Dit voorname automerk smeekt bijna om zijn EV's te kopen

Nieuws

De elektrische modellen van Mercedes verkopen niet zo goed als het merk gehoopt had. Met name in Amerika is het momenteel kommer en kwel. En dus gooit Mercedes zijn EQ-modellen in de uitverkoop.

De Amerikaanse EV-verkopen van Mercedes zijn in 2024 gekelderd. Electrek.co heeft het over een significante daling van 52 procent voor het vlaggenschip, de Mercedes EQS. En ook de Mercedes EQE en Mercedes EQB boeren flink achteruit met 39 respectievelijk 36 procent. Werk aan de winkel dus.



Hoge kortingen

Dat doet Mercedes door met hoge kortingen te strooien. Wie in Amerika een EQS alsnog ziet zitten, krijgt nu een discount van maar liefst 15.000 dollar, omgerekend bijna 14.500 euro. De EQE mag voor 10.000 dollar (ruim 9600 euro) minder weg en op de SUV-versie hiervan geeft Mercedes omgerekend bijna 7700 euro korting.

De peperdure Mercedes-Maybach-modellen ontsnappen niet aan de zeis waarmee Mercedes door zijn Amerikaanse prijslijsten gaat. De 685 pk sterke EQS SUV 680 mag weg met een korting van 10.500 dollar (ruim 10.000 euro).

Dan blijft er nog altijd een stevig bedrag over, maar toch, als zelfs het absolute topmodel van de EQ-reeks ook voor minder weg mag, is er echt iets aan de hand. Vandaar dat Mercedes het wat betreft zijn EQ-modellen over een andere broeg gooit (zie het bericht hieronder).