonfabrikant is, maar een autoproducent.

4 fysieke knoppen

Daarom gaat Volkswagen vanaf de nieuwe Volkswagen ID.2 voor de belangrijke functies gewoon weer fysieke knoppen inbouwen. Mindt noemt vijf (maar eigenlijk vier) functionaliteiten.

1. Volumeknop

Wat ons betreft is het een no-brainer: als je het volume van de muziek in de auto wilt aanpassen, gebruik je hier een knop voor. Het liefst een draaiknop - dat werkt het prettigst. Maar ook met een plus- en min-knop nemen we genoegen. Alles beter dan de sliderknoppen.

Sliderknoppen (links) tegenover fysieke knoppen (rechts)

2. Temperatuur instelling

Diezelfde sliderknoppen vind je onder andere in de Volkswagen ID.3 en de Volkswagen Golf om de temperatuur mee in te stellen. Dat behoort volgens Mindt tot de verleden tijd, Volkswagen kiest gewoon weer voor fysieke knoppen om climate control te bedienen. De topman benoemt dit als twee functionaliteiten - een knop voor beide kanten - maar in feite gaat het natuurlijk om één functie.

3. Ventilatorsnelheid

In het verlengde van de temperatuurinstelling regel je ook de ventilatie weer met een fysieke knop. Geen gehannes meer met touchscreens als je even wat meer luchtstroom wilt.

4. Gevarenlicht

Misschien wel de allerbelangrijkste functie: het gevarenlicht. Stel je voor dat je met pech langs de weg staat en eerst door een menu moet bladeren om je gevarenlichten in te schakelen. Dat werkt niet. Daarom blijft deze knop gewoon fysiek.

Bonus: fysieke knoppen op het stuur

Er is meer goed nieuws: Volkswagen keert definitief terug naar fysieke knoppen op het stuur. Nooit meer per ongeluk het volume op standje houseparty of de temperatuur op saunaniveau zetten omdat je hand langs de touchknoppen schiet. Eerder koos Volkswagen hier al voor in de faceliftversie van de Volkswagen Golf (zie foto hierboven). Ook de Passat, Tiguan en Tayron kregen al echte stuurknoppen. Alleen de bestuurders van de huidige ID-modellen hannesen nog met de touchknoppen.