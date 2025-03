Waarom de Opel Corsa plotseling tot 4500 euro goedkoper is

Nieuws

De Opel Corsa is goedkoper geworden: voortaan stap je al vanaf 23.999 euro in, 2650 euro minder dan voorheen. Wie een Corsa Electric wil, is helemaal spekkoper.

De Corsa is een beetje van onze radar verdwenen, maar dat blijkt onterecht: de compacte Opel staat in de eerste twee maanden van 2025 met 1050 registraties op de zevende plek van populairste auto’s van ons land. Dat is beter dan eeuwige rivaal Volkswagen Polo die 973 keer werd verkocht. Die veelbelovende start moet Opel goed doen, aangezien het merk vorig jaar zo’n slecht verkoopjaar had in Nederland.

Meer over verkoopcijfers, prijsverlagingen en al het autonieuws lezen? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Opel Corsa Business Edition

Opel is op jacht naar meer en dus is de Corsa scherper in de markt gezet. Dit komt door een nieuwe basisuitvoering, de Business Edition die je hierboven op de foto's ziet. Deze komt op de prijslijst onder de Edition - die tot voor kort de instapper was.

Wie een karige en uitgeklede Corsa verwacht, komt bedrogen uit. Nee, de Business Edition zit ruimer in zijn spullen dan de Edition. Boven op de uitrusting van de vorige instapper krijg je elektrisch inklapbare buitenspiegels, parkeersensoren aan de voorkant en een achteruitrijcamera.

Flink prijsverschil

Het prijsverschil is flink. De handgeschakelde Corsa 1.2 Turbo is voortaan vanaf 23.999 euro verkrijgbaar, 2650 euro goedkoper. De mild-hybride variant met een automatische transmissie kost 2500 euro minder dan voorheen en bestel je nu vanaf 25.999 euro.

Voor de elektrische Opel Corsa loopt het voordeel nog verder op. Die is 4500 euro goedkoper geworden. De Corsa Business Edition met een batterij van 50 kWh en 136 pk kost nu minimaal 28.999 euro, de 51 kWh-variant met 156 pk staat vanaf 29.999 euro op de prijslijst.

Alle nieuwe vanafprijzen van de Opel Corsa