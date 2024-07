Betaalbare EV of klassieker kopen? Cabrio of stationwagon? Kan allebei!

Inspiratie

Je rijdt een grote SUV, maar z'n ruimte benut je zelden. En in de stad is-ie nog onhandig ook. Maar een kleinere auto erbij wordt te duur. Zo zijn er veel meer mobiliteitsdilemma’s. Op Marktplaats.nl gingen we op zoek naar vervoermiddelen om deze dilemma’s te lijf te gaan.

Ben jij zo iemand die bij de zoektocht naar een andere auto vooral je emotie volgt? Of ben je juist extreem praktisch en ga je voor een auto die aan al jouw vervoersbehoeften voldoet?

Het eerste klinkt niet heel verstandig, maar denk nu niet dat een schijnbaar rationele aankoop wel heel slim is. Wat er mis is met jouw grote, glimmende SUV waar je hele gezin en alle vakantie­bagage in passen? Het rendement: want hoe vaak gebruik je al die ruimte nou? Waarschijnlijk alleen die paar keer per jaar dat je naar dat blauw-gele woonwarenhuis toe moet en wanneer je met het hele gezin op vakantie gaat.

Meestal in je eentje in een grote auto



Als je daarover nadenkt, is dat best gek, maar je bent niet de enige. Kijk in de ochtendspits maar eens om je heen: in bijna alle grote, vijfpersoons auto’s zit alleen de bestuurder. Daar komt nog bij dat die grote auto in de stad eigenlijk best onhandig is.

“Zo”, denkt de eigenaar van die gave hete hatchback: “Ben ik toch nog slim bezig, want ik geniet dagelijks van mijn auto!” Maar is dat ook zo? Baal je niet als je hem in een krappe parkeergarage moet neerzetten? Of op de parkeerplaats bij de supermarkt met al die lompe winkelwagen­piloten? En wat heb je in de stad nu aan die geweldige prestaties en die fijne wegligging?



Elektrische auto oké, maar niet op vakantie



Nog zo’n dilemma: eigenlijk wil je wel elektrisch gaan rijden, en voor dagelijks gebruik zou dat ook best kunnen. Maar met een EV op vakantie zie je niet zitten. In je favoriete Zuid-Europese vakantie­gebied is geen laadpaal te bekennen en met een caravan achter je EV blijf je onderweg laden. Als je caravan er al achter kan.

Auto's combineren met ander vervoermiddel



Bij Marktplaats merken ze dat een heleboel Nederlanders op zoek zijn naar flexibele mobiliteitsoplossingen. Vaak speelt de auto daarbij nog altijd een belangrijke rol, zij het niet de enige. In deze editie van onze Marktplaats-rubriek koppelen we zes auto’s aan zes alternatieve vervoermiddelen. Dat ­kunnen ook auto’s zijn, maar dan met een ander doel of een andere functie dan het hoofd­vervoermiddel.

Betaalbare combinaties



Bij het samenstellen van de zes mobiliteitssetjes, hanteren we verschillende uitgangspunten. Daarbij gaan we deels uit van echte autoliefhebbers, maar ook van mensen die een auto vooral zien als praktisch vervoermiddel. In alle gevallen proberen we een beetje realistisch te blijven. We houden de hand een beetje op de knip, maar niet zo­­ hard dat we de kwaliteit uit het oog verliezen. Verder willen we niet de zendeling uithangen, wel hopen we te inspireren tot nadenken over je eigen mobiliteit.

Seat Mii Electric + Volvo 244 DL - € 30.200

Je dagelijkse ritten zijn nooit lang en je komt veel in de stad. Zulke gebruiksomstandigheden zijn deze tweedehands elektrische Seat Mii op het lijf geschreven. Hij is kwiek, past in elk parkeergaatje en in stadsverkeer rijdt-ie meer dan 300 kilometer op een volle accu. Uitstootvrij en mooi stil. Deze tweedehands Seat Mii Plus (12.250 euro) is bovendien heel compleet. Met automatische klimaatregeling, stoelverwarming, cruisecontrol en lichtmetalen wielen. Na aftrek van 2000 euro subsidie kost-ie nog maar 12.250 euro.

