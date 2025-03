BMW 1-serie (2025) test - Als op rails door de bocht

Tests

De BMW 1-serie die je hier ziet, mag dan wel gloednieuw lijken, hij is het niet. Maar dat neemt niet weg dat er veel gewijzigd is.

Net als het vorige model (F40) staat de vernieuwde BMW 1-serie op het voorwielaangedreven UKL2-platform en is hij alleen leverbaar als 5-deurs. Dat de facelift ingrijpend is, merk je aan de buitenmaten. Die veranderen bij faceliftmodellen meestal niet, maar de 1-serie werd 4,2 centimeter langer en 2,5 centimeter hoger.

De gefacelifte BMW 1-serie werd in juni 2024 voor het eerst aan de wereld getoond, maar pas nu konden we achter het stuur kruipen. Bescheiden als we zijn pakken we de bijna-instapper, de 120 met 150 pk sterke twinpower turbo driecilinder. Een mild hybrid waarmee het systeemvermogen op 170 pk uitkomt.

BMW heeft een naam hoog te houden als het aankomt op rijeigenschappen en ook de BMW 1-serie stelt op dit vlak niet teleur. Op de bochtige wegen waar we rijden, komt de vijfdeurs hatchback volledig tot zijn recht, vooral met het adaptieve M-onderstel en de 18-inch wielen met sportieve Continental-banden van ons testexemplaar.

Met de genoemde combinatie van onderstel en wielen gaat de kleinste BMW als op rails door de bocht en kan hij uiterst nauwkeurig geplaatst worden. Tip: houd hierbij wel ESP ingeschakeld, want het kontje gaat al snel kwispelen.

Stevig onderstel

Kleine minpuntjes ontdekten we ook. Zo is de besturing rond de middenstand wat gevoelloos, iets wat je vooral onder normale rijomstandigheden merkt. En vanwege zijn stevige onderstel mijd je liever zoveel mogelijk oneffenheden in het wegdek. Die resulteren al snel in flinke schokken.

De motorruimte is goed geïsoleerd, alleen bij hoge toerentallen dringt het geluid door dat zo kenmerkend is voor veel driecilinders. Met een verbruik van 6,8 l/100 km gemiddeld valt goed te leven, vooral gezien het sportieve rijkarakter van de BMW 1-serie. Het sprintje van 0 naar 100 km/h neemt 7,8 seconden in beslag. De topsnelheid bedraagt 226 km/h.

De prestaties doen niets af aan de basiseigenschappen van de auto; de BMW 1-serie is en blijft een ruime C-segmenter waarin vier volwassenen een comfortabele zitplaats vinden. Al is de hoofdruimte op de achterbank net aan. Dat geldt ook voor de bagageruimte. 300 liter is niet heel verkeerd, maar wie in een Skoda Octavia hatchback (het dubbele, 600 liter) rijdt, lacht zich een kriek.

BMW 1-serie test conclusie

Of de BMW 1-serie helemaal nieuw is of vernieuwd, zal de fans een worst wezen. Hij lijkt wel voor de eeuwigheid gebouwd en ook bij dit faceliftmodel staan de rijeigenschappen niet ter discussie. In de basis is de BMW 1-serie niet te duur, maar de kosten lopen al snel op doordat sommige opties in dure pakketten verstopt zitten.

Lees de volledige test van de BMW 1-serie (2025) in Auto Review no. 3/2025.