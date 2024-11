Kia EV6 facelift (2024) review: drie voordelen en één nadeel

Tests

Met de Kia EV3 als stralende middelpunt zou je bijna vergeten dat ook de Kia EV6 (2024) werd vernieuwd. Daarbij werd de actieradius nog groter en je kunt nog sneller laden. Maar waar heeft Kia de nieuwe schokdempers ingekocht?

Wat valt op aan de Kia EV6 (2024)?

Als Kia over een jaar of 50 een museum begint over zijn modelgeschiedenis, verdient de EV6 een ereplek. Voor het tijdperk van de EV6 was Kia bescheiden als een bassist, maar sinds de EV6 krijgt het merk de allure van de stoere, vrouwen verslindende drummer.

Het uiterlijk was zelfverzekerder en technisch deed Kia zijn Europese concurrentie naar adem happen. De combinatie van dat opvallende uiterlijk, de ongekend snelle laadtijden in combinatie met de flinke actieradius én de uitstekende rijeigenschappen maakte de entree van de EV6 groots. De EV6 sleepte tal van prijzen in de wacht, waaronder de titel Auto Review Auto van het Jaar 2021.



Kers op de taart was de 585 pk sterke GT, die de sprint van 0 naar 100 (nog altijd een favoriet wedstrijdje verplassen onder de automerken) sneller aflegde dan een Porsche 911 Carrera. Hij doet het in 3,5 seconden.



Na drie jaar vernieuwt Kia de EV6. Je ziet het alleen als je goed kijkt. Vooral aan de bumpers (nu vleugelvormig) en de verlichting (3D) werd gesleuteld. Motorisch veranderde er niets, de Kia EV6 is net als in 2021 leverbaar met 170, 229 of 325 pk. Over de wijzigingen aan de krachtige GT (585 pk) wil Kia nog niets kwijt.



Wat is goed aan de Kia EV6?

Voordeel 1: de actieradius was al een sterk punt van de EV6, maar nu hij nieuwe batterijen heeft, is dat nog beter voor elkaar. Dankzij de hogere energiedichtheid is de capaciteit in alle versies toegenomen: van 58 kWh naar 63 kWh voor de Standard Range en van 77,4 kWh naar 84 kWh voor de Long Range. De Standard Range (63 kWh) heeft nu een rijbereik van 428 km (was 394 km), terwijl je met de Long Range 582 km ver komt (was 528 km).

Het was vooral de laadsnelheid waarmee de EV6 afstand nam van zijn concurrentie en ook die is nog eens verbeterd. Daarmee hebben we het tweede voordeel te pakken. 800 volt-techniek is wederom standaard en het piekvermogen nam toe van 240 naar 258 kW. Na een kwartier laden kun je weer 343 kilometer vooruit.

En wat een goede auto is het nog steeds (voordeel 3). Fijne zitpositie, communicatieve besturing (zeker voor een EV), uitstekend geluidscomfort: de lijst met pluspunten is lang. Afhankelijk van je stemming, kun je kiezen voor het rijprogramma Eco, Normal of Sport. Zeker met de 325 sterke, vierwiel-aangedreven Kia EV6 is het op kronkelende bergwegen leuk stoeien in de Sport-stand. Een echt gevecht wordt het gelukkig nooit; de auto deelt geen gemene knietjes uit en zal je nooit in je ogen prikken.

Wat kan beter aan de Kia EV6?

We rijden met de EV6 op dezelfde dag dat we met de Kia EV3 op pad waren. En na de comfortabele kleine Kia valt op hoe kneiterhard de EV6 geveerd is. Op de snelweg merk je daar weinig van, maar het lijkt wel of de EV6 er genoegen in schept om verkeersdrempels en hobbelig asfalt extra stevig aan de inzittenden door te geven. Heel vreemd, want Kia meldde juist dat de schokdempers van de EV6 zijn vernieuwd ‘om het rijcomfort verder te verfijnen, en de stabiliteit op oneffen wegdekken verder te verhogen.’ Tja.



Wat is de prijs van de Kia EV6 (2024)?

Voor 44.995 euro krijg je de sleutel van de instap-EV6 (63 kWh, 170 pk, achterwielaandrijving). Het grote batterijpakket van 84 kWh (229 pk) krijg je vanaf 49.495 euro. De EV6 met 84 kWh-batterij is ook leverbaar met vierwielaandrijving. Deze 325 pk sterke variant is er vanaf 55.495 euro. Een warmtepomp is niet op alle versie standaard, 800 volt-techniek wel.

Van de GT, het topmodel dat sneller is dan een 911, zijn nog geen prijzen of specs bekend.

Wat vind ikzelf van de Kia EV6?

Jammer van het stevige onderstel. Verder is de Kia EV6 nog steeds een van de beste elektrische auto’s. Zijn design maakt tongen los, het rijgedrag mixt sportiviteit en comfort op een prachtige manier en bij het snellaadstation zit zijn batterij snel vol.

Voor een niet onredelijke prijs krijg je een fijn sturende, ruime en nog altijd moderne EV die dankzij zijn prima actieradius en waanzinnige laadtijden uitstekend geschikt is voor zakelijke ritten én verre vakanties.