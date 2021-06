Eerste review Volkswagen Golf R (2021): de sterkste Golf ooit in 5 vragen

Wat valt op aan de Volkswagen Golf R (2021)?

Zeker als je van de drie beschikbare kleuren (wit, blauw en zwart) de laatste kiest, oogt de sterkste Golf aller tijden niet vreselijk spectaculair. Dan valt de speciale R-bumper met de extra grote luchthappers en de luchtgeleiders nauwelijks op. Toch worden we tijdens het lange testweekend regelmatig gespot – meestal door andere Volkswagen-rijders. Waarschijnlijk herkennen ze de testauto aan de blauwe strip in de grille of aan de blauwe remklauwen. Of misschien spelen ze gewoon vals en hebben ze de centraal geplaatste R op de achterklep gespot. Maar het kan natuurlijk ook dat we onszelf hebben verraden. Want je moet wel erg volwassen zijn om de optionele Akrapovic-orgelpijpen niet luidkeels te laten knallen.

Wat is goed aan de Volkswagen Golf R (2021)?

Het is ongelooflijk hoe sereen de Golf R zijn vermogen op de asfaltmat legt. We noemen het nog maar eens, we hebben het hier over driehonderd-en-twintig pk! Uit een viercilinder motor met een inhoud van slechts twee liter. In een hatchback die ooit bedacht is als doorsnee gezinsauto. Sliploos en gripvol dender je in ongeveer 4,5 seconden naar de 100 km/h. Dankzij de standaard gemonteerde vierwielaandrijving en de zeer alerte DSG-transmissie is dit kinderspel. Ook in bochten lijkt er geen eind te komen aan de grip. De intelligente koppelverdeling en het elektronisch sperdifferentieel helpen je een handje om de boel in het gareel te houden. Daarbij voorkomt het afsluitbare opbergvak voor je mobiele telefoon dat je na een tripje Ardennen of Schwarzwald een geoefend smartphone-kopper bent.



Nu zijn er altijd mensen die een rotsvaste wegligging maar saai vinden. Ook daarvoor heeft De Volkswagen Golf R een oplossing: het R-Performance-pakket. Dat voorziet in een driftmodus én een Nürbürgring-stand. Hierbij wordt de demping van de achteras zachter en gaan er meer aandrijfkrachten naar de achteras. Bovendien omvat dit optionele pretpakket 19-inch lichtmetaal (in plaats van 18-inch) en een hogere topsnelheid. Die gaat van 250 naar 270 km/h. Daarmee wordt de Golf R op de autobahn de nachtmerrie van nog veel dikkere Duitsers met een keurig op 250 km/h afgeregeld motormanagement …

Wat kan er beter aan de Volkswagen Golf R (2021)?

In ons drukke, door drempels, flitskasten en snelheidslimieten geplaagde land, kun je het potentieel van de Golf R nauwelijks benutten. Je haalt de lol vooral uit het acceleratievermogen, al moet je overdag oppassen dat je niet in een paar seconden van nul naar inbeslagname van je rijbewijs snelt. Gelukkig beleef je ook veel plezier aan de kleefkracht van het onderstel en aan het machtige uitlaatgeluid. Maar helaas is een kaartje voor het heavymetal-concert van de firma Akrapovic niet bij de prijs inbegrepen. Het kost maar liefst 2846 euro! En dat terwijl de basisprijs van de Volkswagen Golf R (zie hieronder) al niet mals is.

Helaas deelt de Golf R in de bedieningsmalaise die alle Golfs 8 teistert: de te ver doorgevoerde ‘touchificering’ van de bediening. Vooral het koeler of warmer zetten van de klimaatregeling met de (in het donker niet-verlichte!) sliders vinden we een drama. Onbegrijpelijk dat dit niet kan met de spraakbediening.

Wanneer komt de Volkswagen Golf R (2021) en wat is de prijs?

Je kunt de nieuwe Volkswagen Golf R nu al bestellen, maar je zult nog tot juli 2021 moeten wachten voordat je hem voor de deur hebt. Dat geeft je de gelegenheid om nog heel even door te sparen, je vakantiegeld opzij te leggen én je belastingteruggave af te wachten. Of je moet zo bemiddeld zijn dat je de benodigde 65.490 euro achteloos uit je kontzak tovert. Want dat is de basisprijs van de snelste Golf ooit.



Tenzij je eregast bent van de Nürburgring en in aanmerking wilt komen voor een gouden klantenkaart van de bandenboer, zouden we het R-performance-pakket van 3444 euro laten zitten. Driften is een keertje leuk, maar het vergt veel overredingskracht – lees: een loden rechtervoet – en minimaal een vochtig wegdek om de Golf-kont inderdaad ‘om’ te krijgen. Op een stroeve ondergrond vreet het asfalt de banden in recordtempo op. Bovendien kampen alle inzittenden in no-time met een stijve nek. Dat leren bekleding niet bij de prijs is inbegrepen, vinden we geen bezwaar. Het stroeve geruite stofje met velours randen oogt vrolijk en het houdt je in vlot bochtenwerk stevig op je plek. Voor een auto van ruim 65 mille vinden we het plasticgehalte in het interieur aan de hoge kant.



Wat vind ikzelf van de Volkswagen Golf R (2021)?

Al sinds mijn jonge jaren ben ik een fan van auto’s die (veel) sneller zijn dan ze eruitzien. Nu is de Golf R geen echte ‘sleeper’, maar gelukkig is-ie ook niet volgehangen met enorme taartscheppen of ander opzichtig tupperware. Toch is de opper-Golf zowel rechtuit als in bochten sneller dan ooit. Na een paar dagen in deze supercar voor beginners zou je willen dat je de overwaarde van je huis nog kon verzilveren bij de autodealer. Maar helaas wil de Belastingdienst niet langer aan zulke transacties meewerken. Zo blijft de Golf met de kapitale pRetletter achterop een verleidelijk hebbedingetje voor de happy few. Schrale troost: de Mercedes A 45 AMG (420 pk) en de Audi RS3 Sportback (400 pk) zijn nóg duurder.