Tweedehands lease-auto kopen? Sla je slag met deze 5! (let op de valkuilen)

Tweedehands lease-auto kopen? Ex-leasebakken uit 2019, 2020 en 2021 komen nu massaal op de markt. Dat drukt de prijzen, en dat is goed nieuws voor de occasionkoper. Maar let ook op de valkuilen!



Een Tesla Model 3 van pakweg vijf jaar oud koop je nu voor minder dan de helft van de nieuwprijs. Bij andere merken zijn de prijzen minder ver gezakt. Toch ben je in de meeste gevallen vele duizenden euro's goedkoper uit. Zo rijd je in een courante tweedehands lease-auto voor relatief weinig geld.

Valkuilen bij kopen tweedehands lease-auto



Maar laat je niet verblinden door de jonge leeftijd en een gunstig prijskaartje alleen. Want er kunnen addertjes onder het gras zitten. Bij tweedehands lease­-auto’s wordt vaak het verkoopargument gehanteerd dat het onderhoud per definitie volgens fabrieksvoorschrift is uitgevoerd. Dat willen we graag nuanceren.



In de praktijk wordt bij lease-auto’s aan het eind van het contract juist vaak op onderhoud bezuinigd. En dus kan het zomaar zijn dat de distributieriem binnenkort aan de beurt is, de airco moet worden bijgevuld en het interieurfilter aan vervanging toe is. Check daarom, zeker bij auto’s met een beperkte garantie, of de laatste onderhoudsbeurt niet is over­geslagen.

Signalen van slordige leaserijders



Maar ook als het onderhoud up-to-date is, moet je je ogen openhouden. Natuurlijk ­zorgen veel leaserijders voor hun auto als een goed huisvader. Maar we kennen ook mensen die hun leasebak puur als gebruiksvoorwerp zien en er nogal nonchalant mee omspringen. Auto’s met zwaar geschonden velg­randen, een overvloed aan parkeerdeukjes en een bevlekt interieur zouden we laten staan.

Want de kans is groot dat de nonchalance van de leaserijder ook onderhuids het een en ander heeft aangericht. We denken daarbij aan vroegtijdig versleten draagarmen, wiel­lagers, veren, dempers en aandrijfassen.

Veel EV's en compacte auto's nu extra voordelig



Om de bijtelling van hun leaseauto laag te houden, kozen veel zakelijke rijdersde afgelopen jaren voor een EV of een compacte, relatief goedkope auto. Of een combinatie van beide! Zo vinden we in de top 10 van 2020 onder meer de toen kers­verse Tesla Model 3 en Volkswagen ID.3, maar ook de Kia Niro en Opel Corsa. Modellen die vroeger heer en meester waren in het zakensegment, schitteren door afwezigheid. Dus geen Volkswagen Passat, Audi A4 of BMW 3-serie meer.

Lage restwaarde Tesla Model 3



Van de bestsellers uit 2020 kampt met name de Tesla Model 3 met een sterk gedaalde restwaarde. Dat komt deels doordat de Models 3 nu massaal uit de lease terug­komen; er staan er bijna 1100 op Marktplaats.nl. Daarnaast heeft Tesla de prijzen tussentijds meermaals verlaagd. Verder heeft de Tesla Model 3, net als alle andere EV’s, last van overheidsmaatregelen op het gebied van afgeschafte aankoopsubsidies en de invoering van wegenbelastingplicht.

Batterijcheck tweedehands elektrische auto en PHEV



Laat jij je hierdoor niet van de wijs brengen? Dan is dit misschien wel hét moment om uit te kijken naar een gebruikte EV. Als je voor een van de bestsellers uit 2020 gaat, is je keus zeker niet beperkt tot de Model 3. Ook de Kia Niro, Volvo XC40 en Opel Corsa zijn geleverd met een elektrische aandrijflijn. Als de garantie op het accupakket verlopen is, dan kan een batterijtest van Aviloo of DEKRA uitsluitsel geven of je al dan geen verstandige aankoop doet. Dat geldt niet alleen voor volledig elektrische auto's, maar ook voor plug-in hybrides.



Volvo XC40 1.5 T4 Recharge - 2021 - 81.546 km - € 28.950

Een belangrijk ingrediënt voor Volvo’s succesvolle XC40-­recept is de veelheid aan aandrijflijnen. De Volvo XC40 kwam in 2019 op de markt met verbrandingsmotoren op benzine en diesel en later voegden zich ook plug-in hybrides en volledige elektrische XC40’s in het rijtje. Nederlandse occasionkopers zijn momenteel bijzonder geïnteresseerd in hybrides, vandaar dat we deze tweedehands Volvo XC40 T4 Recharge op Marktplaats.nl hebben geselecteerd.



Hij is ongeveer 16.000 euro goedkoper dan nieuw, bovendien heeft-ie een fraaie blauwe lak en een mooi beige interieur. Pluspunt ten opzichte van een nieuwe: het meubilair is nog bekleed met echt leer en niet met dat plakkerige veganspul. Een stekkerhybride kán heel zuinig zijn, maar het WLTP-­verbruik van 1 op 47,6 moet je met een flinke korrel Zweeds zeezout nemen. Als je trouw stekkert, is een gemiddelde van 1 op 25 à 30 goed mogelijk, maar alleen op benzine haal je hoogstens 1 op 14. Verder is zo’n Volvo XC40 Recharge veilig, ruim en lekker vlot.

