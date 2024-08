Waarom Amerikaanse criminelen dol zijn op EV’s

Nieuws

Veel stedelijke politiekorpsen in de Verenigde Staten zitten met de handen in het haar. Amerikaanse criminelen zijn agenten in hun Dodge Charger Pursuit steeds vaker te snel af …

Politiediensten in de VS staan in dubio, zo lezen we bij Inside EV’s. Decennialang hebben ze geïnvesteerd in traditionele politiewagens met verbrandingsmotoren, maar de vraag is of ze daarmee moeten doorgaan. Een van de populairste en snelste politieauto's is de Dodge Charger Pursuit. Die heeft een 300 pk sterke 3,6-liter V6 onder de kap en sprint in ongeveer 6 seconden van 0 naar 100 km/h. Topsnelheid: ruim 240 km/h.

Criminelen in elektrische auto's



Nu het milieubewustzijn ook het criminele circuit heeft bereikt, verplaatsen de bad guys zich steeds vaker uitstootvrij – en bloedsnel – in elektrische auto’s. En een verdachte die op de vlucht is in een Tesla Model Y Performance (483 pk), Kia EV6 GT (584 pk) of Hyundai Ioniq 5 N (650 pk), kan zo’n benzine-Charger in en rond de steden met speels gemak afschudden. Alle drie zitten ze in ongeveer 3,5 seconden op de 100 km/h.

EV's sprinten auto's op benzine eruit



Net als iedere muscle car-rijder die ooit door een elektrische gezinsauto is afgetroefd, moet de politie toegeven: veel elektrische auto’s zijn bloedsnel. Ze knallen twee à drie keer zo snel naar de 100 km/h als het gebruikelijke politiegereedschap. Dit betekent dat de criminelen binnen enkele seconden al een voorsprong van tientallen meters hebben. Al die groene boeven zijn dan ook dolblij met hun EV’s.

Bij de Amerikaanse politie kunnen ze er niet om lachen. Wel is er het besef dat politiekorpsen hun wagenpark aan de nieuwe realiteit moeten aanpassen. En niet alleen vanwege de betere prestaties.



Elektrische politiewagens goedkoper voor belastingbetaler



Elektrische politieauto’s lijken ook vanwege de lagere kosten een goede keus. Volgens schattingen van de noordoostelijke staat New Hampshire scheelt elk overheidsvoertuig met verbrandingsmotor dat wordt vervangen door een EV, de belastingbetaler minimaal 5000 dollar (ca. 4600 euro) per jaar.



Hebben de Amerikanen nog nooit van Porsche gehoord? Hadden ze onze nieuwsbrief maar moeten lezen!



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Er is wel een grote maar. Als achtervolgingen zich verplaatsen naar snelwegen, hebben elektrische voertuigen het nadeel dat hun batterij sneller leeg raakt. Bovendien raken sommige EV-batterijen bij extreme belasting oververhit, waarna de prestaties elektronisch worden afgeknepen. Maar dat geldt natuurlijk net zo goed voor een verdachte in een EV. Sowieso neemt de Highway Police de achtervolging na een bepaalde tijd over. Die kan dan kiezen uit een EV of een ICE met zwaailichten en sirenes.

Welke elektrische politiewagens?



Naarmate meer politiediensten hun wagenpark diversifiëren, bieden steeds meer autofabrikanten politie-achtervolgingsvoertuigen aan zoals de Ford Mustang Mach-E GT (487 pk, 0-100 in 3,7 s) en de Chevrolet Blazer EV (557 pk, 0-100 in 4 s).