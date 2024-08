TEST: op deze 3 punten verslaat goedkope Hyundai Kona de dure Volvo EX40

Tests

De Hyundai Kona Electric is véél goedkoper dan de elektrische Volvo XC40 en presteert op sommige punten zelfs beter. Wij zetten de drie belangrijkste op een rij.

Om te beginnen: 12.000 euro goedkoper

In deze test kiezen we voor de versies met het grootste batterijpakket. Daarvoor betaal je bij Volvo aanzienlijk meer dan bij Hyundai. De Kona kost ‘maar’ 39.995 euro en is daarmee liefst 12.000 euro goedkoper dan de EX40. Tot het einde van het jaar krijg je ook nog bijna 3000 euro aanschafsubsidie en is het prijsverschil nog groter.

Wil je per se een Volvo, dan kun je bij de EX40 ook instappen voor 45.995 euro. Dan krijg je wel een iets kleinere batterij. Over een aanslag voor de wegenbelasting hoef je je tot en met 31 december niet druk te maken.

Punt 1: Kona is ruimer dan de EX40

De buitenkant van de nieuwe Hyundai Kona mag dan extravagant ogen, daaronder gaat een interieur schuil dat juist heel rationeel is. De Kona is zowel voor- als achterin veel ruimer dan de Volvo, die extra minnen scoort vanwege zijn brede dashboard, de hoge en brede middentunnel en het optionele panoramische dak.

Wat beide auto’s bieden, is een bruikbare en gemakkelijk toegankelijke bagageruimte. Die van de Kona is iets groter, bovendien is het laadvermogen van de Koreaan hoger.

Punt 2: De bediening is fijner



Ook alle lof voor de bediening van de Kona. Dankzij de fysieke knoppen waarvan je meteen snapt waarvoor ze dienen, ben je al snel gewend. Bloedirritant zijn daarentegen de ijverig piepende assistentiesystemen, die je telkens weer in een menu met meerdere handelingen moet uitzetten.



Het zitcomfort in zowel de Hyundai als de Volvo is netjes. Voorin zit je lekkerder in de EX40, maar achterin is de zitpositie in de Kona fijner en worden je benen beter ondersteund.

Punt 3: De Hyundai rijdt leuker en sneller

Op de testbaan blijken de karakters van de twee testauto’s mijlenver uit elkaar te liggen. De Volvo is op lage snelheid de sportievere van de twee. Maar zodra je in het grensbereik komt, wordt alles anders. Dan komt het typisch Zweedse karakter van de Volvo om de hoek kijken: veiligheid voor alles. Het niet-uitschakelbare ESP is onvermurwbaar en smoort elke sportieve oprisping in de kiem. Desnoods met krachtige ingrepen.

De Hyundai Kona biedt aanzienlijk meer speelruimte en is sneller door bochtencombinaties te sturen. Daardoor klokt hij de circuitronde uiteindelijk sneller.



Conclusie

Alle lof voor de Hyundai Kona. Hij zit de Volvo EX40 heel dicht op de hielen en presteert op sommige vlakken zelfs beter. Zijn grootste – en niet onbelangrijke – voordeel is zijn prijs. Voor 12.000 euro minder krijg je een auto die op de meeste onderdelen nauwelijks onderdoet voor zijn duurdere Zweedse concurrent.

