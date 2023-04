Test Ford Mustang Mach-E en Polestar 2 - nachtmerrie voor Audi RS6 en BMW M5

Als elke elektrische auto zou presteren als de Ford Mustang Mach-E GT en Polestar 2 Long Range met Performance-pakket, dan zwaaiden we het fossiele tijdperk liefst vandaag nog uit. Beide EV’s bundelen supercarprestaties met dagelijks gebruiksgemak.



Bijna 500 pk in een praktische zakenauto … Het is nog niet eens zo heel lang geleden, dat in supersedans als de BMW M5 en Audi RS 6 een exotische V10 geschoenlepeld moest worden om aan zo veel vermogen te komen.



Mis geen test meer ...



Aanmelden

... schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Wat dat betreft brengt de transformatie naar elektrische aandrijving veel meer teweeg dan alleen het uitbannen van de CO2-uitstoot. Want met bijna 500 pk onder je acceleratievoet, hoef je het pedaal maar te strelen om de ooit zo machtige BMW M5 en Audi RS 6 van een jaar of zes geleden respectloos te vernederen. In auto's die 67.000 tot 83.000 euro kosten, pakweg de helft van wat die dikke Duitsers destijds kostten.

Elektrische suv's van 2000 kilo

Nu moeten we er wel bij vertellen, dat je zoveel vermogen alleen krijgt in de duurste topmodellen van de Ford Mustang Mach-E en Polestar 2. Versies waarbij je flink in zou boeten op de actieradius, als er geen groot en zwaar accupakket in de bodempartij was verwerkt. En daarmee torent het wagen­gewicht algauw boven de 2000 kilo uit … Dit doet vermoeden dat deze elektrische krachtpatsers one-trick pony’s zijn, die alleen maar keihard rechtdoor kunnen gaan.



We hebben de hele dag ons testcircuit ter beschikking om op zoek te gaan naar de kwaliteiten en tekortkomingen van de 487 pk en 860 Nm sterke Ford Mustang Mach-E GT en de Polestar 2 Long Range met Performance-pakket (476 pk en 680 Nm).

Acceleratiecijfers sterkste Mustang Mach-E en Polestar 2



Gelet op hun hoge gewicht, leveren beide testauto’s een adembenemend acceleratievermogen. Ze zitten in slechts 4,4 seconden op 100 km/h. Zou je vervolgens je hak op het rechterpedaal houden, dan vliegt de Polestar na 8,8 tellen de 150-barrière voorbij.



Na een bliksemse start heeft de 130 kilo zwaardere Ford meer moeite om de sprintkracht op peil te houden, en bereikt hij na 11,1 seconden de 150 km/h. Vervolgens beginnen andere zaken een rol te spelen bij deze elektrische jachtvliegtuigen, zoals het energiemanagement en de temperatuurhuishouding van het accupakket. Niet voor niets zijn beide auto’s begrensd op een topsnelheid die amper boven de 200 km/h uitkomt.

Polestar zuiniger dan Ford



Aan schakelen hoef je niet te denken. De elektromotoren op de voor- en achteras brengen hun kracht rechtstreeks over op de wielen. De manier waarop is bij de Polestar en de Ford echter wel een verschil van dag en nacht. De Polestar reageert op het acceleratiepedaal als een geagiteerde pekinees op een kinderhand. Voorzien van het Performance-pakket, waarmee het elektrische vermogen van 408 pk wordt opgeschroefd naar 476 pk, doet de Polestar 2 precies wat hij belooft: voortreffelijke prestaties leveren.



Ondanks zijn hogere vermogen van 487 pk, is de Ford Mustang Mach-E GT meer een Gemoedelijke Toermachine.

Dat de Polestar 2 de lichtere auto is, ondervinden we ook tijdens onze verbruiksmetingen. We noteren een gemiddelde van 24,1 kWh/100 km. Daarmee halen we 311 kilometer uit de 75 kWh die de volle netto afgeeft aan de aandrijfeenheid. De Ford kan op een volle accu 91 kWh inzetten.

Wil je weten hoe de Mustang Mach-E GT en de Polestar 2 Long Range Performance het doen op het gebied van actieradius, ruimte en comfort? De volledige test, inclusief alle meetgegevens, staat in Auto Review 5/2023.