Test Hyundai Ioniq 5 N: leukste elektrische auto zet Duitse concurrentie voor schut

Tests

Er is een oude Koreaanse wijsheid: als Hyundai een N-logo op zijn modellen plakt, wordt ratio omgezet in rijplezier. De Hyundai Ioniq 5 N levert een onwaarschijnlijke 650 pk. Dat is meer dan een Porsche 911 Turbo.Dit is de elektrische Volkswagen Golf GTI!



Elektrische auto's en emoties gingen tot nu toe niet echt samen, maar als het aan Hyundai ligt, is dat verleden tijd. Bij de N-modellen op benzine verliest rationaliteit het van emotie, en waarom zou je dat bij de elektrische versies ook niet proberen?

Hyundai wil met de Ioniq 5 N mensen bekeren waarbij het benzinebloed nog 'door d'aderen' stroomt. En dat is opvallend. Ooit waren het de Duitse merken die de wereld bij de hand namen met spannende en sportieve modellen. De Volkswagen Golf GTI is een bekend voorbeeld; zelfs met een kleine middenklasser kon je voor relatief weinig geld heel veel plezier beleven.

Dit is de Golf GTI van Hyundai



Des te ironischer is het dat juist Hyundai, een van de meest rationele en pragmatische fabrikanten, de elektrische auto spannend maakt. Misschien dat de Ioniq 5 N wel dezelfde status krijgt als de Volkswagen Golf GTI. Er is tot nu toe niets vergelijkbaars te koop in zijn klasse. Dat zou zuur zijn voor Volkswagen, maar leuk voor de autoliefhebber.

De moed van Hyundai is te prijzen, want de Ioniq 5 N kan net zo goed een top als een flop worden. Technisch is de snelste Ioniq 5 in elk geval een juweel, met twee elektromotoren die samen 650 pk leveren, vierwielaandrijving, een elektronisch sperdifferentieel aan de achteras en een sportonderstel.

Misschien nog wel belangrijker is zijn uiterlijk; waar Hyundai zich bij de i30 N op benzine nog inhield, keek het bij de elektrische Ioniq niet op een sportief detail meer of minder.

Elektrische auto met acht versnellingen



Als je wilt, kun je de Hyundai rustig door het drukke verkeer loodsen. Dat gaat, zoals we van EV's gewend zijn, stil en met een soepele vermogensopbouw. Maar daar hebben we bij deze testrit natuurlijk geen zin in. Daarom proberen we meteen het N Active Sound+ systeem, met verschillende kunstmatige motorgeluiden.

In de Supersonic-modus klinkt de Ioniq 5 alsof de Landspeeder van Luke Skywalker (Star Wars) opstijgt, terwijl de Ignition-stand het geluid van een verbrandingsmotor nabootst, compleet met knetterend geplof uit de uitlaatpijpen.



“Het lijkt of alles nog mechanisch gaat in plaats van elektrisch, zo helder is de terugkoppeling.”

Als je N-e-shift activeert, simuleert het systeem een achtversnellingsbak. Daardoor kun je via de schakelpeddels het vermogen perfect over de beide assen verdelen. Dat gaat soepeler dan bij een klassieke verbrandingsmotor ooit mogelijk zou zijn. Bovendien zorgt het sperdifferentieel ervoor dat de wielen niet doorslippen terwijl ze al dat vermogen verwerken.



Een echte sportwagen

De Ioniq 5 N speelt met de wetten van de natuurkunde en geeft je zowaar het authentieke gevoel van een sportwagen uit de hoogtijdagen van de benzinemotor. Het lijkt wel alsof alles nog mechanisch gaat in plaats van elektrisch, zo helder is de terugkoppeling van stuur en pedalen. De Koreaan gaat extreem gretig de bocht in, laat zich zeer nauwkeurig de hoek om sturen, beantwoordt direct elke piepkleine stuurbeweging en woekert zelfs bij het kleinste tikje op het rechterpedaal met zijn vele vermogen en koppel.

Dat kan een nerveus weggedrag opleveren, maar het knappe is dat dit niet gebeurt. Misschien dat er een automobiele variant is van het hondenklasje van Martin Gaus: de auto houdt zijn speelsheid, maar is toch goed te temmen. En dat bij een al net zo indrukwekkend leeggewicht van 2275 kilo, het rijdende equivalent van zware obesitas. Toch is de sportieve Ioniq 5 fit als een hoentje en kun je meerdere ronden op de limiet rijden zonder dat de 800 volt-batterij oververhit raakt. Het kan nog gekker met de driftmodus - de N Drift optimizer.



Techniek overhoop



Dat de Ioniq 5 N zich zo thuisvoelt op het circuit, is verklaarbaar. De Koreanen hebben niet zomaar een gewone Ioniq 5 getuned, maar de hele techniek ging overhoop. Aan de carrosserie werden flinke ingrepen gedaan: 42 extra laspunten, extra verstevigingen en nog eens 2,1 meter aan lijmverbindingen. Beide voorwielen kregen twee draagarmen in plaats van één en de stuurkolom werd versterkt. Zo legde Hyundai de basis voor al het rijplezier.

Ook als je gewoon door de stad rijdt, of over de snelweg, vergeet je niet dat je in een sportwagen zit. De diep geplaatste sportkuipen zijn standaard en in plaats van het saaie grijze interieur van de gewone Ioniq 5, is alles binnenin zwart – zelfs de plafondbekleding. Ook het instrumentarium kreeg een sportieve make-over en op het sportstuur licht het N-logo op in het donker.



Hyundai Ioniq 5 N prijs: 73.995 euro



We noemden eerder de Golf GTI, maar als je naar de prijs kijkt, speelt de Ioniq 5 N in een hogere klasse. Hij kost 73.995 euro. Al is dat voor een auto met zoveel vermogen helemaal niet zo gek. Hij heeft moderne 800-volt technologie en een grote batterij van 80 kWh (netto), die in slechts 18 minuten van 10 tot 80 procent kan opladen. Dankzij het WLTP-bereik van 448 kilometer kun je onbekommerd vele circuitrondjes maken.

Vergelijkbare auto's op benzine, zoals de Mercedes-AMG 45 S 4Matic+ (113.931 euro) of de BMW M2 (121.484 euro) zijn veel duurder. Voor een succesvolle toekomst van de Hyundai Ioniq 5 N staan veel seinen op groen.

Conclusie

Wederom is Hyundai de Europese concurrentie te snel af, met een begeerlijke snelle elektrische auto. De weg naar de GTI-status is lang en hobbelig, maar Hyundai heeft een belangrijke eerste stap gezet met de Ioniq 5 N. Het is knap hoe de Koreanen deze zware EV laten voelen en klinken als een lichte sportwagen met verbrandingsmotor.