Test BMW 128ti - Ford Focus ST - Volkswagen Golf GTI: met welke hot hatchback heb je de meeste lol?

De BMW 128ti mag dan de allereerste sportieve BMW met voorwielaandrijving zijn, met Mini hebben de Duitsers al jaren ervaring met het ontwikkelen van overtuigende sportievelingen met enkel de vermogensoverbrenging aan de voorzijde. Niettemin moet de 128ti van heel goeden huize komen, om het de Ford Focus ST op zijn specialiteit moeilijk te maken? En wat maakt de gedoodverfde publiekslieveling, de Volkswagen Golf GTI, waar in al dit sportieve geweld? In Auto Review nummer 7 vind je de hele test van dit trio pocket rockets . Als opwarmertje voor de test, verklappen we je hier alvast welke auto het beste uit de verf komt op ons testcircuit.

De BMW 128ti laat niet het achterste van zijn tong zien

De BMW 128ti is een pure sportieveling. Adaptieve schokdempers zitten er niet op, enkel de M Sportstoelen van de testauto zijn een optie. Dat de motor van de BMW garant staat voor de meeste snelheid, hebben we je eerder al vertelt. Dat is alvast een voordeel op de geklokte ronde. En jawel: opnieuw noteert hij de snelste tijden. In snelle bochten heeft de BMW veel profijt van zijn geweldige grip, de stramme schokdempers zijn duidelijk voor het sportieve werk gemaakt. Je voelt de carrosserie nauwelijks overhellen.

Toch is vanachter het 128ti-sportstuur niet alles hosanna: in de BMW mis je gevoel. De besturing en de remmen zijn van het afstandelijke soort, waardoor je zintuigen vanzelf enige marge inbouwen, als het bochtentempo richting de limiet gaat. In elke bocht is het even aftasten wat de auto gaat doen, voordat je je volledig durft over te leveren aan de kwaliteiten van het onderstel - die de BMW zonder meer in ruime mate heeft!

De Ford Focus ST is lachen, gieren, brullen!

De Ford Focus ST is al jaren ons favoriete feestnummer onder de hot hatchbacks. Je kunt er keihard mee tekeer gaan, en je weet altijd wat je aan de auto hebt. De testauto is voorzien van het Performance Pack, dat bestaat uit adaptieve schokdempers en vier rijprogramma's met launch control. Een beetje elektronische inbreng in de schokdemping heeft echter geen enkele invloed op de terugkoppeling. Die is in de Ford Focus ST nog net zo goed als altijd.

Dankzij het mechanische sperdifferentieel en de vlijmscherpe besturing durft je elke bocht heel snel in te duiken met de Focus ST. Door de duidelijk voelbare invloed van het motorvermogen op de aandrijfassen, is het wel noodzaak het sportstuur stevig vast te houden, maar dat voert de sportieve lol alleen maar verder op. Ga je over de schreef, dan hervinden de voorwielen gauw hun grip weer als je het gaspedaal kortstondig loslaat. Je voelt de achterkant van de auto dan een eenvoudig te beheersen stapje opzij zetten.

De Volkswagen Golf GTI blinkt uit ... in vertragen

De Volkswagen Golf GTI is in heel veel dingen heel erg goed, maar als je op zoek bent naar het meeste vermaak, dan zijn er gelukkig twee heel goede alternatieven. Hoewel de Golf GTI beslist een snelle auto is, en hij bochten heel lang zijn grip vasthoudt, betrekt de auto je onvoldoende bij zijn sportieve escapades. Zodra de voorwielen hun tractie verliezen, worden ze door een remingreep afgeremd - waardoor je nog meer snelheid verliest.

Ook de stuurinrichting van de Golf GTI kan niet tippen aan die van zijn twee concurrenten. Bij dagelijks gebruik voldoet de Volkswagen waarschijnlijk aan al je eisen en wensen, maar op momenten dat alle remmen los mogen, wijst de Golf je eerder op je verantwoordelijkheden. Veiligheid voor alles! Dat zien we dan ook terug op de remproef: hij is een ster in het minderen van snelheid en heeft bij een noodstop de kortste afstand nodig om tot stilstand te komen.

Conclusie

Heus, aan de Golf GTI heb je een heel lekkere auto, maar als je pret wilt hebben, kun je beter kiezen voor de BMW 128ti of de Ford Focus ST. Die bezorgen je veel eerder een grijns op je gezicht, in de Golf GTI blijven je handen kurkdroog. Maar uiteraard is dit niet het enige onderdeel waarop we de drie hot hatchbacks hebben beproefd. Bestel Auto Review nummer 7 in onze webshop en je hebt de volledige test.