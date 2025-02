Je raadt nooit in welk Europees land de Porsche 911 de bestverkochte auto is

Nieuws

In Nederland was net zoals in veel andere landen de Tesla Model Y de bestverkochte auto van 2024. Hoe anders is dat in een ander klein Europees land: daar was de Porsche 911 de populairste nieuwe auto van het jaar. Hoe kan dat?

Monaco is een wereldwijd beroemd, steenrijk stadstaatje. Maar het is zeker niet het enige dwergstaatje in Europa. In de Oostelijke Pyreneeën, tussen Frankrijk en Spanje, ligt het prinsdom Andorra. Het heeft slechts 85.000 inwoners en in 2024 werden in het hele land 2379 nieuwe auto’s verkocht. Dat aantal is niet heel opvallend, maar de top 10 van bestverkochte auto’s is dat des te meer.

Porsche 911 bestverkochte auto

Bovenaan staat de Porsche 911 met 83 stuks. De Toyota GR Yaris - de hot hatch van de Japanners met een driecilinder onder de motorkap en maar liefst 280 pk - volgt op gepaste afstand met 47 verkopen. Porsche blijkt trouwens wel heel populair in Andorra, want de Porsche Cayenne en de Porsche Macan staan op plek 3 en 4. Pas hierna komt met de Cupra Formentor als eerste enigszins betaalbare auto.

De top 10 bestverkochte auto’s in Andorra in 2024

Positie Model Verkopen 1 Porsche 911 83 2 Toyota GR Yaris 47 3 Porsche Cayenne 46 4 Porsche Macan 45 5 Cupra Formentor 44 6 Seat Arona 40 7 Hyundai i20 38 8 Mini Countryman 37 9 Hyundai Tucson 36 10 Suzuki Ignis 35

Populairste merk Andorra

Porsche was met 210 verkopen de op één na populairste autoproducent in Andorra - alleen Mercedes verkocht beter in de dwergstaat (231 verkopen). Dat is opvallend, aangezien in de top 10 een enkel Mercedes-model te bekennen is. Ford completeert het podium met 161 verkopen maar is ook niet in de top 10 te vinden.

Hoe kan dat?

Hoe kan het dat een dure sportwagen als de Porsche 911 de bestseller van Andorra is? Enerzijds heeft dit natuurlijk te maken met de geringe verkopen van nieuwe auto’s. Omdat de aantallen zo laag zijn, kunnen enkele verrassingen met relatief weinig verkopen vrij gemakkelijk in de top tien terechtkomen.

Maar de bewoners van Andorra moeten dit natuurlijk nog wel kunnen betalen. En dat kunnen ze, omdat Andorra een betrekkelijk rijk land is. Dit heeft het land aan meerdere factoren te danken. Allereerst vinden veel toeristen het land door de gunstige ligging: jaarlijks ontvangt Andorra om en nabij acht miljoen bezoekers. Een veelvoud van het aantal eigen inwoners.

Ook liggen de belastingen erg laag in het land, waardoor de bewoners meer geld overhouden. En met dat geld kunnen de Andorrezen mooie dingen kopen, zoals bijvoorbeeld een Porsche 911 of een Toyota GR Yaris. Geef ze eens ongelijk.