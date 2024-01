Subsidiekraan tweedehands elektrische auto's weer open: kies uit deze 5 EV's vanaf 20.990 euro

Als je een paar jaar geleden een gebruikte EV zocht, kwam je bijna automatisch bij de Renault Zoe, BMW i3 of Nissan Leaf terecht. Wie komend jaar 2000 euro uit de SEPP-pot wil snoepen voor een elektrische occasion, kan op Marktplaats.nl uit een veel uitgebreider menu kiezen. Welke neem jij?

Ruim 32 miljoen euro had de overheid in 2023 over voor de subsidie bij aankoop van tweedehands elektrische auto's. En in tegenstelling tot de subsidiepot voor nieuwe EV's, was de bodem van de SEPP-pot al in november bereikt. Was jij net te laat? Niet getreurd, want vanaf dinsdag 9 januari 2024 kun je weer een aanvraag doen.

Ook subsidie bij private lease tweedehands elektrische auto's



Als de tweedehands EV van jouw keuze voldoet aan de voorwaarden van de Subsidie Elektrische Personenauto's Particulieren, dan ondersteunt de overheid je ook in 2024 met 2000 euro. Niet alleen als je een gebruikte elektrische auto koopt, maar ook als je een ­private-­­leasecontract afsluit. In dat laatste geval wordt het subsidiebedrag in maandelijkse termijnen van het leasetarief afgetrokken.

Subsidieregels gebruikte EV

Als de overheid cadeautjes uitdeelt, zit er meestal wel een addertje onder het gras. Zo ook bij de SEPP-regeling. Alleen auto's met een oorspronkelijke fiscale waarde (consumentenprijs min afleveringskosten) van maximaal 45.000 euro komen in aanmerking voor de subsidie.

Doe bij twijfel een online kenteken­check. Daarnaast dien je de auto bij een door de RDW erkend auto­bedrijf aan te schaffen of te ­leasen. Je krijgt dus geen subsidie als je de auto bij een particulier koopt. Verder moet de officiële actie­radius van de tweedehands elektrische auto minimaal 120 kilometer bedragen. De overige voorwaarden:

1. De auto moet als EV zijn geproduceerd en mag geen omgebouwde brandstofauto zijn.

2. Het kenteken en de koopovereenkomst staan op naam van de subsidieaanvrager.

3. Bij aankoop geldt een minimale eigendomsduur van 36 maanden. Bij private lease is de minimum gebruiksduur 48 maanden.

Aankooptips tweedehands elektrische auto



Dé kritische component bij een elektrische auto is het accupakket. Als dat in zijn geheel stukgaat, is de auto eigenlijk niets meer waard. Gelukkig zijn tegenwoordig de afzonderlijke accumodules soms wel te repareren. Maar vraag hoe dan ook om een officieel testrapport van het batterijpakket of laat zelf een accucheck uitvoeren.



Kilometervreters willen hoog snellaadvermogen



Rijd je vaak langere afstanden? Dan is niet alleen een grote actieradius belangrijk. Ook een snellaadvermogen van minimaal 80 kW is dan wel zo handig. Heb je ruimte voor een eigen laadpaal? Dan raden we je zeker aan er eentje te laten aanleggen. Alleen kost dat waarschijnlijk bijna evenveel als de aanschafsubsidie of zelfs meer.

Wegenbelasting EV's



Ten slotte moeten we het hebben over de wegenbelasting. In 2024 hoef je die nog niet te betalen voor EV's. Voor 2025 is sprake van een korting van 75 procent, naar verwachting op het tarief voor benzineauto's. Al staat dat nergens letterlijk. Vanaf 2026 zou die korting volgens de huidige plannen ­vervallen, maar diverse politieke partijen lijken te voelen voor een gewichtscorrectie voor het accupakket. Wordt vervolgd ...

Skoda Enyaq iV 60 - 2022 - 14.665 km - € 37.840 / € 35.840

Het is toch wat. Eind 2022 werd de Skoda Enyaq nog uitgeroepen tot Zakenauto van het Jaar 2023, en begin 2024 kun jij hem al particulier aanschaffen met 2000 euro subsidie. Tenminste, als je niet per se de versie met de 80 kWh-accu wilt hebben, want die was te duur om voor de SEPP in aanmerking te komen. Deze tweedehands Skoda Enyaq iV 60 heeft een batterij met een nettocapaciteit van 58 kWh.

Volgens de fabriek heeft-ie een bereik van 400 kilometer. In onze actie­radiustest kwamen we bij 100 km/h constant exact 313 kilometer ver. Maar als je de snelweg regelmatig afwisselt met stads- en binnenwegen, komen daar de nodige kilometers bij. Bovendien: het navi­gatie­systeem laat zien waar je moet stoppen voor stroom. Geen stress, dus. Snel­laden kan met 120 kW. Geen topwaarde, maar even wachten bij de snellaadpaal is geen straf. Het interieur is gerieflijk, Apple CarPlay en Android Auto zijn standaard en voor je het weet zit de accu weer vol.

