Zo precies komt snelladen met de Porsche Macan (270 kW)

De elektrische Porsche Macan gebruikt de nieuwste EV-techniek van de Volkswagen-groep. Het Premium Platform Electric werkt met krachtige motoren, grote batterijen en snelladen tot 270 kW. Dat laatste gaan we testen.

Het laadvermogen dat Porsche belooft, is indrukwekkend: 270 kW. Alleen de beste elektrische auto’s kunnen zo snel opladen. Maar net als bij topsport, moeten de omstandigheden precies goed zijn …

Dit vindt Porsche de ideale omstandigheden

Als de batterij van de Porsche Macan bijna leeg is, kun je inpluggen bij het dichtstbijzijnde snellaadstation en er het beste van hopen. Dan gaat het opladen evengoed snel, maar de kans dat je 270 kW te zien krijgt is klein.

Porsche beschouwt een snellaadstation van 320 kW (of meer), een accutemperatuur van 25 graden en een laadniveau van 9 procent als de ideale omstandigheden.

Het helpt dat je de temperatuur van de batterij kunt aflezen op het digitale instrumentarium. Wij willen de Macan de beste kans van slagen geven en weten het – ondanks de tijd van het jaar – zo uit te kienen dat we inpluggen met 8 procent en 23 graden. Maar zelfs dat blijkt niet goed genoeg …

Zo verloopt snelladen met de Porsche Macan

Veelbelovende start: de laadsnelheid schiet naar 230 kW en klimt langzaam verder. Bij 35 procent piekt ons laadvermogen bij 246 kW. Razendsnel, maar niet de gehoopte 270 kW. De Grote Daling is ingezet, maar pas bij 80 procent duikt de laadsnelheid onder de 100 kW. Porsche zegt 10 tot 80 procent in 21 minuten. Wij laadden net niet optimaal en klokken 23 minuten.

Conclusie

Hoe goed de omstandigheden ook waren (juiste snellaadpaal, juiste temperatuur, juiste batterijstatus), toch is het ons niet gelukt om te snelladen met 270 kW. Waarmee we niet willen zeggen dat het onmogelijk is. Snelladen is een momentopname en alles moet gewoon meezitten.