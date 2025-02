Ook bij dit goudhaantje onder de automerken verdwijnen bijna 2000 banen (en dit is waarom)

Nieuws

Jarenlang groeiden de bomen bij Porsche tot in de hemel. Jaar na jaar werden verkooprecords gebroken en ook de elektrische Porsche Taycan was een schot in de roos. Maar in 2025 ziet de wereld er ineens heel anders uit.

We weten al langer dat de Volkswagen Groep moeilijke tijden doormaakt. In 2024 lag de nadruk vooral op het merk Volkswagen, maar nu blijkt dat ook Porsche het zwaar heeft. Extra pijnlijk, want Porsche leek jarenlang onaantastbaar voor allerlei crises, maar de komende tijd moet het merk inkrimpen. En flink ook.

1900 banen bij Porsche op de tocht

Volgens persbureau Reuters schrapt Porsche de komende jaren 1.900 banen op verschillende locaties in Duitsland. De eerdere besparingsronde bleek niet voldoende: vorig jaar werden al 1.500 tijdelijke contracten niet verlengd, en voor nog eens 500 medewerkers loopt het contract binnenkort af.

Een woordvoerder bevestigt dat de nieuwe plannen de komende jaren banen gaan kosten. De focus ligt op de belangrijkste vestigingen in en rond Stuttgart. Wel hoopt Porsche daarbij gedwongen ontslagen te voorkomen. Vooral de fabriek in Stuttgart-Zuffenhausen en het R&D-centrum in Weissach krijgen de klappen.

De Volkswagen Groep en Porsche zijn niet de enige twee autofabrikanten die het moeilijk hebben. Ook Mercedes, Nissan en Stellantis zuchten onder de huidige ontwikkelingen: de EV-verkoop in Europa hapert en Chinese merken bieden felle concurrentie.

Porsche-verkoop in China keldert

Porsche verkocht vorig jaar wereldwijd 3 procent minder auto’s, maar in China kelderden de cijfers met 28 procent. Ondertussen hangen importheffingen en handelsspanningen boven de markt. Die zijn vooral te wijten aan de politiek van Donald Trump, de president van de Verenigde Staten. En laat dat nu net de grootste markt zijn voor het Duitse sportwagenmerk.



Verkoopcijfers Porsche 2024

In 2024 bedroeg de wereldwijde verkoop van Porsche 310.718 auto's. Daarvan gingen er 86.481 naar Noord-Amerika. In thuisland Duitsland gingen bijna 36.000 nieuwe Porsche over de dealerdrempels. De rest van Europa was goed voor een kleine 76.000 Porsches en in China kozen ongeveer 57.000 mensen voor een nieuwe Porsche. Gezien de flinke personeelsinkrimping verwacht Porsche het tij in 2025 nog niet te keren.