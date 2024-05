Test Suzuki Swift (2024): compleet en veilig alternatief voor goedkope stadsauto

Tests

Over smaak valt niet te twisten, maar wij vinden de nieuwe Suzuki Swift niet moeders mooiste. Wel is-ie opvallend licht, compleet én betaalbaar. Is dit het ideale alternatief voor de steeds schaarser wordende A-segmenters?



Waren de Suzuki’s Swift sinds 2004 allemaal vlotte, jeugdige verschijningen, bij de jongste editie is die sjeu er helaas een beetje vanaf. Sterker nog, toen we de eerste foto’s van de nieuwe zagen, moesten we even naar adem happen. Maar dat was vast niet wat de ontwerpers voor ogen hadden met hun breathtaking design.



Bij de live kennismaking blijkt het gelukkig mee te vallen, al oogt de carrosserie nogal hoog en lijken zelfs 16-inch lichtmetalen wielen klein uit te vallen. Aan de andere kant geven de zwarte raamstijlen rondom - die het dak lijken te laten zweven - een leuk effect. Bovendien heeft het ontwerp minimaal twee belangrijk praktische voordelen ...



Suzuki Swift ruimer dan Toyota Yaris

Doordat zowel de A- als de C-stijlen vrij rechtop staan, heeft de Swift meer binnenruimte dan je hem zou toedichten. Voorin kun je je desnoods tooien met een bouwhelm en knie­beschermers. Maar je linkerbeen zou op langere afstanden wel iets meer ruimte kunnen gebruiken. Mits ze niet overdreven lang zijn, kunnen ook op de achterbank twee volwassenen zitten. En dat terwijl de Suzuki Swift ­8 cm korter is dan de Toyota Yaris. Die biedt ­achterin eigenlijk alleen plaats aan kinderen. Verder is het zicht in de Swift rondom beter dan in veel andere nieuwe auto's.



Interieur Suzuki Swift: hard maar degelijk



Het design van de binnenkant is best geslaagd. Doordat het tweekleurige dashboard optisch in de voorportieren doorloopt, ontstaat een soort vleugelmotief. Het lichtgrijze deel van de kunststof heeft een vriendelijk uitziende kussentjesstructuur. Ons advies is om er niet aan te komen, want dan wordt het optisch bedrog keihard ontmaskerd. Want op het stuur, het meubilair en de voorste armleuningen na, is alles van onbarmhartige, niet-meegevende kunststof gemaakt. Wel doen alle onderdelen degelijk aan. Zo lijkt de klep van het dashboardkastje wel een plastic kluisdeur.



Zitcomfort

De stoelen bieden voldoende steun in je zij, maar de zittingen zijn erg kort. Dat laatste merk je onderweg al snel aan je zeurende bovenbenen. Daarbij voelen de stoffen aan alsof ze heel hard "WOEF" zeggen als je er een lucifer bij zou houden. Andere sporen van goedkoopte vind je in de karige afwerking van de achterklep. Om nog maar te zwijgen van de mat in de bagageruimte. Dat ding lijkt wel door Ma Flodder in elkaar gefröbeld.

Complete standaarduitrusting



Wat de materialen betreft heeft Suzuki dus de hand op de knip gehouden. Daar kún je je daaraan ergeren, maar echt last heb je er niet van. Bovendien staat er een opvallend complete uitrusting tegenover. De basisversie Comfort rijdt weliswaar op 15-inch stalen wielen met plastic doppen, maar verder komt-ie niets tekort.



Hij beschikt over een airco, keyless entry & start en een multimediasysteem met ingebouwde navigatie. Jij wilt draadloze smartphone-integratie, adaptieve cruisecontrol, dodehoekdetectie, spoorassistentie en een waarschuwing voor achterlangs kruisend verkeer? Ook die zijn aan boord. En dat voor 21.695 euro, inclusief de gave standaardkleur: metallic red flame orange.

Gunstige prijzen dankzij lage CO2-uitstoot



Vanaf de Select-uitrusting (23.795 euro) beschikt de Suzuki Swift over 16-inch lichtmetalen wielen, stoelverwarming, een uitgebreider verstelbare bestuurdersstoel en extra donker getinte zijruiten. Aan de top van de Swift-reeks staat de Style (25.345 euro). Dat is de auto op de foto's. Met onder meer tweekleurige lichtmetalen wielen, automatische klimaatregeling en elektrisch inklapbare spiegels.

Wat álle Swifts standaard hebben, zijn een analoog instrumentarium, een mechanische handrem en een manuele vijfbak. Ook deze componenten laten zien dat Suzuki de kosten in de hand wilde houden. Op de Nederlandse markt zijn de gunstige prijzen van de nieuwe Suzuki Swift mede te danken aan de gedaalde CO2-uitstoot van de nieuwe aandrijflijn.

