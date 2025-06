Deze kleine Toyota komt terug als nooit tevoren en krijgt meteen gezelschap

Nieuws

De Toyota Yaris is al jaren een de succesvolste Japanse auto’s. Toch gaat het gerucht dat Toyota z’n voorganger weer tot leven gaat wekken. En hoe! Als spannende hot hatch. En om het feest compleet te maken, volgt Suzuki waarschijnlijk met een snelle Swift Sport.

Al jaren probeert de auto-industrie ons wijs te maken dat we collectief aan de SUV moeten. Maar waar de liefhebbers van ouderwets rijplezier voor warmlopen, zijn compacte, lichte auto’s met een lekker potente motor.

Volgens de geruchten heeft Toyota juist voor die groep liefhebbers goed nieuws. En Toyota is niet de enige. Ook Suzuki zou vrolijk stemmende plannen hebben. Bij beide Japanse merken staan naar verluidt twee compacte, betaalbare hot hatches op stapel. De sportieve lichtgewichten zouden in 2026 op de markt kunnen komen.

Comeback van Toyota Starlet als hot hatch

Het zou gaan om de Toyota GR Starlet, waarover al langere tijd geruchten de ronde doen. Suzuki zou op zijn beurt werken aan een nieuwe generatie van de Suzuki Swift Sport. Hoewel Toyota en Suzuki de afgelopen jaren intensief hebben samengewerkt aan modellen met een andere badge, zouden deze twee sportievelingen technisch ieder hun eigen koers varen. Volgens de eerste berichten lijken ze zelfs directe concurrenten te worden.

Daarnaast zouden het snelle benzinetweetal - met mogelijk mild hybrid-ondersteuning - de strijd moeten aangaan met snelle compacte EV's als de Alpine A290 en de Abarth 600. Die rijden ook vermakelijk, maar blijven zwaar en missen natuurlijk geluidsbeleving.

Twee interpretaties van de lichte hot hatch

Officieel is er nog niets bevestigd. Toch hint Toyota al langer op uitbreiding van het sportieve GR-label. En het lijkt erop dat er meer schuilt achter die signalen dan alleen maar marketingpraat.

Volgens het Japanse automedium Best Car bevinden beide auto’s zich in een vergevorderd ontwikkelingsstadium. De nieuwe Suzuki Swift Sport zou in het voorjaar van 2026 worden onthuld, gevolgd door de Toyota GR Starlet in het najaar. Beide modellen krijgen naar verwachting voorwielaandrijving, een turbomotor en een onderstel dat is afgestemd op maximaal rijplezier.

Anders dan Zuid-Afrikaanse Starlet

Al in 1999 maakte de Toyota Starlet op ons continent plaats voor de in Frankrijk geproduceerde Yaris. In Zuid-Afrika leeft de Starlet echter nog altijd voort, zij het dat Starlet in dat land eigenlijk een aangepaste Suzuki Baleno is. De nieuwe GR Starlet zou met die auto echter niets van doen hebben.

Prijzen GR Starlet en Swift Sport

Omdat de GR Starlet ónder de vierwielaangedreven Toyota GR Yaris (280 pk) wordt gepositioneerd, is de verwachting dat-ie een stuk goedkoper kan worden. Wil de auto in Europa een kans maken, dan is dat ook hard nodig. De nieuwprijs van de snelle Yaris bedraagt in Nederland ruim 89.000 euro. Dat is grotendeels te wijten aan een bpm-bedrag van ruim 36 (!) mille.

Met een lagere uitstoot en een vermogen van pakweg 200 pk, zouden de GR Starlet en Suzuki Swift Sport op een prijs van 40.000 tot 45.000 euro moeten kunnen uitkomen. Daarmee zitten ze in de buurt van de 207 pk sterke Volkswagen Polo GTI (46.990 euro). Dat wil zeggen: áls de Nederlandse importeurs er überhaupt brood in zien om het tweetal hier op de markt te brengen.