+ Zeer ruim en comfortabel



- Minder geschikt voor notoire kilometervreters



Kia EV6 58 kWh - 2021 - 20.010 km - € 37.950 / € 35.950

Wat hun prijs, afmetingen en accupakket betreft, zijn deze tweedehands Kia EV6 en de Skoda Enyaq hierboven goed vergelijkbaar. Maar terwijl de Enyaq een typische suv is, hebben de Koreanen met de Kia EV6 een wat dynamischer crossover neergezet. Dat zie je, en dat voel je ook tijdens het rijden. Niet zozeer aan de prestaties, maar vooral aan de strakkere besturing en het sportievere bochten­gedrag. Daar staat tegenover dat de Skoda iets ruimer is. Maar dat merk je eigenlijk alleen als je vaak lange achterpassagiers meeneemt.

Een voordeel van de Kia EV6 ten opzichte van veel concurrenten, is zijn riante snellaadvermogen. Dit is nog niet eens de topversie, toch ben je met 180 kW goed bediend. Daarnaast verwent de Kia je met een riante uitrusting. Voor 795 euro extra levert de verkopende partij deze EV6 met één jaar Bovag-garantie. Lach hem vriendelijk uit, wijs hem op de gratis vijf (!) jaar resterende Kia-fabrieks­garantie en boek een lekker midweekje weg.

+ Riante uitrusting, hoog snellaadvermogen, lange garantie



- Tegenvallende hoofdruimte achterin

Fiat 500e 42 kWh - 2022 - 4584 km - € 22.990 / € 20.990

Nou, kies maar: een nieuwe Dacia Spring Electric met 65 pk voor ruim 21 mille (na aftrek van subsidie) of een bijna kakelverse Fiat 500e. Voor hetzelfde geld krijg je bijna het dubbele vermogen, 100 kilometer meer actieradius én veel meer auto. Nou ja, qua look & feel dan, want ook een Fiat 500e is geen limousine of gezinsauto. Op het achterbankje van de 500e kun je alleen wat spullen neerleggen. Je favoriete tanden­stoker en een rolletje plakband, bijvoorbeeld.

Daarentegen is de Italiaan stukken mooier afgewerkt en rijker uitgerust dan de karige Roemeen. Bovendien heeft de Fiat karrenvrachten meer tractie en laat-ie zich met veel precisie door bochten sturen. Hoewel hij verder komt op zijn (netto) 37,3 kWh dan de Spring, is het ook weer geen echte duurloper. Op een constante snelheid van 100 km/h houdt de 500e het 220 kilometer vol. Dat klinkt niet heel riant, aan de andere kant, hoe vaak rijd jij in één ruk van Leiden naar Groningen?

+ Leuke, tijdloze verschijning

- Beperkte ruimte, geen duurloper

Peugeot e-208 - 2022 - 12.254 km - € 25.985 / € 23.985

De Peugeot 208 is een behoorlijk succesvolle auto. Dat is mede te danken aan de elektrische versie, die ongeveer de helft van de verkopen voor zijn rekening neemt. Vanbuiten herken je de e-208 eigenlijk alleen aan de e-badges en het ontbreken van een uitlaat. De onderhuidse verschillen zijn des te groter; niet alleen technisch, maar ook qua gewicht. De elektrische variant is bijna 400 kilo zwaarder dan zijn benzine­broer. Dat voel je wel in bochten en tijdens het ­remmen, maar met de prestaties is niks mis.

Sinds kort levert Peugeot de e-208 met een iets groter accupakket, maar de meeste tweedehands elektrische Peugeots 208 hebben nog de 50 kWh-batterij (netto 45 kWh). Daar kom je minimaal 231 en maximaal 315 kilometer ver mee. Deze Road Trip-uitvoering kenden we niet in Nederland, maar dat maakt hem niet minder aantrekkelijk. Navigatie, cruisecontrol, klimaatregeling, alles zit erin. Ja, ook een ­achterbank, maar die is alleen geschikt voor kleintjes.

+ Betaalbaar en compleet



- Geen ruimtewonder, verdient betere remmen



Cupra Born 58 kWh - 2022 - 16.177 km - € 34.900 / € 32.900

Cupra presenteert de Born als het sportieve neefje van de Volkswagen ID.3, maar in de praktijk is dat nauwelijks te merken. Beide auto's presteren prima en rijden lekker ­dynamisch. Dat wij de Cupra Born de aantrekkelijkste van de twee vinden, heeft vooral met uiterlijkheden te maken. De neus van de Spanjaard is scherper en sprekender en het ­inte­rieur komt hoogwaardiger over. Dat is mede te danken aan de koperkleurige accenten die een beetje bij Cupra horen.

Alle software-gedoe waarmee de EV's van de Volkswagen-­groep aanvankelijk kampten, is ondertussen middels updates opgelost. Helaas lieten de onverlichte sliders voor de temperatuurregeling en de irritante touchknoppen op het stuur zich niet over the air aanpassen. Maar afgezien daarvan, heb je aan een gebruikte Cupra Born een fijne, ruime EV. Voor een bereik van 300 kilometer hoef je niet eens je best te doen, zuinigerds kunnen daar zomaar 75 kilometer bij optellen.

+ Ruim en dynamische, voldoende bereik

- Bediening vergt gewenning

Wil je een stoerdere, goedkopere of originelere tweedehands elektrische auto? In Auto Review 1/2024 geven we nog 5 tips.