Test Hyundai Kona Electric (2022) - Moet je doorsparen voor een Hyundai Ioniq 5, of niet?

Aan de Hyundai Kona Electric zelf is weinig veranderd. De gebobbelde voorkant die niemand mooi vond, is gladgestreken, de koplampen zijn iets anders getekend en de randen van de wielkasten worden voortaan in de wagenkleur gespoten. De grootste verandering in het interieur is de nieuwe digitale meterset. Aan de vormgeving van de klokken is duidelijk te zien of je in Eco, Comfort of Sport rijdt - misschien wel té duidelijk. Het oude instrumentarium was ook digitaal en had een zakelijk design dat bij ons meer in de smaak viel.

Achterbankwaarschuwing is het grappigste nieuwe veiligheidssysteem. Na elke rit toont de Kona Electric de melding of je geen belangrijke dingen op de achterbank laat liggen. Na dat tien keer vergeefs te hebben gevraagd, kregen we medelijden met het systeem en zijn we begonnen een gouden scepter en een boterhamzakje vol juwelen op de achterbank te vervoeren.

Praktischer nieuws: de elektrische Hyundai is voortaan leverbaar met een dodehoekassistent die niet alleen waarschuwt, maar ook ingrijpt, en een waarschuwingssysteem voor verkeer van opzij. Adaptieve cruisecontrol met actieve rijbaanassistentie was al standaard en blijft dat ook.



Hyundai Kona Electric is niet mee veranderd

De automarkt verandert in een hoger tempo dan de Kona Electric. Bij de lancering in 2018 was hij zijn tijd nog vooruit. We prezen de Tesla Model S-achtige actieradius en de mogelijkheid om te kunnen snelladen met 100 kW, terwijl 50 kW de norm was. Maar wat vier jaar geleden bijzonder was, is nu normaal.

De Volkswagen ID.3 levert vergelijkbare prestaties, maar biedt meer binnenruimte. De MG ZS EV versloeg de elektrische Hyundai op prijs en kreeg onlangs eveneens een facelift, waarbij grotere batterijen werden geïntegreerd. Bij de Kona Electric bleef op elektrisch vlak alles bij het oude. Wat dat betreft heeft Hyundai zich er makkelijk vanaf gemaakt.

De grootste veranderingen in de automarkt vonden plaats in het prijssegment bóven de Kona Electric: Audi, Ford, Kia, Mercedes, MG, Polestar, Skoda, Volkswagen en Volvo kwamen allemaal op het idee om een forse elektrische suv met een vanafprijs van 40 tot 50 mille op de markt te brengen. Hyundai doet zelf fanatiek mee met de Ioniq 5, die met zijn futuristische vormgeving en indrukwekkende laadvermogen van 220 kW voorloopt op de markt zoals de Kona Electric ooit deed.

Grote, duidelijke, gebruiksvriendelijke knoppen

De Ioniq 5 mag dan de hipste Hyundai van dit moment zijn, het is leuk om te zien waar veel van zijn typische EV-handigheidjes vandaan komen. De Kona Electric had al een Driver Only-knop, waarmee de climatecontrol alleen de bestuurder koelt of verwarmt. Met de flippers achter het stuur regel je het terugwinnen van de remenergie tot in detail en in het menu vind je een duidelijk overzicht van de energieverbruikers in de auto.

Over handigheidjes gesproken: je bedient de Kona nog steeds met grote, duidelijke knoppen en dat maakt de bediening zo eenvoudig als het maar kan. In de Ioniq 5 moest het bedieningsgemak wijken voor een opgeruimd dashboard. Onderdeel daarvan is het ontbreken van een hinderlijke middentunnel - de bestuurder en bijrijder delen één grote voetenbak. In de Kona Electric stoorden we ons vier jaar geleden al aan de hoge middentunnel en nu we weten dat het ook anders kan, verfoeien we de kunststof loopbrug van de middenarmsteun naar het centrale touchscreen nog meer.

Hyundai Kona Electric blinkt uit in zuinigheid

Je kiest nog steeds tussen een accupakket van 39 kWh of 64 kWh, waarbij het belangrijk blijft om te beseffen dat de grootste batterij twee extra voordelen kent. De Kona Electric met 64 kWh heeft een krachtiger elektromotor (204 vs. 136 pk) en een hoger laadvermogen (77 vs. 44 kW) dan die van 39 kWh.

Dat verschil in laadsnelheid zorgt ervoor dat de kleine en het grote accupakket even snel vol zitten. In beide gevallen duurt snelladen tot 80 procent ongeveer drie kwartier. Logischerwijs kom je verder met een 64 kWh-batterij die voor 80 procent gevuld is, dan met een tot 80 procent gevulde accu van 39 kWh.

Hyundai haalt al vier jaar een 'taaltrucje' uit als het gaat om snelladen. De brochure vertelt hoe lang opladen duurt met een 100 kW-snellader. Wat doet vermoeden dat de Kona Electric kan laden met 100 kW, maar in werkelijkheid is 77 kW het maximum.



Zo ging dat vroeger wel vaker: de Mazda MX-30 komt bij een laadpunt van 50 kW niet verder dan 38 kW, de Volkswagen e-Golf gaat tot 40 kW en vindt het dan mooi geweest. Tegenwoordig passen automerken hiermee op. Een Volkswagen ID.3 met een maximale laadsnelheid van 100 kW haalt ook daadwerkelijk 100 kW. Hyundai pocht bij de Ioniq 5 met 220 kW en dat haalt-ie ook echt. Dan zet je de auto al na 18 minuten weer in de 'D' van Drive.

Een pluspunt waarmee de Kona Electric nog altijd kan schermen is zijn zuinigheid. Onze testauto staat op winterbanden, buiten is het 6 graden en toch komen we 372 kilometer ver als we met 100 km/h over de snelweg rijden. In de lente en de zomer moet 400 kilometer geen enkel probleem zijn.

Afgezien van de actieradiustests, houden we ons tijdens de testweek amper bezig met het accupeil. Als de accu na een rit van anderhalf uur nog voor 70 procent gevuld is, vergeet je dat actieradiusstress überhaupt bestaat. Kortom: als je de Kona Electric 64 kWh thuis kunt opladen zodat je altijd met een volle accu vertrekt, dan heb je de snellaadstations langs de snelweg waarschijnlijk niet nodig en maakt het dus ook niet zoveel uit of snelladen 18 of 48 minuten duurt.

Welkome prijsverlaging voor de Kona Electric

De facelift valt samen met een welkome prijsverlaging. De Kona 64 kWh Comfort gaat van ruim 41 mille naar 38.495 euro. Houd er wel rekening mee dat de warmtepomp - voor het energiezuinig verwarmen van de cabine - een 995 euro kostende optie is geworden. De Fashion en de Premium hebben hem standaard aan boord.

Is het heel Nederlands van ons om Hyundai te vragen nog een prijsverlaging door te voeren? Want voor 38.495 euro heb je dus een Kona Electric met de grote 64 kWh-batterij en een Ioniq 5 met 58 kWh begint bij 43.800 euro. Voor die meerprijs van 5300 euro zouden wij het wel weten.

Conclusie

Voor wie het nieuwste van het nieuwste wil, is er de Hyundai Ioniq 5. Daarmee vergeleken is de Kona Electric ronduit braaf en saai. Een nieuwe neus en een ander instrumentarium kunnen daar weinig aan veranderen. De Kona 64 kWh moet het hebben van zijn nuchtere kwaliteiten, het is een prettige EV met een grote actieradius en simpele bediening. In een tijd van touchknoppen en sliders, waarderen we zijn fysieke knoppen meer dan ooit tevoren.

