De EV3 is momenteel het pronkstuk van Kia, maar ze zijn in Seoul de Kia EV6 niet vergeten. Recentelijk werd het model onderworpen aan een subtiele facelift. Op meerdere gebieden blijft de EV6 uitblinken, maar er duikt ook uit het niets een nieuw nadeel op.

Na drie jaar vernieuwt Kia de EV6. Je ziet het alleen als je goed kijkt. Vooral aan de bumpers (nu vleugelvormig) en de verlichting (3D) werd gesleuteld. Onderhuids heeft Kia het accupakket aangepakt, maar motorisch veranderde er niets. De Kia EV6 is net als in 2021 leverbaar met 170, 229 of 325 pk. Over de wijzigingen aan de krachtige GT (585 pk) wil Kia nog niets kwijt. Inmiddels is de EV6 als topmodel afgewisseld door de enorme EV9.

Kia EV6 actieradius

De actieradius was al een sterk punt van de EV6, maar nu hij nieuwe batterijen heeft, is dat nog beter voor elkaar. Dankzij de hogere energiedichtheid is de capaciteit in alle versies toegenomen: van 58 kWh naar 63 kWh voor de Standard Range en van 77,4 kWh naar 84 kWh voor de Long Range. De Standard Range (63 kWh) heeft nu een rijbereik van 428 kilometer (was 394 kilometer), terwijl je met de Long Range 582 kilometer ver komt (was 528 kilometer).

Het was vooral de laadsnelheid waarmee de EV6 afstand nam van zijn concurrentie en ook die is nog eens verbeterd. 800 volt-techniek is standaard en het snellaadvermogen nam toe van 240 naar 258 kWh. Na een kwartier laden kun je weer 343 kilometer vooruit.

Stoeien in de bergen

En wat een goede auto is het nog steeds. Fijne zitpositie, communicatieve besturing (zeker voor een EV), uitstekend geluidscomfort: de lijst met pluspunten is lang. Afhankelijk van je stemming, kun je kiezen voor het rijprogramma Eco, Normal of Sport. Zeker met de 325 sterke, vierwielaangedreven Kia EV6 is het op kronkelende bergwegen leuk stoeien in de Sport-stand. Een echt gevecht wordt het gelukkig nooit; de auto deelt geen gemene knietjes uit en zal je nooit in je ogen prikken.

Stuiteren

Kia was zo slim om de EV6-testritten te combineren met de introductie van de EV3. Hoewel de Koreanen daardoor één nadeel onderschat hebben. Stap je uit de EV3 in de EV6 en rijd je dezelfde route, dan valt op hoe kneiterhard de EV6 geveerd is. Op de snelweg merk je er niet zoveel van, maar het lijkt wel alsof de EV6 er genoegen in schept om verkeersdrempels en hobbelig asfalt extra stevig aan de inzittenden door te geven. Heel vreemd, want Kia meldde juist dat de dempers van de EV6 zijn vernieuwd ‘om het rijcomfort verder te verfijnen, en de stabiliteit op oneffen wegdekken verder te verhogen’. Tja.

Kia EV6 prijs

Voor 44.995 euro krijg je de sleutel van de instap-EV6 (63 kWh, 170 pk, achterwielaandrijving). Een EV6 met het grote batterijpakket van 84 kWh (229 pk) kost minstens 49.495 euro. De 84 kWh-batterij is ook leverbaar in combinatie met vierwielaandrijving. Deze 325 pk sterke variant is er vanaf 55.495 euro. Een warmtepomp is niet op alle versie standaard, 800 volt-techniek wel. Van de GT, het topmodel dat sprint is dan een 911, zijn nog geen nieuwe prijzen of specs bekend.