Geen turbo, wel mild hybride-techiek



De cilinderinhoud en het vermogen (83 pk) van de Swift mogen dan gelijk zijn gebleven, onder de motorkap is het een en al nieuw dat de klok slaat. De viercilinder 1.2 maakte plaats voor een driecilinder met exact evenveel kubieke centimeters. Het koppel nam licht toe van 107 naar 112 Nm, zij het bij een hoger toerental. Dat wordt gecompenseerd door het 12V-mild hybridesysteem dat desgevraagd 60 Nm kan leveren. Turbo’s zijn niet leverbaar, wel kun je de Swift voor 3300 euro extra als vierwielaangedreven AllGrip bestellen.



Soepel en zuinig



Hoewel je bij het lezen van de specificaties niet onmiddellijk uit je stoel valt, heb je achter het stuur niet het gevoel dat de Swift ondergemotoriseerd is. Daarbij zijn we bij een sterk punt van de Japanner terechtgekomen: zijn lage gewicht. Rijklaar weegt de basisversie 994 kilo, het leeggewicht op grond waarvan de wegenbelasting berekend wordt, is nog tientallen kilo’s lager. De honderdsprint van 12,5 seconden maakt geen indruk, wel is de motor opvallend soepel en gewillig. Je kunt de Swift dan ook schakellui rijden.



Ook met cvt-automaat



Rollend in de tweede versnelling uit bijna stilstand optrekken of rotondes nemen in z’n drie, het kan allemaal. Maar ook de tussensprint van 70 naar 100 km/h gaat vlot genoeg. Wie helemaal niks met een schakelpook of koppelingspedaal van doen wil hebben, kan de Swift met cvt bestellen. Voor een meerprijs van 2350 euro op de Select of de Style biedt de traploze automaat behalve extra gemak ook een snellere honderdsprint (11,9 s) en een hogere topsnelheid (170 in plaats van 165 km/h).



Suzuki Swift: zuinigste benzineauto met handbak



Als je flink gas geeft, hoor je de driecilinder fanatiek roffelen, maar bij constante snelheden worden je oren ontzien. De vijfbak werkt licht maar exact en het samenspel met de koppeling verloopt vloeiend. Wel merk je bij snel accelereren dat de toerenval op schakelmomenten vrij groot is.



De slimme motortechniek en het lage gewicht maken de Suzuki Swift tot een van de zuinigste handgeschakelde benzineauto’s op de markt. Officieel neemt-ie genoegen met 4,4 l/100 km (1 op 22,2). Op Zuid-Franse binnenwegen waar we af en toe een gemeen sprintje trokken, kwamen wij moeiteloos tot een gemiddeld praktijkverbruik van 5,0 l/100 km (1 op 20).



Niet de meest geraffineerde B-segmenter



Het onderstel van de Swift voelt wellicht iets minder volwassen en verfijnd aan dan dat van een aantal concurrenten in het B-segment. Toch is de betaalbare Japanner geen stuiterbak die continu gemene stoten onder de gordel uitdeelt. Vering en demping zijn stevig, maar niet oncomfortabel. Ook horen we weinig afrolgeluiden. Verder heeft Suzuki het overhellen binnen de perken weten te houden. Extra isolerende materialen en diverse ingrepen om de carrosserie stijver te maken, hebben merkbaar effect gehad.

Swift is minder speels dan vroeger



Voor de jongelui onder ons is het jammer dat de Swift misschien wel té safe rijdt en niet meer zo speels is als vroeger. De besturing biedt redelijk wat gevoel, maar bij snelle links-rechtscombinaties zijn de reacties minder direct dan je zou wensen. Dat Suzuki met de nieuwe Swift vooral op veilig speelt, merk je ook aan de lane keep assist. Die helpt je om keurig in het midden van de rijstrook te blijven voordat de voorwielen ook maar aan de belijning hebben gesnuffeld.

Conclusie

Nee, moeders mooiste is de nieuwe Swift niet. Wat moeder Suzuki wel kan zeggen, is dat haar telg een van de lichtste is van het B-segment. Dat zorgt voor een gunstig verbruik, weinig wegenbelasting en een lichtvoetige rijbeleving. Behalve voordelig in aanschaf en gebruik, is de nieuwe Swift ook nog eens opvallend goed uitgerust en krijg je er 6 jaar garantie op. Kortom, het is een welkome ­aanvulling in een markt met een uitdunnend en steeds ­duurder wordend A- en B-segment. Waar de Swift nog wel een harde dobber aan kan krijgen, is de nieuwe MG3 Hybrid.