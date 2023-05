TEST – Zuinig rijden met Renault Clio Hybrid kost je zoveel bagageruimte

Hybride auto’s hebben een accupakket dat ergens in de auto moet worden ondergebracht. In deze test vergelijken we de binnenruimte van de Renault Clio Hybrid met die van de Skoda Fabia.

Dit artikel is een verkorte versie van een uitgebreide vergelijkende test in Auto Review 5. We belichten de binnenruimte en het gebruiksgemak van de Renault Clio Hybrid en Skoda Fabia 1.0 TSI.

Lange mensen kiezen de Skoda Fabia

De Renault Clio en Skoda Fabia zijn volwassen auto’s van zo’n vier meter lang. De Fabia is een paar centimeter langer en hoger dan de Clio, maar die is op zijn beurt een fractie breder. De Renault heeft ook de grootste wielbasis, maar laat je niet op het verkeerde been zetten wat betreft de binnenruimte.

De Skoda geeft je op beide zitrijen de meeste bewegingsvrijheid. Vooral het verschil in de breedte is opvallend: de 2 centimeter smallere Fabia biedt juist 6 tot 9 centimeter extra elleboogruimte. De hoge cabinevloer kost de Clio bovendien kostbare centimeters in de hoogte.

Renault Clio Hybrid: kofferbak van 246 liter

De elektrische hulpmotor van de Renault werkt samen met een accupakketje dat tussen de achterwielen zit, onder de kofferbak. Dat verklaart de relatief kleine bagageruimte van 246 liter. Achter in de gewone Clio past 318 liter en de Skoda Fabia huisvest 380 liter. Die extra kilo’s hebben dan weer geen negatieve gevolgen voor het laadvermogen: beide auto’s zijn berekend op bijna 500 kilo aan passagiers en bagage.

Beide testauto’s hebben een in twee delen neerklapbare achterbankleuning, maar een vlakke laadbodem is niet vanzelfsprekend. Bij Skoda is de variabele laadvloer een optie van 150 euro en bij Renault is zo’n dubbele bodem in de bagageruimte überhaupt niet leverbaar voor de Hybrid 145. En dus zit je met een onhandige richel.

Focus op afwerking en zitcomfort

Op het gebied van materiaalgebruik en afwerking zitten beide merken op een vergelijkbaar niveau. De witte stroken die de cabine van de Clio oplichten, vind je standaard in de geteste Techno­uitvoering. De subtiele grijze strip op het dashboard van onze Fabia verklapt dat we in een Business Edition-uitvoering rijden.

De voorstoelen van beide hatchbacks ­bieden een prima zitcomfort. In de Clio valt op dat de stoelen vrij ver naar buiten staan en daar moeten we even aan wennen. Op de tweede zitrij merk je een duidelijker verschil in zitcomfort: de Fabia biedt niet alleen meer ruimte, zijn comfortabele achterbank zit steviger en ondersteunt je bovenbenen beter.

Zo praktisch als een Skoda

Dan is de Skoda ook nog lekker praktisch, dankzij gebruiksvriendelijke opbergvakken, een lagere tildrempel en talrijke Simply Clever-snufjes. Zoals een uitneembare middenconsole met een bekerhouder voor de achterbank, waardoor de passagiers zich heel even in een luxe limousine wanen.

Hij maakt deel uit van het Simply Clever-pakket (190 euro), met onder meer een elastisch opbergvak in de bagageruimte, bagage­netten en een dubbelzijdige kofferbakmat. Wat heeft de Clio hier tegenin te brengen? Een verrassend groot dashboardkastje.

Conclusie

De Renault Clio E-Tech Hybrid is comfortabel en zuinig – twee goede eigenschappen om te hebben. Maar hij kost ook meer in aanschaf en gebruik, en is bovendien niet zo ruim en dynamisch als zijn concurrent. De praktische Skoda Fabia 1.0 TSI mag dan over een simpel driecilindertje beschikken, hij scoort fors meer punten dan de Clio. Bij Skoda krijg je meer auto voor minder geld, dus je moet wel heel graag hybride willen rijden om voor de Renault te kiezen.

