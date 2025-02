Test: je koopt de MG3 Hybrid niet omdat je zuinig wilt rijden

Tests

In Auto Review 2 neemt de nieuwe MG3 Hybrid het op tegen de Skoda Fabia: een volwaardige hybride auto tegen een ‘simpel’ driecilindertje. Toch blinkt de geëlektrificeerde MG niet uit met een laag brandstofverbruik …

De 194 pk sterke MG3 Hybrid+ neemt het in deze test op tegen de nuchtere Skoda Fabia, die met zijn driecilinder turbomotortje van 95 pk nog niet de helft van het vermogen optrommelt.



Wat is de MG3 Hybrid?



Met deze auto springt MG in het gat in de markt dat de Ford Fiesta en Kia Rio hebben achtergelaten. Het is een volwaardige hybride met een automatische versnellingsbak en Japanse merken als Toyota en Honda hebben ons geleerd dat je voor auto’s met dergelijke techniek stevig in de buidel moet tasten.

Toch zul je je aan de prijs van de MG3 geen buil vallen. Hij zit in dezelfde prijsklasse als de goedkoopste Skoda Fabia met een driecilinder turbomotor en een handgeschakelde vijfbak. Niet eens een mild hybrid. We zijn benieuwd wat de potige elektromotor van de MG doet voor de prestaties én het verbruik van de viercilinder benzinemotor.

De prestaties zijn indrukwekkend …

De benzinemotor van de MG3 moet het weliswaar zonder turbo stellen, maar wordt ondersteund door een krachtige elektromotor. Dit helpt hem enorm in de stad, waar de hybride hatchback vlot van zijn plek komt. En doordat de accu steeds wordt opgeladen bij het uitrollen voor rotondes en verkeerslichten, is er altijd energie voorhanden om de elektromotor te voeden.

Maar eenmaal buiten de bebouwde kom, wil de hybride-accu nog wel eens zo leeg raken, dat een inhaal­actie plotseling een stuk trager verloopt dan verwacht. Want als de benzinemotor het in zijn eentje moet rooien, moet je geduld hebben.

Het voordeel van zo’n indrukwekkend systeemvermogen van 194 pk, is een rappe honderdsprint van 7,0 seconden. Dat is zelfs een hele seconde sneller dan wat MG zelf beweert in de folder. De drietraps automaat weet het gebrek aan versnellingen bovendien goed te verhullen. De Fabia 1.0 TSI sloft er als een mopperende Iejoor achteraan en klokt 11,1 seconden.



Maar het verbruik niet …

Aan de pomp slaan we niet steil achterover van het testverbruik van de hybride MG. Wij komen uit op 5,5 liter per 100 kilometer, oftewel 1 op 18,2. Het tevreden snorrende driecilindertje van de Skoda Fabia is bijna even zuinig (5,6 l/100 km, 1 op 17,9).

Wellicht moet je het anders zien: voor een auto met bijna 200 pk en alle sportieve prestaties die daarbij komen kijken, is de MG3 Hybrid+ best zuinig …