Toch mist jouw liefhebbershart af en toe iets wanneer je in je Seat Mii rijdt: beleving, de geur van benzine en een grommende motor. Bovendien houd je van rechttoe-rechtaan, eerlijk en hoekig. Voilà: dan hebben we een prachtige klassieke Volvo 240 (17.950 euro) voor je. Anders dan de Mii blijft-ie ook in de toekomst belastingvrij, en met goed onderhoud is-ie minstens zo betrouwbaar. Hij rijdt een beetje wazig, toch zijn lange afstanden geen enkel probleem voor deze Zweedse bink in topstaat. En als je per se wilt, trekt-ie ook een flinke caravan.

Dacia Logan MCV + Daihatsu Copen - € 15.249

Als kind mijmerde je al over een cabrio, maar tijdens je eerste baan waren er andere prioriteiten. Er kwam een bruiloft, er moest een huis gekocht worden en voordat je het wist, waren er ook drie kinderen en een hond. Niet het ideale scenario voor de droomcabrio. Een Volvo Estate lag meer voor de hand. En met een benzineprijs van twee euro de liter, de gestegen wegenbelasting en de steeds hogere werkplaats­tarieven, lijkt die cabriolet steeds verder weg. Maar niet als je het over een andere boeg gooit!

Die Volvo kocht je vanwege de ruimte, niet voor de status. En als we je vertellen dat deze gebruikte Dacia Logan MCV 0,9 TCe uit 2014 (6250 euro) vanbinnen minstens even groot is en bovendien navigatie en airco aan boord heeft, ben je zo om, toch? Helemaal als je weet dat je er voor een relatief bescheiden bedrag een tweedehands Daihatsu Copen 1.3i uit 2006 (8999 euro) bij koopt. Dit geinigste mini­cabriootje ter wereld biedt veel rijbeleving, is oerbetrouwbaar én heeft een elektrisch bedienbare metalen hardtop. Win-win!

+ Rationele ruimte en redeloze lol voor 15.000 euro ...

- ... desondanks word je niet de bink van de buurt



Honda Jazz + Specialized Stumpjumper - € 7949

Eigenlijk ben je meer een fiets- dan een autoliefhebber. Je woont in een grote stad en deed tot dusver alles per racefiets en het ov. Maar sinds kort heb je het mountainbiken ontdekt. Daarmee ben je ook tot het inzicht gekomen dat de mooiste trails ver buiten de stad liggen. Per ov is dat een mijl op zeven en dus kun je niet om een auto heen. In je appartement heb je geen ruimte voor een fietsendrager. Daarom moet de fiets ín de auto passen. Maar een grote stationwagon vind je te duur.

Weet je wat jouw ideale fietsmaatje is? Een tweedehands Honda Jazz! Deze compacte hatchback is stiekem een mega­ruime mini-MPV. En toch kost dit exemplaar uit 2011 maar 5750 euro. Met een jaar garantie! Dankzij de magic seats kun je je refurbished Specialized Stumpjumper uit 2022 (2199) euro gewoon rechtop achter de voorstoelen zetten. Desgewenst kun je zelfs twee fietsen in de Honda kwijt. Ook dan blijft er nog ruime over voor (vakantie)bagage. Als iemand zegt dat de Honda Jazz een bejaardenbak is, dan klopt dat. Maar wel een erg goeie: zelfs de moeder van Jeremy Clarkson had er eentje!

