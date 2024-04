TEST: De 3 grootste verschillen tussen de Renault Clio en Opel Corsa

Tests

De Renault Clio en de Opel Corsa behoren tot het autosegment waar de klappen vallen. Wat zijn de drie opvallendste verschillen tussen deze twee doodgewone benzineauto’s?

In dit artikel focussen we ons op de meest opvallende verschillen tussen de Opel Corsa en Renault Clio. Dit is hét moment, want beide hatchbacks zijn recentelijk gefacelift.



De Renault Clio heeft de grootste kofferbak

Deze hatchbacks zijn compact genoeg om stressvrij door drukke binnensteden en krappe parkeergarages te manoeuvreren. Tegelijkertijd bieden de Corsa en de Clio voldoende binnenruimte voor kleine gezinnen. De kinderen zitten prima op de achterbank en de volwassenen voorin hebben genoeg bewegingsvrijheid.



Als het moet, kun je achterin passagiers van 1,80 meter meenemen. Voor lange ritten zijn de hoofd- en beenruimte te beperkt, maar een halfuurtje is het hier prima uit te houden. Dankzij de schuine zitting van de achterbank lift je het liefst mee in de Corsa.

De Clio heeft de grootste kofferbak. Hierin kun je 391 liter aan Lego-bouw­pakketten vervoeren. Ouders met een Corsa moeten de Lego Technic Liebherr Rupsbandkraan met afstandsbediening of iets anders met een volume van 82 liter thuis­laten. Maar de rollen worden omgedraaid wanneer we de rugleuningen neerklappen. Nu past er juist 12 liter méér in de Opel. Dan worstel je wel met een flinke drempel in de kofferbak - de laadvloer van de Renault is juist zo goed als vlak en dat is wel zo handig.

Frans comfort bestaat nog bewijst de Renault Clio

De Opel Corsa heeft een indrukwekkend laadvermogen van 486 kilo. Er bestaan compacte stationwagons die daar niet aan kunnen tippen. Dat wil echter niet zeggen dat je er ook gebruik van moet maken. Het onderstel lijkt overbelast met zo’n zware vracht aan boord. Vooral de achteras stopt bijna volledig met het verwerken van oneffenheden. De Clio bewijst dat het beter kan, want met 458 kilo aan boord blijft hij netjes veren en verkeersdrempels incasseren.

Wanneer je alleen in de auto rijdt, ligt het veercomfort van beide testauto’s niet zo ver uit elkaar. Maar ook nu is het de Renault die rustiger op het asfalt ligt en kleine oneffenheden beter filtert. Bij hoge snelheden is het verschil in veercomfort het duidelijkst waarneembaar.

Dat de Clio dit hoofdstuk overtuigend op zijn naam zet, heeft ook te maken met de comfortabeler voorstoelen en de stillere cabine. Op lange ritten waardeer je dit nog het meest. In de Corsa krijg je nu eenmaal meer mee van wind- en afrolgeluiden.

De Opel Corsa levert betere prestaties

Vooral de 100 pk sterke Opel-motor maakt indruk met zijn krachtige optreden: hij sprint in 10,1 seconden naar 100 km/h en trekt door tot 194 km/h. Op die manier kun je zowel in de stad als op de autobahn goed meekomen met de rest van het verkeer.

De Renault, die bijna 10 pk minder krachtig is, doet over de standaardsprint maar liefst 2,3 seconden langer. De Clio TCe 90 is dus niet wat je noemt rap. En met zijn topsnelheid van 174 km/h moet je op de linker­rijstrook van de Duitse snelweg heel vaak in je binnenspiegel kijken …

Basisprijzen van circa 25 mille

Misschien schrik je van de basisprijs van 23.890 euro voor de Clio en 25.299 euro voor een Corsa met 100 pk, maar in het B-segment zijn dat gangbare bedragen. Ter vergelijking: de goedkoopste Volkswagen Polo kost zelfs 27 mille. Daar staat tegenover dat Renault en Opel je niet afschepen met een karig basismodel. Beide auto’s zijn standaard voorzien van airconditioning, gewone cruisecontrol, elektrische ramen rondom en de belangrijkste veiligheidssystemen.

Conclusie

Met de vernieuwde Renault Clio koop je veel auto voor relatief weinig geld. Het is een comfortabeler auto, zowel qua zit- als rijcomfort, en de grote kofferbak maakt ‘m praktischer. De Opel Corsa scoort op zijn beurt met betere prestaties. Dankzij de 100 pk sterke driecilinder is hij aanzienlijk vlotter en dus leuker dan de brave Clio met 90 pk. Wie dat belangrijk vindt, kiest voor de Corsa.

