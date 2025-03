TEST: Als je de Renault Clio zo samenstelt, is-ie beter dan de Mitsubishi Colt

Tests

In Auto Review 3 neemt de Renault Clio Hybrid het op tegen de bijna identieke Mitsubishi Colt 1.6 HEV. Hij verslaat zijn tweelingbroer op de volgende manier.

De nieuwe Mitsubishi Colt 1.6 HEV rolt van dezelfde productielijn als de bestaande Renault Clio Hybrid en beschikt over identieke aandrijftechniek. De auto’s zijn eigenlijk bijna identiek. De nadruk ligt op de het woord ‘bijna’, want je kunt de Clio zo samenstellen dat-ie beter scoort dan de Colt.



Het geheim is het uitrustingsniveau van de Clio

De Mitsubishi Colt verschijnt aan de start in de meest luxe uitvoering: Instyle. Die heeft een adviesprijs van 31.990 euro en dat komt goed uit, want hierdoor verschillen beide auto’s maar 800 euro in prijs. De Clio Esprit Alpine kost namelijk 31.190 euro.

Dankzij de Esprit Alpine-uitrusting beschikt de Clio over de fijnste voorstoelen (zie bovenstaande foto). De zijdelingse ondersteuning is duidelijk beter dan die van het standaardmeubilair in de Mitsubishi. Een proefrit is echter aan te raden, want voor bourgondische levensgenieters kunnen de sportieve Clio-stoelen te smal zijn.

De Clio in Esprit Alpine-outfit ziet er iets sportiever uit en zo rijdt hij ook. Het zijn vooral de banden en de beter afgestemde hulpsystemen die hem boven de Mitsubishi laten eindigen. Hij rondt bochten op (iets) hogere snelheden en klokt (iets) snellere rondetijden. Laat je de sportieve uitstraling buiten beschouwing, dan rijdt de Fransman prettig en rustig.

De Clio is net een fractie zuiniger dan de Colt: 5,1 versus 5,2 liter per 100 kilometer. Dat betekent dat-ie vijftien kilometer verder komt op een tank benzine (beide: 39 liter).

Lagere instapprijzen bij Renault

Renault kiest voor een agressievere aanpak met een lagere instapprijs (uitrustingsniveau Evolution) en geeft je meer keuzevrijheid in de vorm van diverse optiepakketten. Waar je bij de Fransen al voor 26.890 euro fluisterstil de showroom uit kunt rijden, vraagt de Japanse partner ten minste 28.490 euro – zonder rekening te houden met eventuele kortingen van de fabrikanten.



Conclusie

Een muntje opgooien is de kortste klap: kop is Renault Clio, munt is Mitsubishi Colt. Het maakt niet uit hoe hij valt, want de auto’s zijn technisch identiek en ze scoren bijna evenveel punten.

De opvallendste verschillen hebben te maken met de uitvoering. Dankzij de Esprit Alpine-uitrusting beschikt de Clio over de betere voorstoelen en hij rijdt iets sportiever. Renault vraagt bovendien een lagere basisprijs en geeft je door het gebruik van optiepakketten meer keuzevrijheid.

Daar staat tegenover dat stoel- en stuurverwarming altijd van de optielijst moeten komen, terwijl de geteste Mitsubishi Colt deze comfortopties standaard aan boord heeft. Maar de grootste troef van de Colt is zijn uitgebreide garantie van 8 jaar. Tellen we alle kleine verschillen bij elkaar op, dan wint de Clio met een klein verschil.

