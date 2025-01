Volkswagen ID.3 Black Edition: stoerste versie is de goedkoopste (maar heeft een handicap)

Nieuws

De Volkswagen ID.3 kwam in 2020 op de markt. De hierop gebaseerde Cupra Born volgde wat later en zag er veel stoerder uit. Maar met de nu gepresenteerde Black Edition is de Volkswagen ID.3 minder een muurbloempje en bovendien goedkoper dan eerst.

Volkswagen wil 34.990 euro voor de ID.3 Black Edition hebben. In ruil daarvoor krijg je de stoerste uitvoering. Met zwarte 19-inch lichtmetalen wielen. De andere uitvoeringen (de ook nieuwe Pure Business, Pro en Pro Business) moeten het met 18 inch doen. Grote wielen zijn dus geen reden meer om voor de Cupra Born te gaan, de ID.3 heeft ze nu ook standaard.

Zo gul is Volkswagen

De naam Black Edition komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Behalve de wielen zijn ook het dak en de buitenspiegels in zwart gespoten. Verder is de aanduiding ook in het zwart. Bij de veel duurdere Porsche Macan betaal je hier 255 euro extra voor, om maar even aan te geven hoe gul Volkswagen is. Ook krijg je meer scherm: het centrale display van de ID.3 is 12,9 inch groot, dat van de Macan 10,9 inch.



Qua vermogen legt de ID.3 het uiteraard af tegen de Macan. De Black Edition heeft een elektromotor met 170 pk. De 52 kWh-batterij van de Volkswagen is goed voor een theoretische actieradius van 384 kilometer (WLTP). Dat is de laagste range van alle uitvoeringen, zijn grootste handicap. Snelladen kan met 145 kW.

Ook nieuw: Pure Business

Met de eveneens nieuwe uitvoering Pure Business kom je op een volle batterij welgeteld 3 kilometer verder, 387 km dus. Misschien zijn het de kleinere 18-inch wielen die voor extra range zorgen. De uitrusting bestaat verder uit metallic lak, een navigatiesysteem, een achteruitrijcamera en verwarmbare voorstoelen en stuurwiel.

De Pure Business heeft dezelfde aandrijflijn van de Black Edition en kost 2000 euro meer. In beide gevallen is een warmtepomp optioneel (1190 euro).