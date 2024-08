Porsche over EV-schakelen van Hyundai: ‘Waarom zouden we elektrische auto’s slechter maken?’

Nieuws

Met de Ioniq 5 N had Hyundai een primeur te pakken: het performancemodel is de allereerste EV waarmee je zelf kunt ‘schakelen’. Porsche moet er niets van hebben en verklaart de liefde aan de traploze overbrenging van de elektrische aandrijflijn.

De Duitsers zien geen enkele reden om ook een kunstmatig schakelsysteem in hun EV’s te bouwen: “Waarom zouden we elektrische auto’s slechter maken?”, zo vraagt Porsche-coureur Lars Kern zich af in gesprek met het Australische Drive.

Elektrisch beter dan verbrandingsmotor

Met de Hyundai Ioniq 5 N kun je dus schakelen simuleren. Met de ronde knop links onder op het stuur (foto rechts) wissel je naar handmatig schakelen. Dat doe je met de flippers achter het stuur. Die zijn normaal voor het regenereren, maar die functie gaat uit als je zelf schakelt.



Technici van Porsche hebben in de Hyundai Ioniq 5 N gereden en de techniek uitgeprobeerd, maar waren niet onder de indruk: “De elektrische aandrijflijn is beter dan een met een verbrandingsmotor. Natuurlijk kijken we naar wat de concurrentie doet, maar voor ons is er geen reden om iets uit het verleden te simuleren”, zo legt Kern uit.

Verbrandingsmotor simuleren

Volgens de testcoureur heeft Porsche geen reden om een verbrandingsmotor in een EV te simuleren, al hebben ze het wel degelijk overwogen. Porsche heeft geen behoefte om een elektrische auto te laten voelen als een auto met een verbrandingsmotor.

Anderzijds: zouden ze bij Porsche misschien een beetje jaloers zijn op de enthousiaste reacties van pers en publiek op de Hyundai Ioniq 5 N? Zelf schakelen hóeft niet, het is slechts een van de rijprogramma's. Ook wij waren enthousiast bij de Hyundai Ioniq 5 test. "De leukste elektrische auto zet de Duitse concurrentie voor schut", schreven we. Misschien dat de Duitsers zich aangesproken voelen ...



Elektrische Porsches op komst

Ondertussen is Porsche druk bezig met de verdere elektrificering van zijn modellengamma. Het merk heeft dit jaar de Porsche Taycan gefacelift en de nieuwe elektrische Porsche Macan op de markt gebracht. De eerste leveringen worden later dit jaar verwacht. Naar verluidt zal Porsche tegen die tijd ook de nieuwe elektrische Porsche 718 (Cayman) en Porsche Boxster onthullen. In 2026 volgt de Porsche Cayenne, die net zoals de Macan en de 718 een volledig elektrische aandrijflijn zal krijgen.



Tot slot is Porsche druk bezig met de ontwikkeling van een peperdure elektrische zevenzitter (onderste foto's). Die staat intern bekend onder de codenaam ‘K1’ en staat op de planning voor 2027. Daarmee wordt het de zesde EV van Porsche, maar de allereerste die op het nieuwe SSP-platform zal staan. Die krijgt waarschijnlijk 920 volt laadtechniek (in plaats van 800 volt) voor ultrasnel laden en een batterij van ruim 100 kWh.

Voorlopig heeft Porsche nog geen concrete plannen om in de Porsche 911 een elektrische aandrijflijn te installeren. Zelfs het inbouwen van een hybride systeem in de nieuwe 911 GTS T leverde al een hoop mopperende mensen op, dus Porsche blijft terughoudend en heeft al vaak aangegeven dat de 911 de laatste auto is die elektrisch wordt. Wat ons betreft prima, want zelfs de nieuwe 911 Carrera - de instapper van de sportwagen - deed iets met ons wat nog geen EV nog voor elkaar heeft gekregen.