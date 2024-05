Kia EV6 facelift (2025): met de actieradius is iets geks aan de hand

Nieuws

De Kia EV6 krijgt een facelift. De vernieuwingen omvatten onder andere een vernieuwd front en enkele technische updates. Maar met de actieradius is iets geks aan de hand …



In Europa rept Kia nog met geen woord over de facelift, maar in thuisland Zuid-Korea heeft het merk de nieuwe EV6 al geïntroduceerd. Ook Australië heeft al kennisgemaakt met de gefacelifte crossover. Hoewel er nog niets bevestigd is voor de Europese of Nederlandse markt, verwachten we binnen afzienbare tijd een aankondiging van een vergelijkbare update.

Kia EV6 krijgt familiegezicht

De nieuwe Kia EV6 is vooral te herkennen aan een volledig vernieuwd front. De koplampen zijn gevormd door een diagonale lichtstrip, aangevuld met de aansluitende dagrijverlichting in een V-vorm. Hierdoor krijgt de EV6 een herkenbaar familiegezicht. Eerder kreeg de Kia EV9 al soortgelijke koplampen, die een onderdeel vormen van de designtaal die Kia zelf ‘Opposites United’ noemt. Ook de koplampen van de aankomende Kia EV3 en EV5 zijn zo vormgegeven. Naast de lampen zijn ook de bumper en de grille aangepakt.

De kont van de nieuwe EV6 is minder goed te onderscheiden van zijn voorganger. Enkel de bumper is aangepast en bevat nu minder zwart kunststof. Verder zijn nieuwe 19- en 20-inch lichtmetalen wielen en andere lakkleuren beschikbaar.

De auto starten met je vingerafdruk

Binnen in de EV6 zijn de veranderingen eveneens subtiel gehouden. Het gebogen display is vernieuwd, al zijn de afmetingen van het digitale instrumentenpaneel en het infotainmentscherm hetzelfde gebleven (beide 12,3 inch). Het stuur is aangepast met een naar rechts verplaatst Kia-logo. Verder is er een nieuwe rij knoppen voor de stoelverwarming en -ventilatie en de stuurverwarming. En net als veel smartphones, kun je de Kia EV6 straks ook starten met een vingerafdruklezer.

Kia EV6 (2025) specificaties

Dan naar de technische specificaties. Momenteel is de Kia EV6 verkrijgbaar met twee accupakketten: 58 kWh en 77,4 kWh, goed voor een maximale actieradius van 394 respectievelijk 528 kilometer. Laatstgenoemde accu wordt vervangen door een nieuwe batterij van 84 kWh.

De gecommuniceerde actieradius is opvallend, want volgens Kia komt de nieuwe EV6 met dit accupakket tot 494 kilometer ver - minder dan met de oude, kleinere batterij. Deze maximale range is echter berekend volgens de strenge Koreaanse metingen en niet volgens de voor ons bekende WLTP-methode.

Het oude model kwam volgens de strikte Koreanen tot 475 kilometer, 19 kilometer minder dan de nieuwe. Als we dezelfde verhouding aanhouden, komen we uit op een WLTP-actieradius van 547 kilometer voor de vernieuwde EV6. Maar deze cijfers zijn nog niet bevestigd.

Verder kun je weer laden met maximaal 350 kW, waardoor je batterij met ideale omstandigheden al binnen 18 minuten voor 80 procent gevuld kan zijn bij een snellader.

Kia EV6 prijs en levertijd

De vernieuwde Kia EV6 kan nu al worden besteld in Zuid-Korea, volgende maand worden de eerste leveringen verwacht. Voor Nederlandse levertijden en prijzen moeten we nog even geduld hebben. We houden je op de hoogte.



