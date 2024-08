Volkswagen: Tesla-killer kan wel even wachten, eerst de elektrische Golf en A4

Nieuws

We kennen de Volkswagen Trinity als het toekomstige neusje van de zalm van elektrische Volkswagens en tevens als zogenaamde Tesla-killer. Door gewijzigde plannen van Volkswagen zullen we echter een beroep moeten doen op ons engelengeduld voordat we de ultieme elektrische Volkswagen daadwerkelijk gaan zien.

Drie jaar geleden maakte Volkswagen ons lekker met de aankondiging (en het eerste beeld, zie afbeelding hierboven) van een elektrische sedan die hét vlaggenschip van de Duitsers zou worden. Het model werd gedoopt tot de Volkswagen Trinity en zou in 2026 op de markt verschijnen. Mensen die met smart zitten te wachten op deze EV komen echter van de koude kermis thuis: volgens het Duitse Handelsblatt is het marktintroductie met maar liefst zes jaar uitgesteld tot 2032.

SSP uitgesteld

De reden van het uitstel? Volkswagen heeft de plannen omtrent zijn productontwikkeling en modelstrategie omgegooid. Daarbij wordt de ontwikkeling en lancering van het SSP-platform op de lange baan geschoven. Dit hypermoderne platform wordt de basis van de Trinity en gaat volgens Volkswagen nieuwe maatstaven zetten op het gebied van actieradius en laadsnelheid.

We zullen er echter nog even op moeten wachten, omdat Volkswagen de voorkeur geeft om verder te borduren op zijn MEB- en PPE-platform. Door langer met deze platforms door te gaan, kan het merk uit Wolfsburg de investeringskosten beter afschrijven en daarbij toekomstige kosten over meer jaren uitsmeren. Ook kan het uitstel als een reactie worden gezien op de vertraging van de EV-markt.

Huidige platforms verbeterd

Volkswagen komt er echter niet mee weg om het MEB- en het PPE-platform ongewijzigd te blijven gebruiken. Eerstgenoemde is de basis voor alle ID.-modellen van Volkswagen en wordt in 2026 in verbeterde vorm als MEB+ uitgebracht. Het PPE-onderstel is nog vrij nieuw en is de momenteel de technische basis van onder meer de Porsche Macan en Audi Q6 e-tron, maar krijgt mede door hulp van strategische partner Rivian toch binnen 36 maanden een grote softwareupgrade.

Plannen van Volkswagen

De toekomst van Volkswagen en de Volkswagen Group ziet er na de herziening van de plannen dus weer volledig anders uit. Dit zijn alle wijzigingen die CEO Oliver Blume heeft aangebracht in het Wolfsburgse schema: