Aankooptips Hyundai Kona: problemen, uitvoeringen en betrouwbaarheid

Na zes jaar kwam in 2023 een eind aan de carrière van de eerste Hyundai Kona. Toch zit een groot deel van de Kona's nog steeds in de fabrieksgarantie. Wat zijn de andere voordelen - en nadelen - van een tweedehands Kona?



Bij zijn debuut in 2017 was de Kona in Nederland alleen leverbaar met benzinemotoren. Maar daar bleef het niet bij. In 2018 bood Hyundai de Kona ook aan als volledig elektrische auto en een jaar later werd het gamma uitgebreid met een hybride-variant. Het zorgde voor mooie verkoopcijfers en zodoende kun je op Marktplaats.nl nu kiezen uit zo’n 500 tweedehands Kona’s. Welke moet het worden? Dat is een kwestie van goed afwegen.

Concurrenten Hyundai Kona

Eind 2017 debuteert Hyundai’s antwoord op de Renault Captur, Peugeot 2008 en consorten. De vormgeving van de buitenkant is niet-onaardig, waarbij de ontwerpers hun inspiratie voor de drukke lampunits aan de voorkant hebben opgedaan bij Citroën. Het onderstel van de Kona is nogal stevig. De 1,0-liter turbomotor met 120 pk presteert adequaat (0-100 in 12 s).



Enorm prijsverschil Kona 1.0 en 1.6



De 177 pk sterke 1.6 T-GDi motor maakt meer indruk, ook met zijn prijs. Tussen de goedkoopste Kona en het instapmodel met 1,6-liter motor gaapte een prijsgat van 13.000 euro. ‘Katsjing’ zei de CO2-kassa. Maar goed, voor dat geld kreeg je meteen een automaat en onafhankelijke achterwielophanging - en dus meer comfort - op de koop toe. Afgezet tegen de uitbundige uiterlijke details, is het interieur vrij sober, al krijg je er in bepaalde versies en kleuren bijpassende strips, biesjes en stiksels. Zelfs de gordels zijn dan in kleur uitgevoerd.”

Het grote succes begint met Kona Electric

Met ongeveer 2500 verkochte exemplaren maakt de Kona in 2018 een voorzichtige start. Wanneer de hybride en de elektrische versies het gamma komen versterken, stijgen de verkopen via ruim 7100 stuks in 2019 naar een all-time-high van bijna 11.000 in 2020. Door de hogere bijtelling voor elektrische auto’s en het uitbreken van de coronacrisis, lopen de verkoopcijfers in 2021 sterk terug tot ongeveer 2700 stuks. Een jaar later wordt dat nauwelijks beter en kunnen de verkopers niet wachten op de nieuwe Hyundai Kona. Die is inmiddels al te bestellen.

Welke motorvarianten zijn er allemaal?

In Nederland is de Kona leverbaar geweest met twee turbobenzinemotoren. De 1.0 T-GDi heeft altijd een handgeschakelde zesbak, de 1.6 T-GDi is zoals gezegd standaard gekoppeld aan een automaat. Naar wens kon je de sterkste benzineversie zelfs met vierwielaandrijving bestellen. De 145 pk sterke hybride was niet eens zo veel duurder dan de 1.0 T-GDi, toch werd-ie minder goed verkocht.



De bestseller van de reeks was de Kona Electric 64 kWh. Voor een behapbare prijs bood hij een fatsoenlijke actieradius (449 km volgens WLTP) en met zijn vermogen van 204 pk leverde hij ook nog eens prettige prestaties (0-100 in 7,6 s). Voor wie het allemaal niet zo ver of zo hard hoeft, introduceerde Hyundai in 2020 de 135 pk sterke elektrische Kona met een batterij van 39 kWh. Daarmee sprint je minder snel (9,3 s) en heb je een WLTP-bereik van 305 kilometer.

