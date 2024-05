TEST: De ene driecilinder turbomotor is de andere niet

Tests

Een van de grote verschillen tussen de Renault Clio en de Opel Corsa is het karakter van hun driecilinder benzinemotor met turbo. Dat is zo.

Dit artikel over de Renault Clio en Opel Corsa is een verkorte versie van de superrrr uitgebreide test in Auto Review 5. Koop het magazine nu in de supermarkt, de boekhandel of in onze webshop.

Nuchter bekeken is een moderne B-segmenter de ideale auto. Hij is betaalbaar in aanschaf, zuinig in verbruik en praktisch genoeg voor het gebruik van alledag. Onder de motorkap ligt steevast een driecilinder benzinemotor met turbo - de perfecte krachtbron voor zo’n compacte auto van grofweg 1100 kilo.

De driecilinder van Opel is lekker sterk

Als je veel in de stad rijdt, valt er iets te zeggen voor een volledig elektrische aandrijflijn. Lokaal uitstootvrij. Vlug als water. Maar de driecilinder turbobenzinemotoren van onze testauto’s zijn goede alternatieven.



Vooral de 100 pk sterke Opel-motor maakt indruk met zijn krachtige optreden: hij sprint in 10,1 seconden naar 100 km/h en trekt door tot 194 km/h. Op die manier kun je zowel in de stad als op de autobahn goed meekomen met de rest van het verkeer.

De Renault, die bijna 10 pk minder krachtig is, doet over de standaardsprint maar liefst 2,3 seconden langer. De Clio TCe 90 is dus niet wat je noemt rap. En met zijn topsnelheid van 174 km/h moet je op de linker­rijstrook van de Duitse snelweg heel vaak in je binnenspiegel kijken …

De Renault-driecilinder is juist zuinig

Daar staat tegenover dat de eenlitermotor van Renault zuiniger is dan de 1.2 van de Opel, die over het algemeen meer toeren draait. De Clio scoort een praktijkverbruik van 5,8 l/100 km (1 op 17,2) en de Corsa rondt dat getal af naar zes liter (1 op 16,7).

Onderweg tikken we even de topsnelheid aan en dat is uiteraard van invloed op het testverbruik. Zonder deze krachtinspanning komt het verbruik uit rond de 5,0 l/100 km of 1 op 20. Precies in lijn met de WLTP-cijfers.

Conclusie

Dankzij de 100 pk sterke driecilinder is de Opel Corsa aanzienlijk vlotter en dus leuker dan de brave Renault Clio met 90 pk. Als we kijken hoe zuinig deze auto’s in de praktijk zijn en hoe makkelijk het is om lange ritten te maken, kan de compacte elektrische auto nog wel even wachten.

