Nieuws

Bijna alle nieuwe auto’s hebben ze: led-lampen. Ze zijn duurzaam, geven geweldig licht en gaan prima samen met slimme technologie. Win-win-win, zou je denken. Totdat je schade rijdt of de lamp voortijdig het loodje legt. Moderne led-lampunits zijn namelijk schreeuwend duur.

In 2020 sloeg de Duitse zusterorganisatie van de ANWB al alarm over de prijzen van led-lampunits. Volgens de ADAC mogen kapotte led-units alleen worden gerepareerd als dit in de typegoedkeuring van de lamp is aangegeven. Maar sowieso zijn de meeste led-lampen ongeschikt voor reparatie. Dat betekent dat ze bij een defect moeten worden vervangen. Bij schade is reparatie meestal sowieso geen optie. In 2020 beweerde de ADAC dat je voor een hoogwaardig matrix-led-systeem zomaar 3000 euro moest uittrekken.

Bij een vrij nieuwe auto is dat nog tot daaraan toe. De garantie of verzekering komt jou als eigenaar wel tegemoet. Maar wat als jouw auto als wat ouder is? Dan komt het economisch total loss bij twee kapotte koplampen wel heel snel om de hoek kijken.

Kosten lampunits 34 automodellen



Die indruk wordt nog eens versterkt als we gocar.be lezen. Volgens deze Belgische bron heeft de Franse beroepsvereniging van schadeherstelbedrijven Sécurité et Réparation Automobile (SRA) becijferd dat de onderdeelprijzen van led-lampunits nu helemaal de pan uitrijzen.

De organisatie nam 34 automodellen van ruim twintig merken onder de loep en keek wat de kosten waren voor het herstellen van lampschade. Hierbij gebruikte SRA een speciale kostentool, waarmee verzekeraars offertes kunnen opstellen. In een aantal gevallen bleken de herstelbedragen schokkend.

Dure Koreaanse lampunits



Voor de Hyundai Tucson en Hyundai Kona kosten de lampunits 8414, respectievelijk 14.635 euro. Voor de lampunits van de Kia EV6 bedraagt de prijs een al bijna even afschrikwekkende 13.805 euro. Dat klinkt bijna ongeloofwaardig.

Wanneer we de oorspronkelijke studie erbij pakken, blijkt het een beetje mee te vallen. De genoemde bedragen ben je kwijt als álle lampen voor én achter tegelijkertijd stukgaan. Dat kan natuurlijk als je midden in de file bij een kop-staartbotsing betrokken raakt, maar die kans is niet levensgroot. Aan de andere kant ben je volgens de Fransen toch nog dik 9000 euro kwijt aan de centrale lichtbalk van de nieuwe Hyundai Kona.

Dan is de rode led-balk achter op de Kia EV6 een stuk goedkoper, al haalt die ook bijna 2500 duiten uit je zakje. Geen enkel model ontsnapt aan dit fenomeen, zelfs de kleintjes niet. Voor een Fiat 500 ben je volgens SRA 3720 euro kwijt voor een compleet

lampenpakket.



Lampenprijzen populaire Duitse auto's



Bij de BMW 1-serie bedraagt het kostenplaatje voor een complete lampenset 3678 euro. Voor een Audi Q3 moet jij of je verzekering 5752 euro aftikken als al je lampen een permanente black-out hebben.

De Volkswagen ID.4 zit op een totaalbedrag van 4632 aan lampen, de Volkswagen Golf 8 blijft steken op 3462 euro. Bij de Golf valt op dat de koplampen veel duurder zijn (954 euro per stuk) dan de (gedeelde) lichtbalk in de neus (228 euro).



Dacia Duster heeft de goedkoopste lampunits



De meest betaalbare auto in dit onderzoek? Dat is niet geheel verrassend de Dacia Duster van het vorige model met een lampenfactuur van 'slechts' 1985 euro. Een losse koplamp kost 595 (links) of 647 euro (rechts).

Slag om de arm: het gaat hier om de situatie op de Franse markt, maar we kunnen ons nauwelijks voorstellen dat de kosten in Nederland en België veel lager zijn. Niet voor niets zijn moderne koplampen populair roofgoed onder het georganiseerde dievengilde. Hoe dan ook, bij dergelijke onderdelenprijzen zien we de verzekeringspremies van moderne auto’s de komende jaren snel oplopen.