+ Het ideale verstands­huwelijk voor fanatieke fietsers

- De Jazz wordt vanbinnen viezer dan vanbuiten



Mercedes Viano Marco Polo + Urban Arrow Family - € 32.449

Ben je dol op campervakanties, maar zwem je niet in het geld? Dan is een buscamper die je ook als dagelijkse auto rijdt een goede optie. Zelfs als het huidige kwarttarief in 2026 wordt verhoogd naar het halftarief. Je hoeft er immers geen gewone auto bij te hebben. Bovendien rijdt zo’n buscamper met automaat opvallend fijn. Alleen leent-ie zich minder goed om de kids mee naar school te brengen, en als boodschappenauto is-ie evenmin ideaal.

Op vakantie vergeet je die nadelen, want deze tweedehands Mercedes Viano Westfalia Marco Polo (28.999 euro) heeft vier slaapplaatsen, een keukenblok met gasstel en een compressorkoelkast. Thuis­gekomen ondervang je z’n minpunten als stadsauto met een refurbished Urban Arrow Family (3450 euro), de Rolls-Royce onder de elektrische gezinsbakfietsen. Deze aluminium lichtgewicht biedt plaats aan drie jonge kinderen of een enorme voorraad boodschappen. Ook leverbaar met regenhuif.

Subaru Impreza WRX + Renault Twizy Cargo - € 24.400

Een origineel Nederlandse, onverprutste gebruikte Subaru Impreza 2.5 WRX Edition is een auto om te koesteren. Want niet zelden wordt de rally-­icoon voorzien van overmaatse wielen en krijgt de techniek op z’n lazer door extreme tuning. Nergens voor nodig; ook een originele Subaru Impreza WRX zoals deze (19.950 euro) maakt van elke rit een feestje. Daar zorgen de boxerroffel, de Pattex-­achtige kleefkracht en de puike prestaties voor. Nadeel: hij lust wel een slokje. De stad kun je dus beter ­mijden. Niet alleen omdat-ie daar meer drinkt dan alle kroegtijgers bij elkaar, maar ook omdat z’n gave achtervleugel in veel mensen de vandaal losmaakt.

Als je gaat shoppen, zet je de ‘Soeb’ onder de carport en kar je met je tweedehands Renault Twizy (4450 euro, topsnelheid 80 km/h) naar de stad. Dat gaat prima, want hij komt minstens 50 kilometer ver. Behalve handig, is de Twizy ook leuk. Het sprintje van 0-45 km/h duurt maar 6,0 seconden, hij stuurt als een kart en je kunt er zelfs mee driften. Laat Petter Solberg het maar niet horen ...

+ Altijd met plezier onderweg, Twizy met dichte deuren

- In de Twizy passen maar twee mensen



Ford Mustang Mach-E + Lacros Scamper - € 29.749





Toen de elektrische Ford Mustang op de markt kwam, was het een sensatie. Maar drie jaar later lijkt-ie wel een beetje in vergetelheid geraakt. Onterecht wat ons betreft. Het aanbod aan elektrische SUV’s is weliswaar enorm gegroeid, maar ook een tweedehands Ford Mustang Mach-E (27.950 euro) is nog altijd een bovengemiddeld prettig ­sturende auto, met goede stoelen, voldoende ruimte, prima prestaties en een heel redelijke actieradius.

Wat-ie ook heeft: de mogelijkheid om externe apparatuur op te laden. Zoals een elektrische fiets. Erg handig als je vaak last hebt van files op het laatste stuk en er rond je werkplek te weinig parkeerplaatsen en laadpalen zijn. Deze afgeprijsde Lacros Scamper (1799 euro) laad je al rijdend met de Ford op en voordat je de laatste kilometers gaat fietsen, hang je de ­Mustang aan een laadpaal. Dankzij z’n krachtige elektromotor vormen zelfs hoge fietsbruggen geen hindernis voor de Scamper. Hij heeft een actieradius van 30 à 40 kilometer en weegt 19,5 kg. Je traint er dus niet alleen je benen mee.

+ Op het laatste moment kun je nog van vervoermiddel wisselen

- Deze elektrische vouwfiets is geen lichtgewicht