+ Fijne, potentieel zuinige gezinsauto

- Het kan origineler



Tesla Model 3 Standard Range Plus - 2019 - 111.256 km - € 18.400

Voor de prijs van een nieuwe Kia Picanto rijd je dus ook in deze gebruikte Tesla Model 3, die in 5,6 seconden naar 100 km/h sprint. Dat klinkt als een no-brainer, want behalve betaalbaar en snel, rijdt een Model 3 ook gewoon goed en beschikt-ie over een lekker complete uitrusting. Stoelverwarming, een achteruit­rijcamera en een panoramadak zijn allemaal standaard, om maar een paar zaken te noemen.

Dit exemplaar onderscheidt zich nog eens extra met zijn mooie 19-inch lichtmetalen wielen en premium-­audiosysteem. Helaas is de algemene fabrieksgarantie voorbij, maar tegen 595 euro extra krijg je er het garantiepakket van de aanbieder erbij. Voor het batterijpakket is tot 2027 (maximaal 160.000 km) de ­garantie van Tesla zelf nog van toepassing. Nadelen zijn er ook: bij vroege Models 3 is de afwerking zozo en een actieradius van 415 kilometer is tegenwoordig niet echt indrukwekkend meer. En o ja, je rijdt wel in het geesteskind van Elon Musk ...

+ Snel en zuinig, nog bijna 50.000 km accugarantie

- Musk-schaamte ligt op de loer, matige afwerking



Opel Corsa 1.2 Turbo GS-Line aut. - 2020 - 50.301 km - € 17.415

Van de Opel Corsa bestaat sinds 2019 ook een elektrische ­versie. Toch heeft het merendeel van de circa 900 tweedehands Corsa’s vanaf dat bouwjaar op Marktplaats.nl een benzinemotor. Daarvan slaan we de witte en grijze exemplaren met de ­turboloze 75 pk-motor even over. Liever gaan we voor deze oranje GS-Line met de 130 pk sterke turboversie van de ­1,2-liter driecilinder. Die heeft trouwens niet meer de breekgevoelige distri­butieriem van eerdere PureTech-motoren. Dat is goed voor de gemoedsrust.

Al kun je desgewenst ook voor een jaar Bovag­-garantie ­kiezen. Wel jammer dat de aanbieder daar liefst 1495 euro extra voor durft te vragen. Los daarvan biedt de Corsa in deze uitvoering een uitgebreide uitrusting, met onder meer sportstoelen, een achteruitrijcamera en een fijne 8-traps automaat. Die zorgt ervoor dat je moeiteloos in slechts 8,7 seconden naar de 100 km/h sprint, en draagt bij aan een rustiger rijstijl en een heel net verbruik.

+ Fleurige verschijning, vlotte prestaties

- Duur garantiepakket bij deze specifieke auto



Volkswagen ID.3 1st 58 kWh - 2020 - 44.796 km - € 22.900

In 2019 werd de volledig elektrische Volkswagen ID.3 met veel tamtam gepresenteerd. Hij zou net zo belangrijk voor het merk worden als de Kever en de Golf. Dat liep iets anders. De auto kampte met hinderlijke softwareproblemen, bovendien waren de commentaren op het materiaalgebruik in het interieur nog harder dan het gebruikte plastic zelf. Je zou bijna ­vergeten dat de ID.3 in de basis eigenlijk best een fijne auto is. Hij stuurt vermakelijk, heeft een snaarstrakke wegligging en biedt veel ruimte. Bovendien is het een prima sprinter.

Na een aantal updates zou alle softwaregedoe afgelopen moeten zijn, maar aan het harde plastic heeft Volkswagen pas bij de facelift van 2024 iets gedaan. Deze tweedehands Volkswagen ID.3 in de 1st-uitvoering is mooi compleet, met 18-inch lichtmetalen wielen, spoorassistentie, ­verkeersbordherkenning, klimaatregeling en een 10-inch infotainmentscherm. Ook prettig: op de hoogvoltbatterij is nog ruim drie jaar/140.000 km garantie van toepassing.

+ Sportieve besturing, vlotte prestaties, ruim

- Reputatieschade, veel hard plastic in het interieur

Kia Niro 1.6 GDi Hybrid DynamicLine - 2020 - 128.433 km - € 16.999

Evenals de Kia Niro die in 2022 op de markt kwam, stond ook deze editie vanaf 2016 steeds hoog in de Nederlandse best­sellerlijst. Dat heeft, net als bij de Volvo XC40, waarschijnlijk alles te maken met de veelheid aan aandrijflijnen waarmee de Niro leverbaar is geweest. Hij was er als reguliere hybride, als plug-in hybride en vanaf 2019 ook met een volledig elektrische aandrijflijn. Daarbij had je ook nog de keus uit twee accupakketten.



Wij gaan hier voor een tweedehands Kia Niro in hybride-versie uit 2020, die je nu kunt kopen voor iets meer dan de helft van de nieuwprijs. Met deze Niro koop je een auto die nergens echt in uitblinkt, maar ook niks verkeerd doet. Hij is ruim en ­zuinig, heeft een fijne uitrusting en kreeg van de Consumentenbond een 8 voor betrouwbaarheid. Van z’n riante fabrieksgarantie is het staartje nog steeds geldig. Daarom zouden we de leverancier vriendelijk bedanken voor het garantie­­pakket dat hij voor 1000 euro probeert te slijten.

+ Betrouwbare allemansvriend

- Er staan al drie bij je in de straat

