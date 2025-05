Alpine A390 (2025): Frans beest met 470 pk en 808 Nm wil Porsche Macan te lijf

Nieuws

De Alpine A390 is de eerste vijfzitter én de eerste elektrische auto van het merk. Maar primeurs zijn niet het doel van Alpine. We denken eerder dat het merk de Porsche Macan op de korrel heeft.

Wanneer een merk dat bekendstaat om zijn lichtgewicht sportwagens een elektrische auto op de markt brengt, zijn wij op onze hoede. Dan denken we meteen aan de 2600 kilo wegende Lotus Eletre. En hoe goed die auto ook is, met het oorspronkelijke gedachtegoed van Colin Chapman heeft de Eletre niets meer te maken.

Daarom scrollen we de persmap van de Alpine A390 snel door, op zoek naar het gewicht. Mmm ... 2121 kilo. Dat scheelt weliswaar een hoop met de grote Lotus, maar we houden alsnog hoop. Die is gebaseerd op onze eigen ervaringen met de Alpine A290, het snelle broertje van de Renault 5.

Tip Ontdek de Volkswagen Polo Stel jouw Volkswagen Polo samen, standaard vol features zoals Digital Cockpit, Lane assist en LED Matrix-verlichting, Stel samen

Alpine zelf gaat nog een stap verder en trekt een parallel met de Alpine A110, de enige sportwagen met benzinemotor van het merk. Om dit te benadrukken, is in een hoek van de voorruit een profielplaatje van de A110 aangebracht.



Alpine A390: pk's en prestaties

De Fransen waken er ook voor om de A390 een SUV te noemen. Liever reppen ze van een 'fastback'. Maar hoe 'fast' is de elektrische nieuwkomer dan wel? Dat ligt aan de gekozen versie. De Alpine A390 GT heeft een vermogen van 400 pk en snelt in 4,8 seconden naar de 100 km/h en heeft een topsnelheid van 200 km/h.



De topversie heet GTS en gaat een stapje verder met 470 pk. Dat extra vermogen verkort de honderdsprint tot 3,9 seconden, waarna je de snelheid tot maximaal 220 km/h kunt opvoeren.

Dat is natuurlijk best snel, maar de formulering 'racewagen in maatpak' die de Nederlandse importeur bezigt, gaat wat ver. Beide vermogensvarianten halen hun power uit drie elektromotoren; de achterwielen hebben elk hun eigen exemplaar, de voorwielen delen er samen eentje.



Ben je dol op elektrische auto's, maar lees je graag van papier? Een abonnement op Auto Review is nu extra voordelig. Scoor tot 90 euro voordeel!



Standaard vierwielaandrijving

Om de prestaties in goede banen te leiden, geeft Alpine de A390 standaard vierwielaandrijving mee. Daarmee bewandelt Alpine een ander pad dan Porsche, dat de goedkoopste elektrische Macan (2195 kg) van alleen achterwielaandrijving heeft voorzien. Maar goed, die Porsche Macan RWD haalt dan ook niet de vermogens van de Alpine A390: met 360 pk houdt de instap-Macan het voor gezien.



Met zijn sprinttijd van 0 naar 100 km/h in 5,7 seconden moet-ie dan ook flink op de Alpine toegeven. Om de grip van de auto verder te optimaliseren, heeft Alpine landgenoot Michelin gevraagd om speciaal voor de A390 een set banden te ontwerpen.

Gezien het maximumkoppel van 650 (GT) of 808 (GTS) newtonmeter lijkt die vierwielaandrijving ons trouwens ook geen overbodige luxe. Zeker niet wanneer je de rode passeerknop (OV van overtake) activeert en je de auto extra boost geeft.

Hoe groot en ruim is de Alpine A390?

Kijken we echter naar de afmetingen, dan heeft de Porsche Macan juist weer een streepje voor op de Alpine A390. De Porsche is 4,78 meter lang, 1,94 meter breed en steekt 1,62 meter de lucht in. De Alpine A390 meet in de lengte 4,62 meter, en ook qua breedte (1,89 m) en hoogte (1,53 m) moet hij z'n meerdere in de Porsche erkennen. Maar door die relatief bescheiden hoogtemaat oogt de Alpine wel weer lekker dynamisch voor een auto in dit segment. Desondanks mag de kofferbak er zijn: 532 liter past erin.

Actieradius Alpine A390 (2025)

Op papier is de Alpine A390 dus snel, ruim en dynamisch, maar deugt-ie ook als elektrische auto? Het belangrijkste antwoord op die vraag vind je in de getallen van de actieradius. Die bedraagt met de 89 kWh-accu 520 tot 555 kilometer. Daarnaast wil je natuurlijk weten wat het snellaadvermogen is, zeker als je weet dat de Macan RWD dat met 270 kW kan.



Snelladen? Dat valt tegen

Welnu, daar moet de Alpine A390 flink op z'n Duitse concurrent toegeven. De Fransman gooit de handdoek in de ring bij 190 kW. Of de potentiële klanten dat acceptabel vinden, is natuurlijk deels afhankelijk van de prijs. De Porsche Macan RWD is er vanaf 86.000 euro, maar voor de Macan 4 (408 pk) betaal je al 89.600 euro.

Prijs Alpine A390 (2025)

Als de Alpine A390 daaronder weet te blijven, kon-ie de Porsche dealers nog best eens wat hoofdpijn kunnen bezorgen. En die kans is groot; op grond van de geruchten verwachten we prijzen tussen de 65.000 en 77.000 euro. En dat met een standaarduitrusting die veel beter voor elkaar is dan bij de Porsche. Zo heeft de GTS-versie van de A390 elektrisch verstelbare nappaleren stoelen met verwarming en massagestand, 21-inch wielen en een premium geluidsinstallatie van Devialet.



In Nederland wordt de Alpine A390 leverbaar vanaf het laatste kwartaal van 2025. Zodra de definitieve prijzen bekend zijn, melden we dat hier.