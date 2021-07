Test BMW 128ti - Ford Focus ST - Volkswagen Golf GTI: is de Golf nog steeds de maatstaf?

Een BMW met voorwielaandrijving heette kortgeleden nog Mini. Dat de Tourer-modellen van de 2-serie en de X1 op hetzelfde platform staan als de Mini Countryman, wordt door de loyale BMW-adept nog net gedoogd. Alhoewel de trouwe BMW-liefhebber natuurlijk al van verre had kunnen zien aankomen, dat ook de 1-serie een keer aan voorwielaandrijving moest geloven. Sinds de lente van 2019 is deze transitie een feit.

Voor de sportieve variant van de jongste voorwielaangedreven 1-serie, grijpt BMW terug naar de roemruchte racegeschiedenis van het merk, door het initiaal 'ti' in opvallend grote letters op het plaatwerk te plakken. De afkorting staat voor Turismo Internazionale, en verwijst naar de snelste versies van de klassieke Neue Klasse en 02-serie uit de jaren 60. Het 'ti'-label brengt hooggespannen verwachtingen met zich mee.

Hoe dan ook heeft BMW een reputatie hoog te houden op het gebied van motortechniek. Dat is dan ook het onderdeel uit onze vergelijkende test dat we hier belichten. De volledige vergelijkende test tussen de BMW 128ti, de Ford Focus ST en de Volkswagen Golf GTI, lees je in Auto Review nummer 7.

BMW 128ti is de snelste sprinter

Met een vermogen van 265 pk en een koppel van 400 Nm, moet de BMW 128ti zijn meerdere erkennen in de nog krachtigere Ford Focus ST (zie hieronder). Maar dat is op papier. Op de sprint blijkt de (relatief zuinige) tweeliter turbomotor van de BMW 128ti namelijk geen enkel nadeel te ondervinden van zijn lagere vermogen. Sterker nog: boven de 100 km/h ziet de BMW-rijder zowel de Focus ST als de Golf GTI langzaam in de achteruitkijkspiegel verdwijnen.

De BMW 128ti heeft zijn uitstekende prestaties mede te danken aan zijn versnellingsbak. Standaard wordt de auto geleverd met een achttraps automaat, die razendsnel en precies op het juiste moment de meest geschikte versnelling kiest. De BMW weet zijn vermogen bovendien keurig op de weg te brengen, de tractie van de aangedreven voorwielen is uitstekend. Net als de Ford en de Volkswagen, beschikt de BMW over een sperdifferentieel.

In de Ford Focus ST schakel je met de hand

De Ford Focus ST heeft een 2,3-liter turbomotor, die een vermogen van 280 pk en een koppel van 420 Nm ontwikkelt. Ford biedt de keuze: of je schakelt standaard met de hand, of je bestelt voor 3000 euro (!) een automaat. Wij zouden hoe dan ook voor de handbak kiezen, want die schakelt met veel gevoel en korte slagen. Als rijplezier bovenaan je wensenlijstje staat, dan is de handbak een no-brainer.

Maar tegen het schakelgeweld van de BMW 128ti, valt in de Ford niet op te poken. Bij 100 km/h liggen beide auto's nog nek-aan-nek - de stopwatch noteert 5,9 seconden - maar vervolgens begint de BMW een voorsprong op te bouwen. 200 km/h is in de Focus ST in 21,2 tellen gepiept, de BMW doet er zestiende van een seconde sneller over. Met een extra benzine-shot kan de Ford dat niet verhinderen. Gelukkig maar dat die handbak de feestvreugde herstelt.

Handbak in de Volkswagen Golf GTI? Niet in Nederland ...

De tweeliter TSI-motor van de Volkswagen Golf GTI schopt het tot een vermogen van 245 pk en een maximum koppel van 370 Nm. Je ziet de bui waarschijnlijk al hangen: de prestaties van de Golf GTI blijven achter op die van de BMW en de Ford. Als bestuurder van de nieuwe Golf GTI, kun je een confrontatie met de concurrerende modellen dan ook maar beter uit de weg gaan ...

In andere landen biedt Volkswagen een handbak aan voor de Golf GTI, maar de Nederlandse importeur heeft ervoor gekozen om standaard een zeventraps DSG-transmissie met dubbele koppeling te leveren. In de basis een prima transmissie die snel schakelt, maar het kost hem de grootste moeite om de sportieve verlangens van de bestuurder zonder haperingen op te volgen. Had de Volkswagen-importeur niet liever tóch de handbak kunnen aanbieden ... ?

Conclusie



Puur op snelheid, betreedt de BMW 128ti de GTI-arena op stormachtige wijze. Zonder valse bescheidenheid verwijst hij de Ford Focus ST naar het tweede, en de Volkswagen Golf GTI naar het derde plan. Maar dat is puur op snelheid. Hoe de BMW 128ti het er op alle andere testonderdelen vanaf brengt, lees je in Auto Review nummer 7.