Uitrusting Hyundai Kona



De basisuitrusting iDrive was alleen te combineren met de driecilinder benzinemotor. Alle moderne must-haves zijn aan boord, maar ook niet meer dan dat: centrale vergrendeling, een simpele airco, cruisecontrol en elektrisch bediende zijruiten, that’s it.



De volgende stap op de uitrustingsladder is de Comfort. Hierop zijn een paar kleinigheden standaard die de iDrive niet heeft. Verder kon je hem opleuken met enkele aantrekkelijke pakketten. Toch vinden we de Fashion de betere deal, met onder meer 17-inch lichtmetaal, een achteruitrijcamera, volautomatische airco, een navigatiesysteem en een regensensor.



De superdeluxe Premium heeft bovendien 18-inch wielen, een head-up display, elektrisch verstelbare stoelen met verwarming én ventilatie, en een verwarmbaar stuur. Tevens beschik je in deze top-Kona over een autonoom noodremsysteem en dodehoekdetectie.



Bij de facelift van 2020 werd de grille iets minder uitbundig, ­groeiden de bumpers, gingen de uitrustingsniveaus op de schop en bracht Hyundai de interieurmaterialen naar een hoger plan.

Problemen en betrouwbaarheid Hyundai Kona

Hyundai levert zijn modellen met een fabrieksgarantie van vijf jaar, zonder kilometerbeperking. Uitzondering is de hoogspanningsbatterij van de Kona Electric. Daarop krijg je acht jaar garantie, met een maximum van 160.000 kilometer. Over de driecilinder basismotor zijn ons nooit problemen ter ore gekomen. De viercilinder 1.6 T-GDi kampt daarentegen weleens met een oprekkende distributieketting of vervuilde injectoren. Sommige eigenaren klagen over een wat rommelig schakelende automaat.



Storingen remsysteem Kona Electric



Bij elektrische en hybride Kona’s komen soms storingen voor aan het geïntegreerde elektrische remsysteem. In 2021 werd wereldwijd een groot aantal in Zuid-Korea geproduceerde Kona’s Electric teruggeroepen. Bij deze auto’s bestond kortsluitingsgevaar in het accupakket. In Nederland ging het om een kleine 5500 auto’s. Als het goed is, zijn ze inmiddels allemaal voorzien van een nieuwe, verbeterde batterij. Kona’s die in de Tsjechische fabriek zijn gebouwd, kenden dit probleem niet. Ook voor de airbags van de Kona is er een terugroepactie geweest. Als je wilt weten hoe het zit met de terugroepacties op een bepaalde auto, dan kun je dat online checken met behulp van het kenteken.



Hoeveel kost een leuke tweedehands Hyundai Kona?

Gebruikte Hyundais Kona met de grote benzinemotor zijn schaars en prijzig. Voor minder dan 21.500 euro vis je achter het net. Tweedehands hybride-Kona's zijn iets gemakkelijker te vinden, maar de vanafprijzen zitten grofweg op hetzelfde niveau. Wel is de hybride veel zuiniger.



Wat de vanafprijzen betreft, lijkt er wel een virus gaande onder Kona-verkopers, want ook voor een tweedehands Hyundai Kona Electric moet je minimaal 21.000 tot 22.000 euro meebrengen. De gebruikskosten zijn laag, maar de vraag is of een elektrische auto bij je past. Een caravan trekken is er bijvoorbeeld niet bij. Wil je een elektrische Kona met de grote accu en minder dan een ton op de klok, dan betaal je minimaal 25.000 euro. Voor dat geld mag er wel een klein bagagewagentje van 300 kilo achter.



Gelukkig is de benzineversie met de betrouwbare driecilindermotor - trekgewicht 1200 kg - een stuk betaalbaarder. Maar met vraagprijzen vanaf zo’n 15 mille kunnen we niet spreken van een koopje. Voor ongeveer 2000 euro extra vinden we een paar Premium-versies. Vanwege het bomvolle veiligheidspakket, de kleur­accenten binnenin en de stoelen met verwarming en ventilatie is dit onze favoriet.